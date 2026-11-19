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Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец"
Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец" - 19.11.2026 Украина.ру
Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец"
Илон Маск опроверг информацию о том, что у ВСУ есть доступ к системе спутниковой связи Starshield, обвинил Владимира Зеленского в желании использовать Starlink в военных целях, высказался о "любых действиях" против России
2026-11-19T07:00
2026-11-19T07:00
2026-11-19T07:15
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В опубликованном 19 ноября интервью New York Times американский предприниматель, основатель SpaceX наговорил достаточно, чтобы оказаться внесённым в базу скандально известного экстремистского сайта "Миротворец"*.Прежде всего Маск опроверг утверждения, что украинские военные имеют доступ к системе спутниковой связи Starshield."Это ложь. Я не хочу шокировать вас, но Зеленский не всегда говорит правду", — сказал он.Маск подчеркнул, что Starshield контролируется американским правительством, поэтому Украина не могла её использовать."На самом деле он говорит о том, что хочет использовать Starlink для наступательных военных операций", — пояснил предприниматель.Что касается Starlink, то эта система изначально не задумывалась в качестве оружия и не должна быть задействована в конфликте на Украине, в том числе в атаках на Россию. По словам Маска, SpaceX с самого начала боевых действий отказывает Киеву в подобных просьбах, условия работы Starlink всё это время не менялись, а утверждения об обратном основаны на недопонимании и "преднамеренной лжи"."Я не хочу, чтобы коммерческий Starlink становился стороной войны, чем он бы стал, если бы мы разрешили использовать его для наступательных военных операций. Именно для этого и была создана система Starshield — чтобы любое решение о нанесении ударов принимало военное министерство [Пентагон], как и должно быть, а не я", — подчеркнул Маск.При этом он отметил, что украинская линия фронта рухнула бы без спутниковой системы Starlink, потому что у Украины не было собственной системы связи, и "Россия одержала бы победу".Маск также назвал неприемлемыми оправдания любых действий против российских граждан."Мне кажется, слишком уж часто всё сводится к тому, что Украина — хорошая, Россия — плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция", — заявил предприниматель.Больше информации на эту тему - в публикации Анпилогов раскрыл, как ВСУ обходят ограничения Starlink для атак на Россию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещён в РФ
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Украина.ру, Новости, США, Илон Маск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, New York Times, Россия, СВО, ВСУ, военная помощь Украине, Starlink, Пентагон, Киев
Ложь Зеленского, Starlink и неприемлемая позиция: Маск наговорил на "Миротворец"
07:00 19.11.2026 (обновлено: 07:15 19.11.2026)
Илон Маск опроверг информацию о том, что у ВСУ есть доступ к системе спутниковой связи Starshield, обвинил Владимира Зеленского в желании использовать Starlink в военных целях, высказался о "любых действиях" против России
В опубликованном 19 ноября интервью New York Times американский предприниматель, основатель SpaceX наговорил достаточно, чтобы оказаться внесённым в базу скандально известного экстремистского сайта "Миротворец"*.
Прежде всего Маск опроверг утверждения, что украинские военные имеют доступ к системе спутниковой связи Starshield.
"Это ложь. Я не хочу шокировать вас, но Зеленский не всегда говорит правду", — сказал он.
Маск подчеркнул, что Starshield контролируется американским правительством, поэтому Украина не могла её использовать.
"На самом деле он говорит о том, что хочет использовать Starlink для наступательных военных операций", — пояснил предприниматель.
Что касается Starlink, то эта система изначально не задумывалась в качестве оружия и не должна быть задействована в конфликте на Украине, в том числе в атаках на Россию. По словам Маска, SpaceX с самого начала боевых действий отказывает Киеву в подобных просьбах, условия работы Starlink всё это время не менялись, а утверждения об обратном основаны на недопонимании и "преднамеренной лжи".
"Я не хочу, чтобы коммерческий Starlink становился стороной войны, чем он бы стал, если бы мы разрешили использовать его для наступательных военных операций. Именно для этого и была создана система Starshield — чтобы любое решение о нанесении ударов принимало военное министерство [Пентагон], как и должно быть, а не я", — подчеркнул Маск.
При этом он отметил, что украинская линия фронта рухнула бы без спутниковой системы Starlink, потому что у Украины не было собственной системы связи, и "Россия одержала бы победу".
Маск также назвал неприемлемыми оправдания любых действий против российских граждан.
"Мне кажется, слишком уж часто всё сводится к тому, что Украина — хорошая, Россия — плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция", — заявил предприниматель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещён в РФ