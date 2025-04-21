https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html

Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины

Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины - 21.04.2025 Украина.ру

Чей Крым? Названы условия Трампа для Украины

США ожидают от Украины ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Киева от вступления в НАТО. Стартующая неделя во многом определит, в каком направлении будут дальше развиваться события

2025-04-21T11:30

2025-04-21T11:30

2025-04-21T11:30

эксклюзив

украина

россия

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вооруженные силы украины

запорожская аэс

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Ультиматум США и перемирие на ПасхуСередина апреля выдалась богата на события, украинский конфликт стремительно подходит к точке бифуркации.Одиннадцатого апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел в Санкт-Петербурге переговоры с Владимиром Путиным, которые длились более 4,5 часов. Чуть позже в интервью Fox News представитель Белого дома заявил, что обсуждал с российским президентом целый спектр глобальных вопросов, которые выходят за рамки урегулирования на Украине.Затем 17 апреля в Париже прошли переговоры с участием Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и еще одного спецпосланника Кита Келлога с представителями Великобритании, Украины и Франции.После них глава Госдепа заявил, что Вашингтон не намерен вести годами разбирательства с украинским конфликтом и дает сторонам несколько дней, чтобы продемонстрировать свою готовность к мирному разрешению ситуации. В противном случае, отметил Рубио, США выйдут из переговоров и займутся другими внешнеполитическими проблемами.Далее ход сделал Кремль. Днем в субботу, 19 апреля, накануне Пасхи, на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым Владимир Путин отдал приказ полностью прекратить огонь на 30 часов, тем самым в одностороннем порядке объявив пасхальное перемирие.Судя по противоречивой реакции из Киева, для украинских властей такой поворот стал сюрпризом. Вначале Владимир Зеленский фактически ответил отказом соблюдать перемирие, однако затем передумал и обнародовал сообщение, согласно которому ВСУ будут зеркально вести себя по отношению к российской армии, то есть если та соблюдает тишину, то украинцы будут делать то же самое.Кроме того, Зеленский также выдвинул встречное предложение продлить перемирие на следующие 30 дней.Как Москва, так и Киев в итоге обвинили друг друга в нарушениях, Путин не стал отдавать каких-либо распоряжений на продление режима прекращения огня. Зеленский же не стал настаивать на продолжении перемирия, а выдвинул другое предложение – отказаться от ударов дронами и дальнобойными ракетами по гражданской инфраструктуре.Тем не менее, Украина и Россия оставили приоткрытой форточку для дальнейших шагов по прекращению боевых действий: обе стороны признали снижение интенсивности огня противника во время пасхального перемирия, то есть намекнули, что обо всем можно договориться, была бы политическая воля. С Крымом, но без всего остальногоОдновременно с этим американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты разработали свой вариант базы для дальнейших переговоров и окончания конфликта.Исходя из публикации, украинским властям предложено пойти на ряд уступок, в частности отказаться от вступления в НАТО, что является одним из требований РФ и чему администрация Дональда Трампа никогда особо и не возражала.Далее говорится, что ради налаживания отношений с Москвой Вашингтон готов официально признать Крым частью России.Следует уточнить, что если эта информация верна, то речь идет именно о признании российского статуса полуострова со стороны США, а не Украины. На этом, в частности, настаивает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. Он сослался на какие-то свои источники в Белом доме, которые рассказали ему, что от Украины отказа от Крыма никто требовать не будет. Что касается курса в Североатлантический альянс, то парламентарий полагает, что Вашингтон сделает соответствующее заявление, либо же примет специальный документ, по которому Украина окончательно останется за бортом военного блока.Не ясно, что Соединенные Штаты предлагают делать с остальными регионами, которые контролирует РФ и которые вошли в ее состав в 2022 году. Судя по всему, предполагается вариант с заморозкой боевых действий по линии фронта с признанием контроля России над этими территориями де-факто, но не де-юре.Такую позицию можно объяснить тем, что из пяти регионов, которые вошли в состав РФ с 2014 года лишь Крым контролируется Москвой полностью. Даже ЛНР, о полном освобождении которой в начале июля 2022 года докладывал Путину тогдашний министр обороны Сергей Шойгу, с тех пор оказалась, пусть и в минимальной степени, снова под оккупацией: на сегодняшний день ВСУ продолжают удерживать порядка 1% территории республики.В том плане, который публикует Wall Street Journal ничего не говорится о других требованиях России, которые были обозначены в начале СВО и подтверждались в дальнейшем: регулирование численности ВСУ (демилитаризация), запрет неонацистских организаций (денацификация), а также защита прав русскоязычных граждан. Ничего не сказано и о дальнейшей поддержке США и Запада в отношении Украины или каких-либо гарантий безопасности для нее.Украинское издание "Страна.ua" пишет о неких слухах, по которым более широкие требования Москвы якобы переданы Украине отдельным списком, на их реализацию киевскому режиму будет выделен месяц, который будет длиться следующее большое перемирие. Среди этих требований якобы есть проведение на Украине выборов и уход Зеленского. Но подтверждений этим слухам, отмечает издание, нет. Еще один любопытный пункт американского плана – создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС, контролируется Росатомом) и передача ее под контроль США (не очень понятно, как нейтральная зона будет находится под чьим-то контролем). Принадлежность самой станции при этом не уточняется.Отмечается, что контуры этого плана обсуждали на минувшей неделе в Париже. Ожидается, что консультации продолжатся в ближайшие дни на встрече в Лондоне. Если все это будет согласовано, то Уиткофф может еще раз посетить Россию, чтобы передать эти предложения Кремлю.При чем тут ЗАЭСКонечно, гипотетическое признание российского статуса Крыма со стороны США – большой шаг вперед, особенно по сравнению с тем, в каких руинах пребывали отношения двух стран и какой градус конфронтации наблюдался между государствами еще совсем недавно.Другое дело, что в контексте происходящего это выглядит как уступка, которая лишь фиксирует то, что было ясно всем уже в 2014 году и практически никак не затрагивает те реалии, которые сложились на земле к настоящему моменту.Получается, что России предложено смириться с тем, что часть ее регионов, которые по Конституции являются неотъемлемой ее частью, будут находится под оккупацией. Не отражены в этом варианте договоренностей и другие требования РФ, разве что фиксируется отказ Украины от НАТО, при этом американцы принимать в альянс эту страну и так не собирались.Частично такой подход объясняет последнее сообщение Трампа в соцсети Truth Social."Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны затем начнут вести крупные бизнес-сделки с США, которые процветают, и станут богатыми!" – написал он.В присущей ему манере американский президент полагает, что может добиться перемирия между Украиной и Россией исключительно экономическими стимулами, ставя во главу угла торговлю и прочие выгоды.Такой подход демонстрирует непонимание Вашингтоном коренных противоречий между Москвой и Киевом, всю глубину первопричин конфликта и необходимость их устранения как единственный путь к прекращению противостояния двух стран.С этой же целью, судя по всему, в план Трампа был включен пункт о контроле над ЗАЭС, который вообще выглядит во всем этом инородным телом. Интерес тут для США чисто коммерческий, а именно продажа электроэнергии как внутри Украины, так и в Европу. То есть американский президент, грубо говоря, хочет получить от сделки РФ и Украины свою долю.Такой сугубо деловой подход США не удивителен, несмотря на весь цинизм, но маловероятно, что это как-то в реальности приблизит мирное разрешение украинского конфликта. Передача ЗАЭС под контроль американцев не только сомнительна с точки зрения дальнейшего функционирования станции, но и будет большой имиджевой потерей и политической пощечиной для России, так как во многом сведет на нет все усилия Кремля последних лет по достижению суверенитета.Не стоит сбрасывать со счетов и позицию Европы, от которой США и РФ хотят смягчения антироссийских санкций. Не исключено, что европейцы на это не пойдут и предпочтут курс на дальнейшую войну.Как бы то ни было, в ближайшие дни все стороны так или иначе должны будут приоткрыть свои карты, тогда и определится, движется ли дело к перемирию, либо же все останется как есть. *Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250331/1033660162.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, нато, вооруженные силы украины, запорожская аэс, крым