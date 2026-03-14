"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов - 14.03.2026 Украина.ру
"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов
Выходные ознаменовал Международный женский день. Началась неделя с нового "выступления" украинских спортсменов на Паралимпиаде. Тогда же в Вашингтоне заметили скульптуру-пародию на сцену из "Титаника" с Трампом и Эпштейном. К концу этой недели Иран отправил "весточку" США
"Вакцина для педофилов", нефтяной дождь и "золотая парочка" у Капитолия. Неделя необычных фотофактов

В субботу, 7 марта, в Национальном выставочном центре (NEC) в Бирмингеме прошел третий день крупнейшей в мире выставки собак Crufts (Крафтс). На рингах главного выставочного центра Великобритании эксперты оценивали рабочие и декоративные породы собак.
В воскресенье, 8 марта, отмечался Международный женский день. Прошедший праздник — это не только повод дарить тюльпаны и говорить комплименты. Изначально 8 марта задумывался как день солидарности работниц в борьбе за права, равную оплату и возможность голосовать.
Сегодня, конечно, акценты сместились в сторону весны и красоты, но исторический флёр революционных женщин, требовавших уважения, всё равно пробивается сквозь конфетно-букетную обертку.
Подготовка к празднованию Международного женского дня в России
Празднование Международного женского дня в России
с

Президент Владимир Путин провел встречу по случаю Международного женского дня
Подготовка к празднованию Международного женского дня в России
Празднование Международного женского дня в России
Инспекторы ВАИ группировки войск Центр поздравляют с 8 Марта женщин в Донецке
Продажа цветов к 8 Марта на Рижском рынке в Москве
Сотрудники ДПС поздравляют женщин-водителей с 8 Марта
Праздничный концерт в зоне СВО для женщин-военнослужащих группировки Центр
Сотрудники ДПС поздравляют женщин-водителей с 8 Марта
В этот же день в Сети появилась подборка "Космических букетов" от Роскосмоса в честь праздника.
В коллекцию вошли сразу несколько небесных экземпляров, каждый со своим характером. Например, Туманность Тюльпан в созвездии Лебедя — этакое облако светящегося водорода, которое явно намекает, что весна наступила даже в галактике. Следом идёт Туманность Розетка — настоящий гигант диаметром более 100 световых лет. Внутри этого "бутона", как в инкубаторе, рождаются новые звёзды. Видимо, Розетка решила, что быть просто красивой мало, надо ещё и размножаться.
Для любителей голубых оттенков — Туманность Ирис, где межзвездная пыль светится нежным аквамарином. Ну а для романтиков — целый дуэт: Туманность Сердце и её неразлучная спутница Туманность Душа. Они не просто висят рядышком, а связаны общими потоками газа и единой историей звездообразования. Прямо космическая мелодрама, только без ссор и выяснения отношений.
Тогда же, 8 марта, в Тегеране после ударов загорелась просочившаяся в уличную канализацию нефть. Особенно досталось нефтебазам в провинциях Тегеран и Альборз, причем одну из них, Шахран, израильтяне уже бомбили в июне 2025-го, но в этот раз решили подойти к вопросу основательнее. Очевидцы из CNN сообщили, что над городом нависло черное небо, дышать стало трудно, а вместо обычного дождя с неба полилась нефтяная жижа.
Кроме того, в воскресенье интернет бурно обсуждал появившиеся в Сети фотографии котов, которые гуляют в парке миниатюр в Бахчисарае.
В понедельник, 9 марта, на Паралимпиаде разгорелся серьёзный скандал: украинская биатлонистка Александра Кононова получила нагоняй от Международного паралимпийского комитета за сережки с вполне однозначным посылом.
В стартовый день соревнований 7 марта спортсменка вышла на дистанцию в украшениях с надписью Stop War (Остановите войну). После спринта последовало замечание: регламент, видите ли, не разрешает агитацию на мочках ушей. На следующий день спортсменка явилась уже в других серьгах — в виде карты Украины с лаконичной надписью Love.
Во вторник, 10 марта, на Национальной аллее в Вашингтоне, неподалёку от Капитолия, в третий раз за несколько месяцев была установлена скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и американского финансиста, осужденного за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней Джеффри Эпштейна.
Покрытая золотой краской скульптура высотой 3,7 м пародирует знаменитую сцену из "Титаника". Рядом со статуей размещена табличка:
"История любви Джека и Розы основана на роскошных путешествиях, шумных вечеринках и тайном рисовании обнажённых. Этот памятник посвящен дружбе между Дональдом Трампом и Джеффри Эпштейном — дружбе, которая, по-видимому, также была основана на роскошных путешествиях, бурных вечеринках и тайном рисовании обнаженных".
В среду, 11 марта, российские борцы впервые с 2021 года вышли на международный турнир под национальным флагом — и сразу устроили шоу. Главным героем соцсетей стал даже не медалист, а 24-летний Бозигит Исламгереев, который ещё не успел ничего выиграть, зато уже прославился на весь мир безумным трюком.
В четвертьфинале весовой категории до 86 кг россиянин проигрывал французу Рахиму Магамадову со счётом 5:8. До конца схватки оставалось семь секунд, когда Исламгереев решил, что правила писаны для слабаков: он прыгнул сопернику на спину, молниеносно перевернул его и заработал четыре балла. Итог — 9:8 в пользу россиянина и полный ступор в глазах француза.
Видео момента разлетелось по интернету со скоростью света. Комментаторы сравнивают бросок то с атакой кобры, то с полётом летучей белки.
В четверг, 12 марта, у элитного ЖК в Санкт-Петербурге поселился бобр, который на прошлой неделе уже успел прославиться тем, что уронил дерево на машину одного из жильцов. Животное начало собирать материалы для строительства хатки в районе Черной речки. Грызун прогрыз ствол тонкого дерева и таскал части для строительства жилища.
Бобёр поселился у элитного ЖК в Санкт-Петербурге
Бобёр поселился у элитного ЖК в Санкт-Петербурге
Бобёр поселился у элитного ЖК в Санкт-Петербурге
Бобёр поселился у элитного ЖК в Санкт-Петербурге
В пятницу, 13 марта, в Сети гуляла фотография, на которой изображена иранская баллистическая ракета с "посланием". На снаряде один из военных оставил свой автограф, написав "Вакцина для педофилов — сделано в Иране".
фото, Эксклюзив, Тегеран, Бахчисарай, Украина, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, роскосмос, Россия, Олимпийские игры
 
