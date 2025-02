https://ukraina.ru/20250214/1061065676.html

Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля

Представители России, США и Украины встретятся в Мюнхене для переговоров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102670/54/1026705445_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_407d768275ef237d663ec28b1df25ae3.jpg

О встрече российских, американских и украинских представителей сообщил во время пресс-конференции в Белом доме вечером 13 февраля президент США Дональд Трамп."Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля. – Ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [это будут]высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", – заявил Трамп.Примечательно, что об участии представителей России в Мюнхенской конференции не объявлялось.Кроме того, Трамп отметил, что ждёт не уступок России, а завершения конфликта на Украине."Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они многое уступят, может, нет", — указал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.По его словам, Украина теряла многое при предыдущих американских президентах, начиная с Джорджа Буша."При [Бараке] Обаме - Крым, при Джо [Байдене] казалось, будто они потеряют всё", - заявил Трамп.По его словам, это всё нужно прекращать."Если вы смотрите на Украину, на беспорядок в котором они, это надо прекратить", - сказал президент США.Он добавил, что Россия "забирает довольно большой кусок территории".Помощник Владимира Зеленского и его спичрайтер Дмитрий Литвин уже заявил при этом, что никаких встреч с россиянами без переговоров с ЕС не будет."Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", — отметил Литвин.При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, действия администрации президента США по украинскому кризису ставят под угрозу безопасность Германии"Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться", — подчеркнул Шольц.Также Шольц заявил что Бундестагу следует рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за высказываний США по Украине."Бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине и его серьёзными последствиями для безопасности Германии и Европы", — отметил Шольц.По его словам, такое решение нужно стране чтобы выработать новый подход к сложившейся ситуации.Согласно немецкому законодательству, объявление чрезвычайного положения позволяет избежать некоторых экономических ограничений, в особенности кредитов и займов.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в свете последних высказываний Белого дома по Украине страны Европы."Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать", — сказал он в интервью Financial Times.Также Макрон указал, что не удивлен недавними действиями Трампа. По словам Макрона, решения американского лидера дают Европе пространство для маневра."Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением", — отметил он.Макрон предположил, что для того, чтобы достичь стратегического пробуждения, Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, увеличить рост экономики и произвести дерегуляцию и интеграцию всех её отраслей.Во время пресс-конференции Трамп также заявил о том, что на следующей неделе пройдёт встреча российской, американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [президентом России Владимиром] Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — отметил он.Ранее, 12 февраля, Трамп заявлял, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат."Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим её завершить", — подытожил Трамп.При этом США не исключают и отправки войск на Украину."Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении"", - сообщило издание The Wall Street Journal издания со ссылкой на интервью с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом.Тем временем украинские источники сообщают, что срывать переговоры намерена именно украинская сторона."По нашим данным Зеленский окончательно принял решение срывать мирный кейс Трампа (пожелаем ему "удачи" в этой игре). Также источник указывает, что "текстовую запись" телефонного разговора Зеленского и Трампа, разослали топ-спонсорам (британцам и Брюсселю). Команда Трампа об этом знает. Мюнхенская конференция, реально может стать исторической во многих смыслах этого слова. Дни конференции будут насыщенными на инфоповоды", — сообщил 14 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Британцы же подстрекают Зеленского к разрыву с США."Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", — прокомментировал источник британского издания The Times из Минобороны Великобритании.Таким образом, британец по сути посоветовал Зеленскому нецензурно послать президента США.В целом же, ряд украинских источников уверен: сейчас украинская власть в качестве приоритетных союзников выберет Великобританию и ЕС.О Мюнхенской конференции — в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году".

