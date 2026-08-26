Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные - 26.08.2026 Украина.ру
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Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные - 26.08.2026 Украина.ру
Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
Автомобиль ТЦК с сотрудниками подвергся нападению "группы людей" при попытке мобилизовать мужчину в Тернополе. Об этом полиция украинского региона вечером 25 августа сообщила на своём сайте
2026-08-26T03:35
2026-08-26T03:36
украина.ру
украина
тернополь
харьковская область
тцк
владимир зеленский
мобилизация на украине
происшествия
беспорядки
тернопольская область
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Сопротивление мобилизации на Украине становится всё жёстче. По данным полиции, только в Харьковской области с начала года были ранены 23 сотрудника ТЦК. Накануне вечером очередной инцидент произошёл в Тернополе, где толпа отбила мужчину у военкомов и разгромила их служебный автомобиль."При обнаружении лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга, между представителями ТЦК и местными жителями возник конфликт. Событие произошло 25 августа около 20:00 [совпадает с мск] в Тернополе на улице Леся Курбаса", — говорится в сообщении на сайте полиции.В ходе разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю ТЦК начали подходить люди, которые стали бить по транспортному средству и "вступили в спор" с военкомами."Сотрудники ТЦК получили телесные повреждения. Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Правоохранители прекратили конфликт", — уточнили в полиции.Главарь киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что "мобилизация должна стать более человечной". Однако решения судов, оставившие на свободе палачей в форме ТЦК, свидетельствуют, что эти слова не будут реальным руководством к действию.О всё более жёстком сопротивление людоловам - в материале Олега Хавича Западная Украина за неделю: атаки на сотрудников ТЦК по всему региону и экспансия Румынии на Буковине.Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Украина, Тернополь, Харьковская область, ТЦК, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине, происшествия, Беспорядки, Тернопольская область, Новости

Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные

03:35 26.08.2026 (обновлено: 03:36 26.08.2026)
 
© РИА Новости . СтрингерАвтомобили украинской полиции
Автомобили украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Автомобиль ТЦК с сотрудниками подвергся нападению "группы людей" при попытке мобилизовать мужчину в Тернополе. Об этом полиция украинского региона вечером 25 августа сообщила на своём сайте
Сопротивление мобилизации на Украине становится всё жёстче. По данным полиции, только в Харьковской области с начала года были ранены 23 сотрудника ТЦК. Накануне вечером очередной инцидент произошёл в Тернополе, где толпа отбила мужчину у военкомов и разгромила их служебный автомобиль.
"При обнаружении лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга, между представителями ТЦК и местными жителями возник конфликт. Событие произошло 25 августа около 20:00 [совпадает с мск] в Тернополе на улице Леся Курбаса", — говорится в сообщении на сайте полиции.
В ходе разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю ТЦК начали подходить люди, которые стали бить по транспортному средству и "вступили в спор" с военкомами.
"Сотрудники ТЦК получили телесные повреждения. Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Правоохранители прекратили конфликт", — уточнили в полиции.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что "мобилизация должна стать более человечной". Однако решения судов, оставившие на свободе палачей в форме ТЦК, свидетельствуют, что эти слова не будут реальным руководством к действию.
О всё более жёстком сопротивление людоловам - в материале Олега Хавича Западная Украина за неделю: атаки на сотрудников ТЦК по всему региону и экспансия Румынии на Буковине.
Подробнее об изуверских мобилизационных планах киевских нацистов - в публикации Ростислава Ищенко Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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