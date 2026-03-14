"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов
Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче, и ситуация вокруг Ирана в очередной раз подтвердила недееспособность ООН. Кардинальная реформа организации не за горами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-03-14T04:00
Развивая тему международной реакции, эксперт пояснил, почему ООН не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных", — заявил Станкевич.
Он отметил, что чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные, пояснил собеседник Украина.ру.
"К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва. Организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире", — добавил эксперт.
Станкевич уверен, что кардинальная реформа ООН не за горами. "Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира", — резюмировал собеседник издания.
