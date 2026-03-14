Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры

Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры - 14.03.2026 Украина.ру

Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры

Нынешняя культурная неделя состоит сплошь из скандалов. Украина требует наказать всемирную художественную выставку и нажаловалась "тете Урсуле". В Одесской опере заезжая театралка устроила скандал на русском языке – требуя мовного уважения, а актер и депутат Дмитрий Певцов предложил запретить иностранные псевдонимы российских музыкантов

2026-03-14T08:01

2026-03-14T08:01

2026-03-14T08:01

культура

культура

украина

россия

европа

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

министерство культуры

госдума

кино

Скандал на Венецианском биенналеУкраина и Европа взбесились из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Ещё не остыл праведный гнев после выступления на Паралимпиаде российских спортсменов под национальным флагом, как впереди новое искушение – реабилитация россиян в мировом культурном пространстве.Первой тревогу забила Украина, которую на всемирную художественную выставку не позвали. Впрочем, ненька и не смогла бы представить ничего выдающегося, так как давно подменила искусство протестными акциями и русофобскими перфомансами. Поэтому Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов биеннале пересмотреть свое решение в отношении РФ:"Россия открыто употребляет культуру как инструмент политического действия. Показательно высказывание директора российского музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского, который назвал российские культурные проекты за рубежом "спецоперацией". Это подтверждает, что российское культурное присутствие часто является частью более широкой государственной политики легитимизации агрессии".Правда, организаторы биеннале и ухом не повели. Тогда украинские "искусствоведы" пошли испытанным путём – настучали на итальянцев старшему европейскому брату.Еврокомиссия начала пугать Венецианскую биеннале перспективой остановки финансирования за допуск России на мероприятие. Об этом сказано в заявлении вице-председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.Согласно пресс-релизу, ЕК "чётко обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины". По мнению еврокомиссаров, культура "способствует продвижению и защите демократических ценностей, содействует открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды".В качестве "платформы для пропаганды" Россия намерена представить проект "Дерево укоренено в небе", объединивший почти четыре десятка артистов со всех уголков мира с целью показать разнообразие фольклорных мотивов и живую взаимосвязь культурных корней. Это вот такой пропаганды мира и дружбы народов боится Европа? Ну, а как тогда быть с Израилем или США, для которых широко открыты двери на все культурные, спортивные, песенные мероприятия? Ведь если судить по заявлениям ЕК, грозящей пальчиком Венецианской биеннале, "cтраны Европы не должны предоставлять площадку лицам, которые активно поддерживали или оправдывали военную агрессию".Еврокомиссия и её руководительница Урсула фон дер Ляйен оказываются в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Тем более, что организаторы выставки дали понять, что легко обойдутся без грантовых подачек ЕК и помощи местного Минкульта, который тоже не одобрил допуск российского павильона.Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что специально в этом году попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения".Таким образом, конфликт вокруг участия российского павильона стал отражением более широкой дискуссии о границах политики в сфере культуры. С одной стороны, мы наблюдаем давление политических институтов, стремящихся формировать повесточку международных культурных мероприятий, а с другой видим уже сопротивление тех, кто настаивает на автономии искусства и праве культурных площадок сохранять многообразие без указки гегемонов. И дело тут не только в России – похоже, культурный мир устал от идиотских запретов, которые множат глобалисты и которым подвывает Украина.Как это будет по-русски?С российской сцены могут исчезнуть Anna Asti, Zivert, Xolidayboy и даже Shaman. Конечно, это произойдет в том случае, если будет поддержана инициатива первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрия Певцова о необходимости отказа российских артистов от иностранных псевдонимов. Он убеждён, что "по большому счёту, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами. И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится – возьми псевдоним, но только русский".В такой позиции просматривается определённая культурно-политическая логика. Все-таки мода на англоязычные сценические псевдонимы является не просто стилистическим выбором, а проявлением культурного подражательства. Предполагалось, что иностранное звучание автоматически делает продукт "более современным" или "более успешным".Но если посмотреть на западную культурную среду, из которой заимствуется эта практика, становится очевидно: там практически не встречается обратное явление. Американские или европейские артисты крайне редко берут русские псевдонимы для повышения узнаваемости или статуса. Иными словами, культурный обмен оказывается односторонним. Да и не обмен это, а попытка солидаризироваться с западной культурой, оставив за бортом пресловутые русские скрепы. Очень похоже на тот самый "комплекс меншовартости" которым грешат украинцы – убеждение, что всё западное априори престижнее.В этом контексте точка зрения Певцова отражает идею культурного суверенитета: если общество говорит и мыслит на русском языке, то логично, чтобы и культурное пространство – включая сценические имена и публичные бренды – опиралось на собственную языковую традицию.Кстати, музыкальные телеканалы уже переводят на русский язык названия песен и псевдонимы артистов. Например, "Music Chart" переделали в "Музыкальный чарт", а песню "Welcome to Moscow" в "Добро пожаловать в Москву". Интересно, а звезды сцены станут менять буквы в своих творческих именах, рискуя потерять узнаваемость, или что-то придумают для консервации личных брендов?Не притуляться!*Бывший ивано-франковский шоумен Сергей Притула дал "предвыборное" интервью грантоедскому изданию "Украинская правда". Там, конечно, в основном про политику и войну, так как очередной галичанский клоун примеряет на себя мундир гетмана. Но не обошел Притула и культурный вопрос.Проникновенно рассказал о том, как в его родном Збараже всегда ненавидели Советскую власть, зато сохраняли колядки с щедривками. О том, почему сейчас полно колядок, но люди бегут из страны, Притула помалкивает. Зато клевещет о том, что на Украине "не было столь огромного количества периодических изданий", хотя эту брехню легко опровергает даже украинская "Википедия":"В 1980-х годах в Украинской ССР издавалось значительное количество периодики на украинском языке, включая сотни газет (республиканских, областных, районных) и десятки журналов. (…) Украинский язык был основным языком распространения местных СМИ".Может, конечно, отсталая семья Притул газет и журналов не выписывала, вместо этого бедного Серёжу заставляли смотреть советское кино:"В фильмах о войне нам показывали, что предатель обязательно украинец. Такова была имперская политика по отношению к покорённым народам, это было крайне неприятно видеть"."Всё так, помню любой фильм включи, всё было меншовартістю пропитано, и украинец обязательно в роли предателя. Вот, капитан Титаренко, например, сыгранный Быковым. Помните, как стыдно было, когда смотрели, а?", – издевается над бывшим комиком нардеп Бужанский, тоже метящий в гетманы или, хотя бы, в бунчуковые товарищи.Также Притула ненавидел юмористический дуэт Тарапуньки и Штепселя, который представлял "украинскость как шароварщину в исполнении потешных хохлов". "И какой бы ты ни был гениальный, осознавал, какой для тебя приготовлен путь".И нагромождает кучу пафоса вокруг того, как в галичанских селах "ныкали" (прятали) культуру: например, cвященник крестил будущего кандидата в президенты дома. Правда, Притула умалчивает почему его втайне окунали в купель: родители комика были партийными функционерами и показными атеистами. Как русофобка Ирина Фарион с партбилетом КПСС под вышиванкой… Но теперь эти перевертыши выдают свое приспособленчество за чувство страха перед "советским молохом".Волонтёр почему-то не вспоминает, что сегодня на Украине сажают на 10 лет за лайки советских открыток в соцсетях, а всех поголовно украинцев принуждают смотреть один канал, по которому транслируют официальную пропаганду. Вместо этого Притула очевидцам концлагеря Зеленского впаривает о невиданных свободах современной Украины: "сейчас можешь написать в Facebook** о президенте, премьере, депутатах что угодно и тебе никто ничего за это не сделает". Ага, 50 тысяч нелояльных граждан, сидящих в тюрьмах за госизмену и cепаратизм охотно это подтвердят.Именно эту антисоветскую чушь Притула и будет впаривать украинцам на выборах. Тема беспроигрышная: согласно последним опросам КМИС, 65% граждан страны поддерживают насильственную украинизацию, и просто млеют от счастья, когда их увольняют с работы по доносу приезжих галичан.Случай в опереО том, насколько перепрошили украинцам мозги притулы, говорит недавний скандал в Одесском оперном театре. Некая театралка устроила дебош прямо в храме Мельпомены – дамочке не понравилось, что зрители поблагодарили актеров на русском языке. "Ещё раз русский язык возле себя услышу – отвёртку вставлю и вынимать не буду!" – визжала на весь зал ценительница оперы.Самое смешное, что хабалка защищала своё право на мову на "языке агрессора". По словам очевидцев, в связи с инцидентом в театр вызвали полицейских, которые вывели скандалистку из зала под аплодисменты зрителей.Этот эпизод выглядит показательным не только из-за поведения конкретной скандалистки. Он показывает более широкую проблему: для радикально настроенной публики язык и культура перестали быть ценностями сами по себе. Театр, музыка, искусство? Рогулям это неважно: главным становится демонстративный протест и попытка унизить тех, кто продолжает говорить на русском языке и смотреть театральную русскую классику. Вот вам и весь театр…* "Не прислоняться" – надпись на дверях в украинском общественном транспорте.** Экстремистская социальная сеть запрещенная в России.

украина

россия

европа

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

культура, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, министерство культуры, госдума, кино, венецианская биеннале, эксклюзив