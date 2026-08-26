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Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА

Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА - 26.08.2026 Украина.ру

Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 26 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T02:49

2026-08-26T02:49

2026-08-26T02:49

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Белгородская область является пограничным регионом, первым встречающим атаки беспилотников киевского режима. В течение всей ночи в районах области действует режим тревоги по БПЛА."В посёлке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории предприятия. Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями тела бригада скорой транспортирует во вторую городскую больницу Белгорода. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля", — говорится в сообщении.Вражеский БПЛА также атаковал грузовую машину в районе села Погореловка Корочанского округа."Мужчине с осколочным ранением стопы медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался", — уточнил оперштаб.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках ВСУ один человек погиб, ещё семеро пострадали.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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