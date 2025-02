https://ukraina.ru/20250227/1061378218.html

У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте

У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте

На третью годовщину начала российской специальной военной операции на Украине в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование, которое наглядно показало глубину раскола между США и ЕС по украинскому вопросу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060160796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c4ea7e115ce07facd2eafa0c946defa.jpg.webp

Евросоюз разработал и вынес на голосование в ГА ООН документ, содержащий призыв вывести российские войска с Украины. За него проголосовало 93 страны из 193, включая Японию, Канаду, Великобританию, Францию, Германию и Италию. Но как бы странно это ни звучало, США проголосовали против резолюции вместе с еще 65 странами, включая Китай и Бразилию."Резолюция была принята, но раскол между Штатами и Евросоюзом налицо", – пишет 26 февраля японское издание Yomiuri.Также издание подчеркивает, что сторонников резолюции заметно меньше, чем в прошлом: почти 50 стран, ранее голосовавшие "за", на этот раз приняли решение воздержаться."По мнению дипломатического источника ООН, такое решение "уклонистов" продиктовано нежеланием лишний раз провоцировать администрацию США: президент Дональд Трамп в последние недели демонстрирует политику сближения с Россией, так что, страны, которые ценят отношения с США, не рискнули идти против Белого дома", –отмечает Yomiuri.Лицом к лицу с жестокой реальностьюТем временем итальянский IL Fatto Quotidiano (IFQ) пишет о том, что недавние события в ООН поставили Евросоюз в трудное положение: Европа осознала, что её безопасность зависит от США, которые теряют интерес к судьбе континента.Однако глубинной причиной "растерянности Европы на фоне разрушенной Украины" они считают "завышенные европоцентристские комплексы" европейской бюрократии, которая не представляла, что Россия может сокрушить ЕС одним ударом."Гипотеза ЕС, похожая на абсолютную уверенность, заключалась в том, что Россия крайне слаба, а Европа очень сильна. Конфликт на Украине продемонстрировал военную несостоятельность Европы перед лицом России. Первоначальное предположение было ошибочным. Основой политики Европы была сила. Потеряв ее, Запад не сможет строить свою политику дальше", – отмечается в публикации издания.Страны ЕС растеряны, потому что не могут ответить на вопрос: "Если Россия может легко нас победить, то каково наше место в мире?", полагают итальянские журналисты. По их словам, травмированный человек, который не видит выхода из ситуации, теряет ориентиры и часто впадает в отчаяние."Именно это происходит с Макроном, Мелони, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами. Они, парализованные решениями Трампа, молчат или что-то бормочут. Они не знают, что делать в этом неизвестном им мире, где у ЕС нет средств сдерживания России. Как если бы европейские лидеры только сегодня узнали, что у Москвы есть шесть тысяч ядерных боеголовок, которые она может применить в случае войны с Европой", – пишет IFQ, советуя руководству ЕС "встретиться с жестокой реальностью лицом к лицу", чтобы быстрее восстановиться.Продали страну "в рабство" американцамКиев согласовал с Вашингтоном условия сделки по редкоземельным металлам, которая, как надеются украинские чиновники, поможет улучшить отношения с администрацией Трампа, пишет британский Financial Times (FT), ссылаясь на источники на Банковой.Теперь Киев готов подписать соглашение о совместной разработке своих ресурсов, включая нефть и газ, пишет издание."Хотя в тексте отсутствуют четкие формулировки гарантий безопасности, чиновники заявили, что им удалось выторговать гораздо более выгодные условия, и что они постарались презентовать сделку как способ расширить отношения с США с целью укрепить перспективы Украины после трех лет, прошедших с начала российской военной операции", – отмечается в публикации FT.Издание напоминает, что условия первоначального проекта сделки, которую президент США Дональд Трамп представил как способ отплатить США за военную и финансовую помощь, предоставленную после начала СВО, были весьма обременительными для Киева.Украинские власти отвергли первоначальный текст соглашения, после чего Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором" и, похоже, решил переложить на Украину вину в развязывании конфликта с Россией, пишет FT.При этом издание утверждает, что имело возможность ознакомиться с окончательным вариантом документа, датированным 24 февраля, который предусматривает создание фонда, в который Украина должна будет отчислять 50% доходов от "будущей монетизации" принадлежащих государству ресурсов, включая нефть и газ, и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что фонд будет инвестировать в проекты на территории Украины*.* Поздннее украинские СМИ опубликовали текст двухстороннего соглашения, совпадающий с информацией FT. – Ред.Газета уточняет, что условия сделки не включают в себя ресурсы, доходы от разработки которых уже поступают в государственную казну Украины, т.е. не будут распространяться на деятельность "Нефтогаза" и "Укрнафты"."Однако в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на включении которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку. Кроме того, такие важные вопросы, как размер доли США в Фонде и условия сделок, заключенных в рамках "совместного владения", оставлены для обсуждения и включения в тексты последующих соглашений", – подчеркивает Financial Times.У Трампа нет планаПодход Трампа к урегулированию украинского кризиса в США вызывает недоумение у многих. В интервью изданию The Spectator американский эксперт Джон Миршаймер высказал мнение, что действия Трампа могут привести к эскалации конфликта, а не к его завершению."Трамп сеет хаос (…) Как я уже неоднократно говорил, я не совсем понимаю, что он задумал. Мне просто непонятно, как после всего того внимания, которое США уделяли конфликту на Украине, после всей поддержки, можно просто взять и заявить: "Если вы не отдадите нам большую часть своих полезных ископаемых, мы вас бросим. Но если вы отдадите их нам, то не бросим", – поделился мнением Миршаймер.По словам эксперта, этот подход определенно нереалистичен и безнравственен.Мирашаймер напомнил, что российская сторона ясно дала понять, чего хочет в процессе урегулирования: теперь вопрос в том, что Трамп готов сделать, чтобы угодить Москве.С другой стороны, нет никаких свидетельств того, что у команды Трампа есть четкий план, заявил эксперт. Вместо поиска решения президент США "говорит возмутительные вещи о русских", которые только подрывают доверие между двумя странами, полагает Мирашаймер."Между ними и так кризис доверия. Но, знаете, он заявляет, что русские потеряли миллион человек, что уже является нелепым утверждением, их экономика терпит крах, что является еще одним нелепым утверждением. Президент говорит, что сделает Путину большое одолжение, разрешив этот конфликт. Мы сделаем Путину одолжение. Думаете, Путин станет доверять Трампу? Конечно, нет", – рассказал собеседник издания The Spectator.Хозяин положения – Владимир ПутинВ настоящее время у Дональда Трампа нет действенных средств, которые он мог бы использовать против Владимира Путина, а российский лидер понимает, что сейчас он – хозяин положения. Такое мнение в интервью чешскому Radio Universum 26 февраля высказал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.По его словам, в отношениях с Путиным Трамп не может просто стукнуть по столу и сказать: "Если ты не закончишь эту глупую войну, я введу пошлины"."А мне интересно, как и на что он введет пошлины? У нас уже принят, кажется, 17-й пакет санкций против Российской Федерации, которые не работают, а теперь внимание: экспорт из России в США весьма ограничен. Кажется, один из главных товаров, которые США закупают у России, — это уран для американских АЭС, и речь, по-моему, идет о 350 миллионах долларов, что не так уж много", – рассказал чешский генерал.В переговорах США и России, по его словам, мир наблюдает лишь хорошее начало, а как пойдет дальше – неизвестно. Также на эту тему материал Павла Котова Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов на сайте Украина.ру.

