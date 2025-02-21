https://ukraina.ru/20250221/1061253262.html

"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху

"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху - 21.02.2025 Украина.ру

"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху

Владимир Зеленский согласился бы на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что имеет хоть какие-то шансы на победу, но главарь киевского режима осознает, что население страны его поддерживает, поэтому делает все, чтобы голосование не состоялось как можно дольше, иначе проиграет "с разгромным счетом"

2025-02-21T10:46

2025-02-21T10:46

2025-02-21T10:46

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Такое мнение в своих соцсетях высказал руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Он также добавил, что украинский народ презирает Зеленского, а его якобы высокие рейтинги, публикуемые в национальных СМИ - липа.Зеленский утратил свою президентскую легитимность еще в мае прошлого года. Пару дней назад об этом напомнил вновь избранный лидер США Дональд Трамп, отметивший, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима, а значит, в стране нужно провести выборы.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил Трампу, что "утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Спустя еще день лидер США снова раскритиковал Зеленского. В этот разТрампа разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину, чтобы подписать с Банковой план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".К критике в адрес Зеленского подключились также вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и советник президента Америки по национальной безопасности Майк Уолтц, который заявил, что Трамп не намерен терпеть риторику Украины.Следом британский журнал The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах написал, что говоря о выборах на Украине, Трамп хочет совсем другого."Господин Трамп, похоже, хочет избавиться от господина Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает трудным человеком. Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", - отметило издание.В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что в окружении Трампа считают, что Зеленскому стоит срочно покинуть Украину.Собеседник издания добавил, что у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, "если они вообще есть".Представители киевского режима очень остро реагируют на нелюбовь со стороны новой администрации США. В числе ответов - решение Зеленского "запретить" на Украине и без того не работавшую в стране соцсеть Трампа: "Не играй в мои игрушки и не...": Зеленский "заблокировал" соцсеть Трампа на Украине.

https://ukraina.ru/20250221/1061248175.html

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новости, выборы, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп