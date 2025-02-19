https://ukraina.ru/20250219/1061203081.html

"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг

"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг - 19.02.2025 Украина.ру

"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг

Владимир Зеленский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Кроме того, глава киевского режима упрекнул тех, кто желает провести выборы на Украине. Об этом 19 февраля написало издание "Страна.ua"

2025-02-19T16:03

2025-02-19T16:03

2025-02-19T16:24

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Украинское издание, которое приводит его слова, отметило, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня, 19 февраля, утром — через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине. Кроме того, авторы публикации заметили, что в этом опросе говорится о росте уровня доверия к Зеленскому. Якобы за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025, рейтинг вырос с 52% до 57%. "Хотя до этого стабильно падал", — уточнили в сообщении. Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также для сохранения почти всей территории последние три года. Глава Белого дома отметил, что теперь Киев недоволен проведением без его участия встречи между представителями России и США.Помимо этого, Трамп указал на низкий уровень поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима. На фоне этого американский лидер поддержал необходимость проведения выборов. Подробнее об этом — в материале США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраляА между тем Зеленский на фоне критики со стороны Трампа сказал, что не хочет потерять поддержку Вашингтона. "Я бы хотел, чтобы господин Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", — заявил он. Подробности в публикации Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, президентские выборы, рейтинг