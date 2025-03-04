Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине" - 04.03.2025 Украина.ру
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Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"
Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине" - 04.03.2025 Украина.ру
Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"
Ради мира на Украине и установления демократии в этой постсоветской республике Владимир Зеленский должен уехать в нейтральную стану. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, реформатор госаппарата Илон Маск.
2025-03-04T11:48
2025-03-04T11:48
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военная помощь
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В ходе дискуссии о путях достижения мира на Украине Маск отреагировал на констатации коррумпированности и властолюбии Зеленского, отправляющего невинных соотечественников на смерть.В это же время Дональд Трамп ввёл в действие решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины. Пентагон подтвердил прекращение военных поставок для ВСУ.Решению президента США предшествовал международный скандал, разразившийся 28 февраля перед телекамерами в Белом доме – тогда Владимир Зеленский вступил в полемику с первыми лицами американского государства. Власти США заявили, что ожидают от Зеленского твёрдости в стремлении к миру на Украине. Москва по-прежнему считает, что Зеленский не тот человек, который может стремиться к миру, и на Западе есть группа государств, желающих продолжения боевых действий против России на украинском поле боя. Такое мнение 3 марта высказал в общении с прессой пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Экспертное мнение на эту тему: Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, пентагон, сво, военная помощь, коррупция, москва
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, Пентагон, СВО, военная помощь, коррупция, Москва

Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"

11:48 04.03.2025
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP
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Ради мира на Украине и установления демократии в этой постсоветской республике Владимир Зеленский должен уехать в нейтральную стану. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, реформатор госаппарата Илон Маск.
В ходе дискуссии о путях достижения мира на Украине Маск отреагировал на констатации коррумпированности и властолюбии Зеленского, отправляющего невинных соотечественников на смерть.
"Так и есть. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следовало бы предложить некую форму амнистии в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине", - ответил на это Маск.
В это же время Дональд Трамп ввёл в действие решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины. Пентагон подтвердил прекращение военных поставок для ВСУ.
Решению президента США предшествовал международный скандал, разразившийся 28 февраля перед телекамерами в Белом доме – тогда Владимир Зеленский вступил в полемику с первыми лицами американского государства. Власти США заявили, что ожидают от Зеленского твёрдости в стремлении к миру на Украине.
Москва по-прежнему считает, что Зеленский не тот человек, который может стремиться к миру, и на Западе есть группа государств, желающих продолжения боевых действий против России на украинском поле боя. Такое мнение 3 марта высказал в общении с прессой пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экспертное мнение на эту тему: Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации
 
НовостиУкраинаСШАВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд ТрампПентагонСВОвоенная помощькоррупцияМосква
 
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