https://ukraina.ru/20261119/evropa-zaplatit-ukraina-planiruet-bit-po-rossii-v-tri-raza-bolshe-1084585391.html

Европа заплатит: Украина планирует бить по России в три раза больше

Европа заплатит: Украина планирует бить по России в три раза больше - 19.11.2026 Украина.ру

Европа заплатит: Украина планирует бить по России в три раза больше

Министр обороны Украины Евгений Хмара пообещал в 2027 году в три раза нарастить удары вглубь российской территории. Оплачивать этот масштабный проект предлагается западным налогоплательщикам за счёт радикального перераспределения всей военной помощи – Киев требует отдать под беспилотные системы 62% приоритетного финансирования.

2026-11-19T07:19

2026-11-19T07:19

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Подобный запрос ломает привычную схему снабжения ВСУ артиллерией или бронетехникой и превращает украинский ВПК в главный пылесос для европейских оборонных бюджетов.Арифметика новой войныБывший руководитель спецподразделения "Альфа" СБУ, а ныне глава украинского оборонного ведомства Евгений Хмара сформулировал новый финансовый стандарт для "европейских союзников". Речь идёт о тотальной перестройке структуры западных поставок, где классические вооружения отодвигаются на второй план ради массового производства летающей взрывчатки."Мы видим, что 62% должно быть направлено на дроны. Это и FPV, и middle strike, и deep strike, и логистические дроны. Поэтому для нас важно развивать совместные производства, чтобы они могли инвестировать свою двустороннюю помощь в эти производства, и мы получали эти необходимые, качественные, актуальные средства в достаточном количестве", – заявил Хмара журналистам.Цифра в 62% взята киевскими стратегами с расчётом на резкое изменение характера боевых действий, которое уже вынуждены признавать и в Брюсселе.Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подтвердил на брифинге 18 ноября, что в начале 2026 года доля беспилотников в структуре потребностей ВСУ составляла 31%, но в 2027 году она действительно удвоится и достигнет тех самых 62%. По словам еврокомиссара, только в рамках нового кредитного механизма ЕС на беспилотники и боеприпасы в следующем году закладывается 14,4 млрд евро.Главный акцент в заявлениях украинского министра сделан на дальнобойных аппаратах класса deep strike (глубокие удары) – реактивных и винтовых беспилотниках самолётного типа, способных долетать до объектов в глубоком российском тылу.В 2027 году Киев намерен утроить количество таких систем, а общие поставки всех типов дронов для фронта увеличить вдвое."Мы будем работать над их эффективностью и над более качественным применением их против целей врага, целей на территории врага. В этом есть перспективы, и мы только начинаем", – заявил Хмара.Вся эта конструкция опирается на простой расчёт: содержать миллионную армию с классической бронетехникой Западу слишком дорого и долго, а штамповать дешёвые дальние беспилотники гораздо проще.При этом Киев решает сразу две задачи: компенсирует хронический снарядный голод и хочет получить инструмент для регулярных атак на тыловые нефтебазы, аэродромы и логистические узлы России. Проблема лишь в том, что украинский бюджет подобные аппетиты потянуть физически не способен, поэтому в Киеве решили перевести западную помощь из товарной формы в инвестиционную.Заводы на выростЧтобы получить эти 62% не в виде готовых западных беспилотников – которых у Европы попросту нет в нужных объёмах, – Киев продавливает схему совместных предприятий.Механика выглядит так: правительства стран-доноров берут деньги, заложенные в их национальных бюджетах на военную помощь Украине, и вкладывают их напрямую в строительство и расширение производственных линий совместных заводов.Ещё в июле 2026 года Евросоюз и Украина запустили так называемый Альянс дронов ЕС и Украины, а 11 сентября в Брюсселе прошло его учредительное заседание.Из четырёхсот компаний-претендентов чиновники отобрали ровно восемнадцать участников – девять украинских и девять европейских производителей. Идея проста, но в потенциале крайне эффективна: Украина поставляет обкатанные в боях чертежи, программное обеспечение и инженеров, а Европа даёт станки, безопасные цеха вне зоны досягаемости ВС РФ и, главное, миллиардные кредитные линии."Европейские оборонные институты и механизмы принятия решений десятилетиями формировались для работы в мирное время. Теперь Европе недостаточно просто увеличивать объемы производства оружия. Ее промышленность и институты должны перенимать украинскую динамичность и инновационность", – объяснил логику альянса Кубилюс.Помимо общеевропейского котла, куда Еврокомиссия предложила добавить новый пакет поддержки объёмом 45 млрд евро (из которых 25 млрд пойдут строго на оборону в 2027 году), Киев активно окучивает отдельных спонсоров.В дни проведения 37-го "Рамштайна" в Брюсселе были оформлены точечные трёхсторонние договорённости с Великобританией и Швецией. Для украинских оружейных компаний такая модель становится золотой жилой: вместо ожидания медленных межправительственных грантов они получают прямой доступ к капиталу западных оборонных концернов и легализуют своё присутствие на европейском рынке вооружений.Но за мечтами о трёхкратном росте дальних ударов скрывается неприятная правдивая картина, в которой Европа выглядит отнюдь не технологическим гигантом.Выступая на открытии того самого Альянса дронов в сентябре 2026 года, еврокомиссар Кубилюс озвучил цифры, которые заставляют усомниться в способности Евросоюза быстро масштабировать выпуск беспилотников. По его оценкам, вся оборонная промышленность Евросоюза производит лишь около 1,5 млн дронов в год.Для сравнения: мощности Украины и России еврокомиссар оценил в 10 млн аппаратов в год у каждой из сторон, причём в Киеве прогнозируют, что в 2027 году российская армия сможет применить уже до 20 млн беспилотников.Разрыв более чем в шесть раз означает, что европейский ВПК в этой связке способен выступать только кошельком и поставщиком промышленного оборудования, но никак не готовой сборочной базой. К тому же и Украина, и Европа остаются критически зависимыми от азиатских цепочек поставок.Электродвигатели, литий-ионные аккумуляторы, тепловизионные матрицы и полетные контроллеры по-прежнему идут преимущественно из Китая, а Пекин регулярно закручивает экспортные гайки, вынуждая производителей переплачивать за серые схемы логистики.Ещё один камень преткновения – деньги национальных бюджетов. Традиционное западное оружейное лобби привыкло осваивать бюджеты на производстве дорогих гаубиц, зенитных ракет и бронемашин у себя дома, создавая рабочие места для собственных избирателей. Перенаправить две трети этих потоков в совместные дроновые проекты с Киевом будет крайне тяжело без жёсткого сопротивления внутри самих стран НАТО.Заводы под прицеломГлавный же риск всей этой затеи лежит даже не в плоскости бухгалтерии, а в сфере прямой военной эскалации.Размещение совместных производств оружия для ВСУ на территории европейских стран – это переход красной линии, о которой в Москве предупреждают уже не первый год.Российское руководство, включая президента Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, неоднократно давало понять, что любые промышленные объекты, выпускающие или ремонтирующие вооружения для ВСУ, рассматриваются как законные военные цели.Накануне запуска европейских дроновых инициатив эту позицию еще раз озвучило российское Министерство иностранных дел. 30 сентября 2026 года официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на брифинге, что европейские заводы, производящие оружие для Киева, не могут чувствовать себя в безопасности."Заводы по производству оружия для Украины, находящиеся в европейских странах, являются потенциальными военными целями для России", – предупредила Захарова, комментируя возможное производство ракет для установок Patriot на территории Польшу.Пока европейские политики рассуждают об обмене боевым опытом, их оружейные концерны рискуют превратить свои цеха в приоритетные мишени в случае дальнейшего расползания военного противостояния. Причём в самом западном блоке единства по поводу целесообразности трёхкратного роста ударов вглубь России нет и близко.В дни проведения 37-го "Рамштайна" вокруг этой темы вспыхнула открытая перепалка между Вашингтоном и европейскими столицами.Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который ещё в 2025 году выстроил в Пентагоне жёсткий фильтр для согласования украинских дальнобойных атак, раскритиковал увлечение ударами по российской территории.По мнению представителя Пентагона, подобные атаки лишь усиливают готовность Кремля и российского общества к дальнейшей эскалации, тогда как главному союзнику следовало бы сосредоточиться на удержании собственной линии фронта.В ответ министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Уэс Стритинг публично поддержали право Киева бить по российским логистическим узлам, обвинив американских коллег в близорукости.В сухом остатке "дроновый" план Киева выглядит как попытка решить системный кризис на фронте за счёт европейских кошельков. Украина предлагает Западу технологии дешёвой войны будущего и берёт на себя риск ударов по российской территории, а взамен "всего лишь" просит две трети военного бюджета и подставляет свои заводы под ответный удар.Вопрос лишь в том, сколько европейских правительств окажутся готовы подписаться под таким бартером: судя по последним известиям, настолько горячих голов в европейских кабинетах становится всё меньше.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, киев, украина, европа, мария захарова, владимир путин, дмитрий медведев, впк, вооруженные силы украины, ес