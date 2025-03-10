https://ukraina.ru/20250310/1061679249.html

Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы

Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы - 10.03.2025 Украина.ру

Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы

Мадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais

2025-03-10T16:22

2025-03-10T16:22

2025-03-10T16:22

украина

испания

россия

дональд трамп

сергей лавров

ес

нато

служба внешней разведки

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Газета уточнила, что рассматривается три сценария развития событий:Однако, оговорился Pais, есть как минимум две проблемы, которые мешают Испании: юридическая и кадровая. В первом случае речь идет об отсутствии четкого механизма командования и гарантий защиты европейских военных. Во втором - Испания уже разместила три тысячи военных в странах Восточной Европы и изыскание нового контингента для 30-тысячной группировки для Украины будет довольно проблематичным.Так или иначе, отметила газета, 11 марта глава испанского генштаба Теодоро Лопес Кальдерон примет участие в военной встрече НАТО и Евросоюза в Париже, вероятно там и будет решен вопрос.О том, что ЕС планирует отправку своего контингента на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30 тысяч военных, в другое - десяти.В Кремле многократно подчеркивали, что под миротворческой миссией Европа во главе с Британией прячет новый виток конфликта: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров.В понедельник, 10 марта, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Лондон раздражает диалог Трампа с Россией, поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США Дональда Трампа.

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украина, испания, россия, дональд трамп, сергей лавров, ес, нато, служба внешней разведки