Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы - 10.03.2025 Украина.ру
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Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы - 10.03.2025 Украина.ру
Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
Мадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais
2025-03-10T16:22
2025-03-10T16:22
украина
испания
россия
дональд трамп
сергей лавров
ес
нато
служба внешней разведки
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Газета уточнила, что рассматривается три сценария развития событий:Однако, оговорился Pais, есть как минимум две проблемы, которые мешают Испании: юридическая и кадровая. В первом случае речь идет об отсутствии четкого механизма командования и гарантий защиты европейских военных. Во втором - Испания уже разместила три тысячи военных в странах Восточной Европы и изыскание нового контингента для 30-тысячной группировки для Украины будет довольно проблематичным.Так или иначе, отметила газета, 11 марта глава испанского генштаба Теодоро Лопес Кальдерон примет участие в военной встрече НАТО и Евросоюза в Париже, вероятно там и будет решен вопрос.О том, что ЕС планирует отправку своего контингента на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30 тысяч военных, в другое - десяти.В Кремле многократно подчеркивали, что под миротворческой миссией Европа во главе с Британией прячет новый виток конфликта: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров.В понедельник, 10 марта, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Лондон раздражает диалог Трампа с Россией, поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США Дональда Трампа.
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украина, испания, россия, дональд трамп, сергей лавров, ес, нато, служба внешней разведки
Украина, Испания, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, Служба внешней разведки

Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы

16:22 10.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Мадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais

"Если после заключения мирного соглашения с Россией на Украине появится европейская военная миссия, Испания должна будет так или иначе внести в нее свой вклад. Сейчас наша задача - помочь [Владимиру] Зеленскому подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции, а не строить предположения о будущем", - привело издание слова источника в министерстве обороны Испании.

Газета уточнила, что рассматривается три сценария развития событий:
  • отправка военных наблюдателей для контроля за соблюдением потенциального перемирия,
  • перенос европейской миссии по подготовке украинских военных (EUMAM) на территорию Украины,
  • участие в силах сдерживания.
Однако, оговорился Pais, есть как минимум две проблемы, которые мешают Испании: юридическая и кадровая. В первом случае речь идет об отсутствии четкого механизма командования и гарантий защиты европейских военных. Во втором - Испания уже разместила три тысячи военных в странах Восточной Европы и изыскание нового контингента для 30-тысячной группировки для Украины будет довольно проблематичным.
Так или иначе, отметила газета, 11 марта глава испанского генштаба Теодоро Лопес Кальдерон примет участие в военной встрече НАТО и Евросоюза в Париже, вероятно там и будет решен вопрос.
О том, что ЕС планирует отправку своего контингента на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30 тысяч военных, в другое - десяти.
В Кремле многократно подчеркивали, что под миротворческой миссией Европа во главе с Британией прячет новый виток конфликта: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров.
В понедельник, 10 марта, в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Лондон раздражает диалог Трампа с Россией, поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США Дональда Трампа.
 
УкраинаИспанияРоссияДональд ТрампСергей ЛавровЕСНАТОСлужба внешней разведки
 
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Заголовок открываемого материала
16:33Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже
16:22Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
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