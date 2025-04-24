https://ukraina.ru/20250424/prezident-razocharovan--terpenie-na-iskhode-glavnoe-na-ukraine-na-utro-24-aprelya-1062723981.html

Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля

Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля - 24.04.2025 Украина.ру

Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля

Белый дом обратил внимание на поведение Владимира Зеленского

2025-04-24T09:49

2025-04-24T09:49

2025-04-24T09:49

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

дональд трамп

россия

крым

украина

барак обама (старший)

the wall street journal

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала поведение Владимира Зеленского, в т.ч. высказывание последнего по поводу Крыма."Как справедливо отметил президент [США Дональд] Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, осознавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошей сделки обе стороны должны уйти немного недовольными", — отметила Ливитт.Она упрекнула Зеленского в излишней приверженности публичности."К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры через прессу, что неприемлемо для президента. Переговоры должны проходить за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит", — указала пресс-секретарь Белого дома.По её словам президент США Трамп разочарован этим."Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", — подчеркнула Ливитт.До этого сам Трамп в соцсети Truth Social обратил внимание на поведение Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?" — задал вопрос Трамп.Он также заявил, что в Крыму ещё до 2014 года находились российские военные базы, которые Трамп назвал "крупными базами российских подводных лодок"."Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к тому, что хочу спасать в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не даст ничего, кроме продления "поля смерти", а этого никто не хочет!" — негодовал Трамп.Президент США в очередной раз указал, что на руках у Зеленского нет карт."Мы очень близки к сделке, но человек, у которого "нет карт для игры", должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой полной и тотальной неразберихи, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!" — подытожил Трамп.Уже после проведения его спецпосланником Китом Келлогом переговоров с украинской делегацией в Лондоне, Трамп на брифинге заявил, что Россия готова к мирному соглашению, а с Зеленским договориться сложнее."Я думаю, что Россия готова, и многие говорили, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией. Мы должны договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока это сложнее", — отметил Трамп.Он отметил, что имеет дело с двумя сторонами."Я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбах многих людей", – добавил Трамп.Также Трамп допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным после поездки на Ближний Восток.Его спросили, встретится ли он с российским президентом во время своего визита 13-16 мая в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар."Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого", - ответил Трамп.Что же до Зеленского, то тот в очередном заявлении отметил, что Украина не признает Крым российским."Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир", — заявил он вечером 23 апреля.Он указал, что важно, что на встрече в Лондоне стороны "не просто присутствовали, а работали"."Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведёт к длительному миру. Мы благодарны партнёрам. Украина всегда будет действовать в соответствие со своей Конституцией и мы абсолютно уверены, что наши партнёры, в частности США, будут действовать в соответствие со своими сильными решениями", — заявил Зеленский.Таким образом, он снова дал понять, что признавать Крым российским не намерен.О том, что ждёт Украину - в статье Татьяны Стоянович "Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250423/v-london-bolshe-nikto-ne-letit-itogi-23-aprelya-1062707567.html

https://ukraina.ru/20250423/pust-obsuzhdayut-mezhdu-soboy-svoyu-voynu-glavnye-sobytiya-23-aprelya-na-1300-1062698102.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, россия, крым, украина, барак обама (старший), the wall street journal