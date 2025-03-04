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Дубинский потребовал начать импичмент Зеленского

Дубинский потребовал начать импичмент Зеленского - 04.03.2025 Украина.ру

Дубинский потребовал начать импичмент Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского

2025-03-04T09:24

2025-03-04T09:24

2025-03-04T09:25

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По словам политика, причиной тому стал "дипломатический провал" Зеленского во время визита в Вашингтон, вызвавший потерю "безусловной поддержки" Украины со стороны США.Дубинский утверждает, что произошедшее стало результатом некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий против оппозиции и узурпации власти.Он полагает, что руководство Рады будет "всеми силами" саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, александр дубинский, руслан стефанчук, верховная рада, рада