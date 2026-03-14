"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира - 14.03.2026 Украина.ру
"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира - 14.03.2026 Украина.ру
"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
Для заключения мира Иран требует сократить присутствие США на Ближнем Востоке и ликвидировать американские базы в странах Персидского залива. На такие уступки Вашингтон идти не хочет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном, эксперт не стал его исключать, но сразу обозначил позицию Тегерана. "У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое", — заявил Ищенко.Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся, добавил эксперт.Ищенко пояснил, что речь может идти о ликвидации американских баз в странах Персидского залива. Даже если США потом захотят их восстановить, на это уйдут месяцы, и в любом случае Америка утратит рычаги влияния, а Израиль в одиночку уже не будет таким храбрым, добавил политолог."Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции", — подытожил собеседник издания.
"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира

06:00 14.03.2026
 
Для заключения мира Иран требует сократить присутствие США на Ближнем Востоке и ликвидировать американские базы в странах Персидского залива. На такие уступки Вашингтон идти не хочет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном, эксперт не стал его исключать, но сразу обозначил позицию Тегерана. "У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое", — заявил Ищенко.
"Для них мир просто так не нужен. Мы ведь тоже говорим: "Нам не нужен мир на Украине просто так. Надо, чтобы договор обеспечил наши интересы и нашу безопасность"", — пояснил собеседник.
Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся, добавил эксперт.
Ищенко пояснил, что речь может идти о ликвидации американских баз в странах Персидского залива. Даже если США потом захотят их восстановить, на это уйдут месяцы, и в любом случае Америка утратит рычаги влияния, а Израиль в одиночку уже не будет таким храбрым, добавил политолог.
"Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
