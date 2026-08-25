https://ukraina.ru/20260825/glavnaya-bolevaya-tochka-pochemu-eta-zima-stanet-dlya-kieva-reshayuschey-i-vozmozhno-posledney-1082780915.html

Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней

Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней - 25.08.2026 Украина.ру

Главная болевая точка: почему эта зима станет для Киева решающей и, возможно, последней

В своем видеопослании по случаю Дня независимости Владимир Зеленский, помимо всего прочего, храбро заявил, что ракеты "Фламинго" станут массовой "птицей", которая "будет зимовать в России". По его словам, россияне "взвоют". А что касается массовых российских атак, то сбивается "более 90 процентов" "Гераней", то есть все в порядке

2026-08-25T17:24

2026-08-25T17:24

2026-08-25T17:24

украина

киев

владимир зеленский

россия

мнения

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Впрочем, вымученный оптимизм Зеленского уже мало кого вдохновляет – реальность у каждого за окном.По консолидированному мнению западных и украинских источников, "зимовка" будет, но зимовать будут российские ракеты и дроны по всей Украине, а как сама Украина перезимует в этот раз – вырисовывается уже сейчас.По мнению авторитетного американского ресурса CNBC, Украину ожидает "чрезвычайно тяжелая зима", и "российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом за всю войну".Это подтверждает агентство Bloomberg, которое утверждает, что "Украина находится в большей опасности, чем это кажется", потому что "ее ждёт самая суровая зима за всё время конфликта из-за истощения запасов ракет для ПВО". Согласно анализу ситуации от данного ресурса, нынешняя зима будет отличаться от предыдущих, и "зимнее уравнение выглядит гораздо менее благоприятным для Киева": русские начали подготовку к сезону холодов в этот раз сильно загодя, и уже сейчас "российские войска методично наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, что уже привело к дефициту генерации и обесточиванию целых областей, а с приближением отопительного сезона ситуация будет только усугубляться".Но есть и еще одно отличие от предыдущих зим – возможно, не менее важное.Еще в декабре 2022 года канадское издание Globe and Mail расписывало розовой слюной потужность киевлян в сахарном материале "Сельские каникулы украинцев стали энергосберегающей альтернативой городским домам". Авторы статьи умилялись, что "крошечные дачи, или коттеджи, которые когда-то считались немногим более чем причудливыми местами для летнего отдыха, стали спасительной альтернативой домам в крупных городах, где российские ракетные бомбардировки вызвали широкомасштабные отключения света и нарушили отопление и водоснабжение", и при этом украинцы "пережидают войну в деревне с удовольствием".В январе 2026 года, по словам мэра Киева Кличко, с удовольствием пережидали мрак, холод и замерзшую канализацию в деревнях и коттеджных поселках порядка 600 тысяч человек, и при этом власти всячески поддерживали этот "деревенский флешмоб".В этот же раз подобные призывы почти не звучат.Вместо этого глава Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев заявил, что "нет смысла уезжать на зиму в сёла — тяжело будет везде", и поэтому надо просто "адаптироваться, привыкать и относиться к ситуации спокойно".А что же изменилось?Дело в том, что, по словам того же Игнатьева, надеяться на то, что в городе нет электричества, а в деревне дров нарубим и у печки посидим, теперь больше нельзя: дрова уже стоят столько же, сколько дизельное топливо, то есть очень дорого, и "они не станут дешевой альтернативой другим видам отопления". Что касается "просто нарубим", то надо напомнить, что Украина в целом — малолесная страна: лесами покрыто только около 15,9% территории. Леса сосредоточены главным образом в Карпатах и Полесье, тогда как для лесостепи характерна лесистость примерно в 5–10%, а для степной зоны — менее 5%. В Запорожской, Николаевской и Херсонской областях лесистость оценивается примерно в 3-4%, то есть в значительной части юга и востока съездить или сходить в лес за дровами попросту некуда.Если даже есть деньги на золотые "коммерческие" дрова, то они еще как-то в эту деревню должны попасть. С учетом того, что деревни погрузятся во мрак первыми, а на фоне заоблачных цен на топливо никто дороги чистить не будет (да и некому, спасибо бусификации), экологичные загородные посиделки очень скоро превратятся в сжигание бабушкиных комодов и заборов.Нужно понимать, что вся современная деревенская идиллия держится исключительно на тех же самых ресурсах, за которые с сельской местностью будут сражаться крупные города – и очевидно, кому они достанутся. Сельская местность не имеет собственной генерации и значительно острее города страдает от любых перебоев с топливом и логистикой. Единственное "сильпо" с мертвой электросетью и без топлива для генератора мгновенно превращается в призрак, и то же самое касается любых других общественных заведений – больниц, почты и т.д.Несколько дней назад немецкая газета Berliner Zeitung сделала прогноз о том, что в эту зиму энергетический кризис может сделать жизнь в украинских городах "невыносимой", - чего уж говорить о деревнях, хуторах и коттеджных поселках, которые в политической иерархии украинских властей будут стоять на последнем месте.Как заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Кислица, "президент России Владимир Путин считает, что Украина может не выдержать предстоящую зиму, и поэтому вряд ли вернется за стол переговоров как минимум до середины марта".Вполне достаточно времени, чтобы "Каникулы в Простоквашино" превратились в "Кошмар на улице Вязов" в квадрате.

https://ukraina.ru/20260825/ne-khotyat-povtoryat-sudbu-ukrainy-yuzhnaya-koreya-silno-ogorchila-zelenskogo-1082778327.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

украина, киев, владимир зеленский, россия, мнения