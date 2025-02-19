"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг
16:03 19.02.2025 (обновлено: 16:24 19.02.2025)
© скриншот видео
© скриншот видео
Владимир Зеленский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Кроме того, глава киевского режима упрекнул тех, кто желает провести выборы на Украине. Об этом 19 февраля написало издание "Страна.ua"
"Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится, Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", — заявил Зеленский в разговоре с местными СМИ.
Украинское издание, которое приводит его слова, отметило, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел сегодня, 19 февраля, утром — через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине. Кроме того, авторы публикации заметили, что в этом опросе говорится о росте уровня доверия к Зеленскому. Якобы за два последних месяца, с декабря 2024 по февраль 2025, рейтинг вырос с 52% до 57%.
"Хотя до этого стабильно падал", — уточнили в сообщении.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что разочарован в Украине, которая не использовала возможности для переговоров с РФ, а также для сохранения почти всей территории последние три года. Глава Белого дома отметил, что теперь Киев недоволен проведением без его участия встречи между представителями России и США.
Помимо этого, Трамп указал на низкий уровень поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима. На фоне этого американский лидер поддержал необходимость проведения выборов. Подробнее об этом — в материале США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
15:15"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
А между тем Зеленский на фоне критики со стороны Трампа сказал, что не хочет потерять поддержку Вашингтона.
"Я бы хотел, чтобы господин Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", — заявил он.
Подробности в публикации Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа