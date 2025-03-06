https://ukraina.ru/20250306/1061586848.html

Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине

Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине - 06.03.2025 Украина.ру

Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине

"Откровения" американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями не является никаким секретом. Об этом изданию Украина.ру рассказал Владимир Корнилов

2025-03-06T13:22

2025-03-06T13:22

2025-03-06T14:50

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Просто Владимиру Зеленскому в последний раз дают понять, что на арене есть и другие игроки, утверждает обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов.Он отметил, что американцы остались монополистами на Украине, и даже когда оттуда ушли все посольства, продолжали контролировали весь внутриполитический процесс, а значит поддерживали контакты со всеми украинскими деятелями. И нынешнее сообщение Politico - важный сигнал о том, что американцы ищут альтернативу Зеленскому на случай, если он "совсем уж выйдет из-под контроля, а он близок к этому".В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.В фокусе внимание соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.Издание также отметило, что Вашингтон таким образом хочет организовать внутреннее давление на Зеленского, параллельно прощупывая, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, учитывая тот факт, что пока публично критиковать главаря киевского режима мало кто решается. Однако в Вашингтоне хорошо понимают, что недовольство им на Украине растет.Как утверждает собеседник украинского оппозиционного (возможно, единственного в этой стране) издания, Украина уже ощущает последствия той позиции, которую перед США занял нелегитимный глава государства. "Причем прекращением помощи, если так дальше пойдет, дело может не ограничиться. Надежд на Европу немного. Последний саммит в Лондоне показал ее неготовность самостоятельно тянуть войну в Украине без помощи США. Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность или что он путинский агент", - сделал весьма неожиданный вывод источник "Страны". Издание резюмировало, что Зеленский, тем не менее, не выпускает из рук власти, пытаясь перебить эти негативные настроения обещаниями нового контрнаступления под лозунгами "день простоять да ночь продержаться" и Россия "вот вот падет". Однако это демонстрационная акция, считают авторы "Страны" будет стоить ВСУ последних резервов.Владимир Зеленский, президентская легитимность которого закончилась еще в мае прошлого года, категорически отказывается от проведения выборов. Он уже нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку и заявил, что "сменить его непросто"Пару недель назад о необходимости проведения выборов на Украине напомнил вновь избранный лидер США Трамп, отметивший, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима, а значит, стране просто необходимо голосование.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил Трампу, что "вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Чуть позже к критике в адрес Зеленского подключились также вице-президент Джей Ди Вэнс, советник президента Америки по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины, и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.Последний, в частности, сказал, что Зеленский всеми силами избегает проведения выборов, потому что знает, что не имеет никаких шансов на победу и проиграет "с разгромным счетом", и подчеркнул, что Зеленскому лучше уехать в нейтральную страну.Согласен с тем, что главарь киевского режима должен уйти и депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который уже больше года находится в сизо по подозрению в госизмене. Во вторник он направил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского, который утратил свою легитимность еще в мае прошлого года.Правда, выразил уверенность Дубинский, Рада будет "всеми силами" саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.Вопрос смены власти на Украине обсуждали накануне и спикеры спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье". Они отметили, что проблема эта крайне серьезная, ведь вместе с передачей власти страна может получить "в наследство" и вирус русофобии: Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезниО том, какие шаги эксперты предлагают принять, чтобы этого не допустить, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20250224/1061320731.html

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Марина Полякова

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, украина.ру, politico, батькивщина, выборы