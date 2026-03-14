"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США - 14.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260314/tsinkovye-groby-mogut-udarit-po-reytingu-greg-vayner-o-predvybornykh-riskakh-prezidenta-ssha-1076651608.html
"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США
Дональд Трамп многое поставил на победу в войне с Ираном. Впереди у него три больших события, на которых президент США намерен "отыграться" и поднять свой рейтинг. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
новости
сша
иран
мексика
дональд трамп
грег вайнер
украина.ру
такер карлсон
сенат
выборы
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bc5da64e2be6e68c48b68d58a121f73.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060528079_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1d3529333a8bee05d6bc378020d362e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, мексика, дональд трамп, грег вайнер, украина.ру, такер карлсон, сенат, выборы, конгресс сша, футбол, цены, топливо, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное
Новости, США, Иран, Мексика, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Украина.ру, Такер Карлсон, сенат, выборы, Конгресс США, футбол, цены, топливо, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное

© ФотоГробы летят в США
Гробы летят в США - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп многое поставил на победу в войне с Ираном. Впереди у него три больших события, на которых президент США намерен "отыграться" и поднять свой рейтинг. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Журналист спросил эксперта, что происходит в Соединенных Штатах на фоне ближневосточного кризиса. Политолог обратил внимание на то, что когда журналист Такер Карлсон рассорился с Дональдом Трампом — сразу выросли цены на нефть.
Маркетологи предсказывают, что стоимость на топливо в США поднимется на 8-10%. Раньше галлон бензина стоил 2,49 доллара, а сейчас — около 3,49 долларов, это серьезный скачок, отметил Вайнер.
"Во-вторых, Трамп многое поставил на победу в этой войне. Потому что впереди у него 80-летие. Плюс впереди 250-летие Декларации независимости Соединенных Штатов — совершенно феерическая дата, которую Трамп будет помпезно отмечать. Плюс, Чемпионат мира по футболу, который пройдет одновременно в Мексике, США и Канаде", — подчеркнул американист.
То есть три больших события, на которых американский лидер намерен "отыграться", поднять свой рейтинг и провести республиканскую партию в Конгресс и Сенат, указал он.
"Поэтому, повторюсь, победа в войне против Ирана для Трампа это — все. Проиграть он не может, учитывая потери среди личного состава, тела американских солдат, привезенные в цинковых гробах в США. Все это в случает проигрыша может ударить по рейтингу Трампа", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, в каком направлении развивается ситуация на Ближнем Востоке — в материале "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранМексикаДональд ТрампГрег ВайнерУкраина.руТакер КарлсонсенатвыборыКонгресс СШАфутболценытопливоудар по Иранувойна в ИранеГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:32"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов
07:00Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары
06:00"США придется уйти с позором": Ищенко о гарантиях для Ирана и условиях компромиссного мира
05:45"Европа загнется раньше, у США есть запас прочности": политолог о глобальных рисках затяжной войны
05:30"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США
05:15"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке
05:00"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе
04:45"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи
04:30"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
04:15Ищенко о рисках Трампа: "У США не остается другого выхода, кроме как дальше воевать с Ираном"
04:00"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов
00:13Массированные удары по Украине: взрывы в Николаеве, Одессе, Запорожье и Кривом Роге
00:10Опасность БПЛА объявлена в Курской и Брянской областях
00:09Зеленский назвал заявление Трампа о бесполезности для США украинских дронов "риторикой"
23:50"Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?
23:49Небензя предупредил США об отсутствии выхода из войны с Ираном без переговоров
23:47Патриотизм вне закона
23:18Мирошник: слова Трампа лопнули "шарик самопиара" Зеленского о помощи США в борьбе с дронами
22:51В Днепропетровске мэр Филатов избил посетителя в приемной на глазах у охраны и полиции
22:48ВСУ убили мирного жителя в Белгородской области
Лента новостейМолния