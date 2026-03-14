"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе - 14.03.2026 Украина.ру
"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе
Танкерное движение через Ормузский пролив фактически замерло — судовладельцы приостановили рейсы после начала операции США и Израиля. Хотя официально пролив не закрывался, перевозчики боятся заходить в зону риска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Обсуждая военную эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе, эксперт обратил внимание на важный нюанс. По словам парламентария, это создает "эффект блокады" без официального ее объявления. В результате страховые компании отказываются страховать суда, капитаны отказываются вести танкеры в зону боевых действий, добавил эксперт."В результате мировой рынок уже ощущает дефицит предложения, хотя формально пролив считается открытым. Цены реагируют на эту неопределенность", — резюмировал собеседник издания.
"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе

05:00 14.03.2026
 
Танкерное движение через Ормузский пролив фактически замерло — судовладельцы приостановили рейсы после начала операции США и Израиля. Хотя официально пролив не закрывался, перевозчики боятся заходить в зону риска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Обсуждая военную эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе, эксперт обратил внимание на важный нюанс.
"Танкерное движение через Ормузский пролив фактически замерло из-за добровольной приостановки рейсов судовладельцами после начала операции США и Израиля, хотя официально пролив не закрывался", — заявил Станкевич.
По словам парламентария, это создает "эффект блокады" без официального ее объявления. В результате страховые компании отказываются страховать суда, капитаны отказываются вести танкеры в зону боевых действий, добавил эксперт.
"В результате мировой рынок уже ощущает дефицит предложения, хотя формально пролив считается открытым. Цены реагируют на эту неопределенность", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
