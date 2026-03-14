"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США
Дональд Трамп многое поставил на победу в войне с Ираном. Впереди у него три больших события, на которых президент США намерен "отыграться" и поднять свой рейтинг. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2026-03-14T05:30
Журналист спросил эксперта, что происходит в Соединенных Штатах на фоне ближневосточного кризиса. Политолог обратил внимание на то, что когда журналист Такер Карлсон рассорился с Дональдом Трампом — сразу выросли цены на нефть.
Маркетологи предсказывают, что стоимость на топливо в США поднимется на 8-10%. Раньше галлон бензина стоил 2,49 доллара, а сейчас — около 3,49 долларов, это серьезный скачок, отметил Вайнер.
"Во-вторых, Трамп многое поставил на победу в этой войне. Потому что впереди у него 80-летие. Плюс впереди 250-летие Декларации независимости Соединенных Штатов — совершенно феерическая дата, которую Трамп будет помпезно отмечать. Плюс, Чемпионат мира по футболу, который пройдет одновременно в Мексике, США и Канаде", — подчеркнул американист.
То есть три больших события, на которых американский лидер намерен "отыграться", поднять свой рейтинг и провести республиканскую партию в Конгресс и Сенат, указал он.
"Поэтому, повторюсь, победа в войне против Ирана для Трампа это — все. Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США. Все это в случает проигрыша может ударить по рейтингу Трампа", — подытожил собеседник издания.
