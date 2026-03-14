Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и блогеры традиционно жаловались на продвижение российской армии, а также гадали, когда ВС РФ начнут некое масштабное наступление.

2026-03-14T08:16

О подготовке россиянами весеннего наступления заявлял и Зеленский. Впрочем, о "запланированном" российском наступлении он твердит каждые три месяца, чтобы затем заявить, что он его, дескать, сорвал.Примечательно, что еще в январе, комментируя российское наступление, украинские эксперты убеждали всех, что к весне россияне выдохнутся. Сейчас они же говорят, что это произойдёт к осени.На фоне войны в Иране, затмившей Зеленского, тот последнее время пытается эскалировать ситуацию провокационными ударами, чтобы вновь вернуть к себе внимание."Зеленский идёт во все тяжкие. Удары по РФ идут всем, чем возможно. С резервов достали всё и пуляют как в последний день войны", - пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", комментируя недавние удары по Брянску, российским нефтеперекачивающим станциям. Соответственно, на Украине ожидают и какого-нибудь резкого ответа от РФ.Украинский военный эксперт Виктор Кевлюк рассказывает изданию "Новое время", что российская армия должна была якобы перейти в наступление в марте. Но пока этого, дескать, не произошло из-за "контрнаступа" ВСУ в феврале. Теперь же, по словам, эксперта ВС РФ обязательно должны пойти в наступление по всему фронту именно 9 мая, то есть, приурочить его ко Дню Победы. Логику российского командования на Украине понимают своеобразно, следуя логике самими же созданных мифов.Кевлюк, тем не менее, прогнозирует три варианта весеннего наступления: 1) наихудший для ВСУ – когда откуда-то появятся крупные российские резервы, которые и продвинутся до административных границ сразу нескольких областей; 2) нейтральный, который предполагает дальнейшие бои за Константиновку и продвижение российской армии к Славянску и Краматорску; 3) "оптимистический" для ВСУ вариант, при котором ударами по российской железнодорожной инфраструктуре удастся лишить ВС РФ возможности подвозить ресурсы.Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что россияне планируют к 1 апреля увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. "На совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году русские ускоряют создание подразделений БпЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях", - говорит Сырский.Украинский политолог Кость Бондаренко тоже говорит, что россияне накапливают силы для наступления, которому весной будет способствовать "зеленка"."На востоке Россия сосредотачивает все новые и новые силы. Как только зазеленеют посадки, как только появится так называемая зеленка и как только подсохнут дороги, то Россия точно пойдет на нас. Она сосредотачивает все больше и больше, военных", - сказал Бондаренко. Вместе с тем, по словам политолога, у Зеленского нет никакого стратегического плана и он живет по плану "даст Бог день, даст Бог пищу".Украинский паблик Deep State тоже пишет о запланированном наступлении россиян. Сейчас же, дескать, армия РФ проводит перегруппировку, готовясь к появлению "зеленки". По данным паблика, количество штурмов РФ за первые 10 дней марта составило 1400, тогда как за предыдущие полгода в среднем их было 1800.Военный эксперт и бывший военнослужащий Евгений Бекренев ("Арти Грин") призывает ВСУ выходить из Краматорска пока не поздно, так как скоро город может оказаться в огневом мешке. "Оборона всей этой агломерации будет, сказать "тяжела", сложно. Никто же не даст команды на отход. Я бы дал команду на отход, оставил бы эти позиции", - рассуждает Бекренев.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" утверждает, что российская армия берет в тактическое окружение Константиновку, приближается к Славянску и Краматорску с трех направлений, а в украинском Генштабе ожидают в апреле начало боев за Доброполье.Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет, что россияне действуют методично, не рвут фронт одним ударом, а постепенно подгрызают линию обороны, расширяют буферные зоны и ищут слабые места на флангах.В то же время издание "Страна" считает, что применительно к нынешней войне понятие "направления главного удара", "весеннее/летнее/осенне-зимнее наступление" не подходят."Тотальный контроль над полем боя дронов не позволяет наносить какие-либо внезапные удары крупными силами на одном из направлений в определенное, заранее запланированное, время", - пишет "Страна", подчеркивая, что штурмовые действия идут преимущественно малыми группами.Вместе с тем "Страна" считает, "зеленка" работает уже не в пользу обороняющейся стороны, так как в эпоху дронового господства листва помогает относительно незаметно продвигаться именно штурмовым группам наступающих.Приоритетными направлениями российского наступления "Страна" считает не Донбасс, а Запорожье и Днепропетровскую область, как крупные логистические центры ВСУ. По мнению "Страны", даже подход к их окраинам российских войск (без полного захвата) парализует в них жизнь, что станет болезненным ударом для всей системы обороны страны.Еще одним возможным приоритетом российской армии издание называет приграничье – создание буферной зоны, чтобы обезопасить российские города.Отвечать же ВСУ будут преимущественно ударами вглубь территории России по инфраструктурным объектам ради пиар-эффекта и ради "поддержания морального духа". Кроме того, ВСУ, по данным издания, и далее будут пытаться притормозить продвижение российской армии контратаками, хотя такая тактика и вызывает недовольство украинских военных из-за огромных потерь.Более подробно о происходящем на фронтах СВО - в статье "Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается"

Дмитрий Ковалевич

