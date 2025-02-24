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Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине

Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине - 24.02.2025 Украина.ру

Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона. Этот факт на встрече с американской стороной в Саудовской Аравии развернуто прояснила российская делегация. Об этом рассказал СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2025-02-24T10:03

2025-02-24T10:03

2025-02-24T10:07

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Рябков добавил, что американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня, а замглавы МИД призвал найти "долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее".На прошлой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, подготовку встречи лидеров двух стран и урегулирование ситуации на Украине. В последнем вопросе стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Констатация факта о том, что заморозка конфликта только усугубит ситуацию на Украине звучала и от других представителей российской власти. В частности, 24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что "временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы", российская сторона выступает "за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса".Он же в понедельник, 17 февраля, отметил, что европейские страны будут "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине ради ее перевооружения, поэтому им нечего делать за столом переговоров. Министр напомнил слова президента Финляндии Александера Стубба, который на Мюнхенской конференции по безопасности призвал заключить перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ранее отмечал, что варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, и цели СВО будут достигнуты.Постпред РФ при ООН Василий Небензя пару недель назад добавил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.В прошлый вторник, 18 февраля, как раз в день переговоров США и России губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что "заморозка" СВО несет угрозу для всего Русского мира, включая Одессу, Николаев и Приднестровье. Глава региона констатировал, что "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.

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новости, украина, россия, вашингтон, сергей рябков, евгений балицкий, сергей лавров, мид, оон, заморозка, конфликт, перемирие, мир