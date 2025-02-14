Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру
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Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля
Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру
Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля
Представители России, США и Украины встретятся в Мюнхене для переговоров
2025-02-14T07:56
2025-02-14T07:56
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
ес
financial times
the wall street journal
олаф шольц
россия
сша
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О встрече российских, американских и украинских представителей сообщил во время пресс-конференции в Белом доме вечером 13 февраля президент США Дональд Трамп."Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля. – Ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [это будут]высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", – заявил Трамп.Примечательно, что об участии представителей России в Мюнхенской конференции не объявлялось.Кроме того, Трамп отметил, что ждёт не уступок России, а завершения конфликта на Украине."Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет", — указал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.По его словам, Украина теряла многое при предыдущих американских президентах, начиная с Джорджа Буша."При [Бараке] Обаме - Крым, при Джо [Байдене] казалось, будто они потеряют всё", - заявил Трамп.По его словам, это всё нужно прекращать."Если вы смотрите на Украину, на беспорядок в котором они, это надо прекратить", - сказал президент США.Он добавил, что Россия "забирает довольно большой кусок территории".Помощник Владимира Зеленского и его спичрайтер Дмитрий Литвин уже заявил при этом, что никаких встреч с россиянами без переговоров с ЕС не будет."Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", — отметил Литвин.При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии"Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — подчеркнул Шольц.Также Шольц заявил что Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине."Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьёзными последствиями для безопасности Германии и Европы", — отметил Шольц.По его словам, такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы."Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать", — сказал он в интервью Financial Times.Также Макрон указал, что не удивлен недавними действиями Трампа. По словам Макрона, решения американского лидера дают Европе пространство для маневра."Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением", — отметил он.Макрон предположил, что для того, чтобы достичь стратегического пробуждения, Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, увеличить рост экономики и произвести дерегуляцию и интеграцию всех её отраслей.Во время пресс-конференции Трамп также заявил о том, что на следующей неделе пройдёт встреча российской, американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [президентом России Владимиром] Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — отметил он.Ранее, 12 февраля, Трамп заявлял, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат."Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим её завершить", — подытожил Трамп.При этом США не исключают и отправки войск на Украину."Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении"", - сообщило издание The Wall Street Journal издания со ссылкой на интервью с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.Тем временем украинские источники сообщают, что срывать переговоры намерена именно украинская сторона."По нашим данным Зеленский окончательно принял решение срывать мирный кейс Трампа (пожелаем ему "удачи" в этой игре). Также источник указывает, что "текстовую запись" телефонного разговора Зеленского и Трампа, разослали топ-спонсорам (британцам и Брюсселю). Команда Трампа об этом знает. Мюнхенская конференция, реально может стать исторической во многих смыслах этого слова. Дни конференции будут насыщенными на инфоповоды", — сообщил 14 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Британцы же подстрекают Зеленского к разрыву с США."Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", — прокомментировал источник британского издания The Times из Минобороны Великобритании.Таким образом, британец по сути посоветовал Зеленскому нецензурно послать президента США.В целом же, ряд украинских источников уверен: сейчас украинская власть в качестве приоритетных союзников выберет Великобританию и ЕС.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
https://ukraina.ru/20250213/1061060299.html
https://ukraina.ru/20250213/1061045917.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, ес, financial times, the wall street journal, олаф шольц, россия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Financial Times, The Wall Street Journal, Олаф Шольц, Россия, США, Украина

Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля

07:56 14.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Представители России, США и Украины встретятся в Мюнхене для переговоров
О встрече российских, американских и украинских представителей сообщил во время пресс-конференции в Белом доме вечером 13 февраля президент США Дональд Трамп.
"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля. – Ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [это будут]высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", – заявил Трамп.
Примечательно, что об участии представителей России в Мюнхенской конференции не объявлялось.
Кроме того, Трамп отметил, что ждёт не уступок России, а завершения конфликта на Украине.
"Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет", — указал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, Украина теряла многое при предыдущих американских президентах, начиная с Джорджа Буша.
"При [Бараке] Обаме - Крым, при Джо [Байдене] казалось, будто они потеряют всё", - заявил Трамп.
По его словам, это всё нужно прекращать.
"Если вы смотрите на Украину, на беспорядок в котором они, это надо прекратить", - сказал президент США.
Он добавил, что Россия "забирает довольно большой кусок территории".
Вчера, 18:00
Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на УкраинеВладимир Зеленский отреагировал на разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Эксперты рассказали об очевидной хитрости украинских властей
Помощник Владимира Зеленского и его спичрайтер Дмитрий Литвин уже заявил при этом, что никаких встреч с россиянами без переговоров с ЕС не будет.
"Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", — отметил Литвин.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии
"Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — подчеркнул Шольц.
Также Шольц заявил что Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине.
"Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьёзными последствиями для безопасности Германии и Европы", — отметил Шольц.
По его словам, такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.
Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 13:00
Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраляВ Европе обеспокоились из-за переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы.
"Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать", — сказал он в интервью Financial Times.
Также Макрон указал, что не удивлен недавними действиями Трампа. По словам Макрона, решения американского лидера дают Европе пространство для маневра.
"Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением", — отметил он.
Макрон предположил, что для того, чтобы достичь стратегического пробуждения, Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, увеличить рост экономики и произвести дерегуляцию и интеграцию всех её отраслей.
Во время пресс-конференции Трамп также заявил о том, что на следующей неделе пройдёт встреча российской, американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [президентом России Владимиром] Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — отметил он.
Ранее, 12 февраля, Трамп заявлял, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.
"Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим её завершить", — подытожил Трамп.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 09:28
Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко* сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраляПрезидент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко* украинские власти ввели санкции
При этом США не исключают и отправки войск на Украину.
"Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении"", - сообщило издание The Wall Street Journal издания со ссылкой на интервью с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.
Тем временем украинские источники сообщают, что срывать переговоры намерена именно украинская сторона.
"По нашим данным Зеленский окончательно принял решение срывать мирный кейс Трампа (пожелаем ему "удачи" в этой игре). Также источник указывает, что "текстовую запись" телефонного разговора Зеленского и Трампа, разослали топ-спонсорам (британцам и Брюсселю). Команда Трампа об этом знает. Мюнхенская конференция, реально может стать исторической во многих смыслах этого слова. Дни конференции будут насыщенными на инфоповоды", — сообщил 14 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Британцы же подстрекают Зеленского к разрыву с США.
"Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", — прокомментировал источник британского издания The Times из Минобороны Великобритании.
Таким образом, британец по сути посоветовал Зеленскому нецензурно послать президента США.
В целом же, ряд украинских источников уверен: сейчас украинская власть в качестве приоритетных союзников выберет Великобританию и ЕС.
О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".
 
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСFinancial TimesThe Wall Street JournalОлаф ШольцРоссияСШАУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
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08:01День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
07:59Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
07:56Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля
07:50Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов
07:31Китай может помочь в завершении украинского кризиса - Трамп
07:15Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог
07:00Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины
06:45Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко
06:20"Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику
06:15Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году
06:08Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского
06:00"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске
05:47Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене
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