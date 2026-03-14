"Европа загнется раньше, у США есть запас прочности": политолог о глобальных рисках затяжной войны
Затяжная война в Иране несет непредсказуемые угрозы для всей мировой экономики. Если Китай перестанет торговать с США и Европой, продажи сырья рухнут, люди потеряют работу, а налоги вырастут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Европа загнется раньше, у США есть запас прочности": политолог о глобальных рисках затяжной войны

Затяжная война в Иране несет непредсказуемые угрозы для всей мировой экономики. Если Китай перестанет торговать с США и Европой, продажи сырья рухнут, люди потеряют работу, а налоги вырастут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о глобальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что затяжная война несет риски для всех. "Затяжная война нам там тоже не нужна, потому что она несет непросчитываемые угрозы для мировой экономики", — заявил Ростислав Ищенко.
"Можно радоваться, что США и Европа испытывают трудности и загнуться. Точнее, Европа загнется раньше, потому что у США запас прочности побольше. Но экономика-то мировая", — пояснил собеседник.
По словам обозревателя, пока Китай торгует и с США, и с Европой по максимуму, и подрыв этой торговли косвенно бьет по России. "Если Китаю не надо производить, ему не надо столько сырья и энергоресурсов, сколько он закупает. Следовательно, и наши продажи упадут", — добавил эксперт.
Ищенко объяснил, что падение продаж приведет к потере рабочих мест, снижению покупательной способности и проблемам у малого бизнеса. Если упадут доходы от внешней торговли, вырастут налоги.
"Никому от этого хорошо не станет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
