"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов

Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче, и ситуация вокруг Ирана в очередной раз подтвердила недееспособность ООН. Кардинальная реформа организации не за горами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-03-14T04:00

Развивая тему международной реакции, эксперт пояснил, почему ООН не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные, пояснил собеседник Украина.ру."К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва. Организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире", — добавил эксперт.Станкевич уверен, что кардинальная реформа ООН не за горами. "Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.

