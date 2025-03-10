Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
Мадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais
"Если после заключения мирного соглашения с Россией на Украине появится европейская военная миссия, Испания должна будет так или иначе внести в нее свой вклад. Сейчас наша задача - помочь [Владимиру] Зеленскому подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции, а не строить предположения о будущем", - привело издание слова источника в министерстве обороны Испании.
Газета уточнила, что рассматривается три сценария развития событий:
- —отправка военных наблюдателей для контроля за соблюдением потенциального перемирия,
- —перенос европейской миссии по подготовке украинских военных (EUMAM) на территорию Украины,
- —участие в силах сдерживания.
Однако, оговорился Pais, есть как минимум две проблемы, которые мешают Испании: юридическая и кадровая. В первом случае речь идет об отсутствии четкого механизма командования и гарантий защиты европейских военных. Во втором - Испания уже разместила три тысячи военных в странах Восточной Европы и изыскание нового контингента для 30-тысячной группировки для Украины будет довольно проблематичным.
О том, что ЕС планирует отправку своего контингента на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30 тысяч военных, в другое - десяти.
В Кремле многократно подчеркивали, что под миротворческой миссией Европа во главе с Британией прячет новый виток конфликта: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров.
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