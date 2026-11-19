https://ukraina.ru/20261119/anpilogov-raskryl-kak-vsu-obkhodyat-ogranicheniya-starlink-dlya-atak-na-rossiyu-1084589310.html

Анпилогов раскрыл, как ВСУ обходят ограничения Starlink для атак на Россию

Анпилогов раскрыл, как ВСУ обходят ограничения Starlink для атак на Россию - 19.11.2026 Украина.ру

Анпилогов раскрыл, как ВСУ обходят ограничения Starlink для атак на Россию

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью изданию "Украина.ру" раскрыл технические методы, позволяющие дронам ВСУ преодолевать ограничения спутниковой системы Starlink при атаках на объекты в России, и указал на возможное использование для этого территории Эстонии

2026-11-19T05:10

2026-11-19T05:10

2026-11-19T05:10

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Отвечая на вопрос о недавних ударах дронов по объектам в России и слухах о подключении ВСУ к Starlink или OneWeb, Анпилогов заявил: "Достоверной информации по каждому из дронов у нас нет". Он подчеркнул сложность контроля за соблюдением ограничений со стороны даже самой компании-оператора: "Надо понимать, что даже [Илону] Маску трудно контролировать все эти ограничения "Старлинка", поскольку схемы спуфинга координат становятся более изощренными".Эксперт привёл конкретные технические детали: "Я беседовал со специалистами, которые исследуют обломки дронов. Там есть схема, которая динамически подменяет адрес и GPS". Анпилогов сравнил эволюцию методов: "Как раньше взламывали терминал "Старлинка"? У него вырезался модуль прямо на антенне, который выдает ее GPS-привязку. А сейчас этот модуль меняется на очень сложный контроллер, который рассказывает, что терминал перемещается по территории Украины, хотя на самом деле залетает на территорию РФ".Отдельно Анпилогов прокомментировал маршруты атак через воздушное пространство Прибалтики: "Кроме того, почему мы опять обсуждаем залет дронов через Эстонию? Там терминалы "Старлинка" официально работают". Он описал тактику противника. "ВСУ используют эстонское воздушное пространство, чтобы наносить такие удары со стороны моря, где еще можно обмануть спутник, говоря о том, что терминал еще находится в Эстонии", — Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью про ситуацию вокруг Украины "Дмитрий Евстафьев: Зеленский превратился в геополитического подранка, который может натворить больших бед" на сайте Украина.ру.

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