https://ukraina.ru/20260314/ssha-pridetsya-uyti-s-pozorom-ischenko-o-garantiyakh-dlya-irana-i-usloviyakh-kompromissnogo-mira-1076783650.html

"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира

Для заключения мира Иран требует сократить присутствие США на Ближнем Востоке и ликвидировать американские базы в странах Персидского залива. На такие уступки Вашингтон идти не хочет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-14T06:00

новости

иран

сша

ближний восток

ростислав ищенко

украина.ру

удар по ирану

война в иране

международные отношения

международная политика

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg

Говоря о том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном, эксперт не стал его исключать, но сразу обозначил позицию Тегерана. "У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое", — заявил Ищенко.Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся, добавил эксперт.Ищенко пояснил, что речь может идти о ликвидации американских баз в странах Персидского залива. Даже если США потом захотят их восстановить, на это уйдут месяцы, и в любом случае Америка утратит рычаги влияния, а Израиль в одиночку уже не будет таким храбрым, добавил политолог."Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

