"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
Для заключения мира Иран требует сократить присутствие США на Ближнем Востоке и ликвидировать американские базы в странах Персидского залива. На такие уступки Вашингтон идти не хочет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-14T06:00
Говоря о том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном, эксперт не стал его исключать, но сразу обозначил позицию Тегерана. "У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое", — заявил Ищенко.Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся, добавил эксперт.Ищенко пояснил, что речь может идти о ликвидации американских баз в странах Персидского залива. Даже если США потом захотят их восстановить, на это уйдут месяцы, и в любом случае Америка утратит рычаги влияния, а Израиль в одиночку уже не будет таким храбрым, добавил политолог."Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции", — подытожил собеседник издания.
Говоря о том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном, эксперт не стал его исключать, но сразу обозначил позицию Тегерана. "У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое", — заявил Ищенко.
"Для них мир просто так не нужен. Мы ведь тоже говорим: "Нам не нужен мир на Украине просто так. Надо, чтобы договор обеспечил наши интересы и нашу безопасность"", — пояснил собеседник.
Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся, добавил эксперт.
Ищенко пояснил, что речь может идти о ликвидации американских баз в странах Персидского залива. Даже если США потом захотят их восстановить, на это уйдут месяцы, и в любом случае Америка утратит рычаги влияния, а Израиль в одиночку уже не будет таким храбрым, добавил политолог.
"Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции", — подытожил собеседник издания.