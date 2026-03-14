"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов - 14.03.2026 Украина.ру
"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов
Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче, и ситуация вокруг Ирана в очередной раз подтвердила недееспособность ООН. Кардинальная реформа организации не за горами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Развивая тему международной реакции, эксперт пояснил, почему ООН не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные, пояснил собеседник Украина.ру."К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва. Организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире", — добавил эксперт.Станкевич уверен, что кардинальная реформа ООН не за горами. "Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов

04:00 14.03.2026
 
Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче, и ситуация вокруг Ирана в очередной раз подтвердила недееспособность ООН. Кардинальная реформа организации не за горами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Развивая тему международной реакции, эксперт пояснил, почему ООН не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных", — заявил Станкевич.
Он отметил, что чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные, пояснил собеседник Украина.ру.
"К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва. Организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире", — добавил эксперт.
Станкевич уверен, что кардинальная реформа ООН не за горами. "Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:30"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США
05:15"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке
05:00"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе
04:45"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи
04:30"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
04:15Ищенко о рисках Трампа: "У США не остается другого выхода, кроме как дальше воевать с Ираном"
04:00"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов
00:13Массированные удары по Украине: взрывы в Николаеве, Одессе, Запорожье и Кривом Роге
00:10Опасность БПЛА объявлена в Курской и Брянской областях
00:09Зеленский назвал заявление Трампа о бесполезности для США украинских дронов "риторикой"
23:50"Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?
23:49Небензя предупредил США об отсутствии выхода из войны с Ираном без переговоров
23:47Патриотизм вне закона
23:18Мирошник: слова Трампа лопнули "шарик самопиара" Зеленского о помощи США в борьбе с дронами
22:51В Днепропетровске мэр Филатов избил посетителя в приемной на глазах у охраны и полиции
22:48ВСУ убили мирного жителя в Белгородской области
22:45Рост цен на нефть стали политической победой для России. Главные новости к этому часу
22:31Трамп решил подарить миллиарды Москве, а не Брюсселю и Киеву
21:58Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты
21:5650-60 депутатов Рады от "Слуги народа" готовы сложить мандаты из-за низкой зарплаты и усталости
Лента новостейМолния