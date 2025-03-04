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Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"

Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине" - 04.03.2025 Украина.ру

Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"

Ради мира на Украине и установления демократии в этой постсоветской республике Владимир Зеленский должен уехать в нейтральную стану. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, реформатор госаппарата Илон Маск.

2025-03-04T11:48

2025-03-04T11:48

2025-03-04T11:48

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В ходе дискуссии о путях достижения мира на Украине Маск отреагировал на констатации коррумпированности и властолюбии Зеленского, отправляющего невинных соотечественников на смерть.В это же время Дональд Трамп ввёл в действие решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины. Пентагон подтвердил прекращение военных поставок для ВСУ.Решению президента США предшествовал международный скандал, разразившийся 28 февраля перед телекамерами в Белом доме – тогда Владимир Зеленский вступил в полемику с первыми лицами американского государства. Власти США заявили, что ожидают от Зеленского твёрдости в стремлении к миру на Украине. Москва по-прежнему считает, что Зеленский не тот человек, который может стремиться к миру, и на Западе есть группа государств, желающих продолжения боевых действий против России на украинском поле боя. Такое мнение 3 марта высказал в общении с прессой пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Экспертное мнение на эту тему: Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации

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новости, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, пентагон, сво, военная помощь, коррупция, москва