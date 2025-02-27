https://ukraina.ru/20250227/1061392189.html

Трамп поможет с территориями, но Зеленский готов с ним бороться. Главное на Украине на утро 27 февраля

Трамп поможет с территориями, но Зеленский готов с ним бороться. Главное на Украине на утро 27 февраля - 27.02.2025 Украина.ру

Трамп поможет с территориями, но Зеленский готов с ним бороться. Главное на Украине на утро 27 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что поможет Украине "вернуть как можно больше". Владимир Зеленский подтвердил намерение лететь в США, но источники указывают на то, что он настроен на конфронтацию с Трампом

2025-02-27T09:26

2025-02-27T09:26

2025-02-27T09:26

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Президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета заявил, что считает возможным достижение мира на Украине. В привёл он привёл свой разговор с президентом России Владимиром Путиным."У меня были очень хорошие разговоры с Путиным. У меня были очень хорошие разговоры с Зеленским, и ещё четыре недели назад никто ни с кем не разговаривал. Это даже не рассматривалось. Никто не думал, что можно достичь мира", – рассказал он.Президент США также прокомментировал возможные территориальные уступки Украины как часть мирного соглашения. Он подчеркнул, что будет стремиться заключить "лучшую сделку"."Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы будем очень стараться заключить хорошую сделку, чтобы они могли получить как можно больше обратно. Мы хотим вернуть как можно больше", – заявил Трамп.Это расценили как желание Трампа помочь Украине с возвращением территорий, на которые та претендует. И это при том, что ранее Трамп сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Также выступая на заседании кабинета Трамп заявил, что Украине стоит забыть о членстве НАТО."Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось", — отметил Трамп, рассказывая о том, что могло послужить причиной конфликта и на какие уступки Украине придётся пойти в будущем.Также президент США заявил, что основные гарантии безопасности Украине должны давать страны Европы. Он не собирается давать Украине "гарантий безопасности, которые выходят за пределы чего-то значительного"."Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идёт о Европе, которая является их ближайшим соседом. Но мы сделаем всё возможное, чтобы всё прошло хорошо", – указал Трамп.При этом он напомнил, что США подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных элементах и других полезных ископаемых, которое он назвал "замечательным соглашением и для Украины"."Мы будем там работать. Мы будем "на земле". И знаете, таким образом, это своего рода автоматическая безопасность, потому что никто не будет затрагивать наших людей, когда мы будем там. Поэтому мы будем там именно таким образом", – пояснил Трамп.Он отметил, что ЕС "будет очень внимательно за этим наблюдать"."Я знаю, что Великобритания заявила и Франция заявила, что они... согласились разместить так называемых миротворцев на этом месте (на Украине. – Ред.), и я думаю, что это хорошо", – подчеркнул Трамп.Также президент США подтвердил визит Владимира Зеленского в США."Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое станет очень значимым", – отметил Трамп.Сам Зеленский вечером 26 февраля заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, а за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда."Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги. И уже этот договор (о создании инвестиционного фонда — Ред.) будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины", — отметил Зеленский.Он добавил, что в соглашении о редкоземельных металлах указано, что Украина не является должником США.Примечательно, что, по словам Зеленского, в документе появился пункт о гарантиях безопасности, что противоречит словам Трампа, произнесённым в этот же день."Оно (соглашение - Ред.) может иметь большой успех или тихо пройти мимо. Успех будет зависеть от нашего разговора с Трампом. Я рассчитываю на Америку и президента", - добавил Зеленский.При этом ранее он же заявлял, что не Украине "не вернёт и 10 центров" в рамках соглашения, если речь о долге."Главное для меня было, что мы не являемся должниками. Несмотря на то что звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350, ни $100 млрд", — поделился заявил Зеленский.Зеленский подчеркнул, что "не пойдёт и на 10 центов возврата долга в этом соглашении"."Иначе это прецедент", — указал Зеленский.По его словам, речь идёт не о неблагодарности, а о том, что другие страны затем тоже могут потребовать возмещение.Как заявил находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский, на деле Зеленский настроен на конфронтацию США."Зеленский на встрече с Келлогом: "Вы о нас ещё зубы поломаете". Собирается конфликтовать с Трампом, рассчитывает на саудитов и бритов. Слухи из фракции СН", — отметил Дубинский в своём телеграм-канале в ночь на 27 февраля.Он также описал то, как себя ведёт Зеленский в последние дни."Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: никого и ничего не слышит и не слушает; тактика "по**й (плевать — Ред.) на всех, всех имели ввиду"; считает себя лидером, объединяющий Европу против притязаний Трампа; готов бороться с Трампом, если поддержит ЕС и профинансирует войну; рассчитывает на поддержку Макрона, Стармера и Мерца; во вне Европы - Трюдо, японцы; хранит деньги в форме кэш+золото в СА, Катаре и Омане", - указал Дубинский утром 27 февраля.Ранее Зеленский делал ряд критических высказываний в отношении президента США.О происходящем вокруг Украины в мире — в статье Татьяны Стоянович "У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте".

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