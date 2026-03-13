https://ukraina.ru/20260313/tramp-reshil-podarit-milliardy-moskve-a-ne-bryusselyu-i-kievu-1076781954.html

Трамп решил подарить миллиарды Москве, а не Брюсселю и Киеву

Сегодня пока еще президент Франции заявил очень забавное: "Сегодня Россия, возможно, считает, что война в Иране даст ей передышку. Она ошибается. В рамках саммита G7, который я проводил два дня назад, в среду, мы вновь подтвердили: рост цен на нефть ни в коем случае не должен привести к пересмотру нашей санкционной политики в отношении России".

2026-03-13T22:31

россия

киев

иран

дональд трамп

ес

минфин

еврокомиссия

brent

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336970_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_9182ab45a0a3ac6952430b34be9c4dfe.png

Чего не отнимешь у наших европейских партнеров, так это филигранного умения просчитывать ситуацию хотя бы на шаг вперед и клацать на калькуляторе. Впрочем, помня синяки и солнечные очки, они получают от боли и разочарований какое-то особенное удовольствие.В отличие от европейцев, американцы считать умеют чуть лучше (хотя далеко не во всем, как показала операция в Иране).Пришли новости о том, что США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта, и это будет действовать до 12 апреля. Глава американского Минфина Бессент естественно заявил, что это временная мера, направленная на "обеспечение стабильности на мировых энергетических рынках" в условиях военного конфликта, но абсолютно все понимают, что санкции останутся снятыми еще очень долго – до тех пор, пока для Трампа не снимутся политические риски, связанные со взрывным ростом цен на топливо в США на фоне блокады иранцами Ормузского пролива.А будет это очень-очень нескоро, если будет вообще.Дело в том, что кризис будет грохотать еще долгие месяцы (если не годы), даже если все прекратится здесь и сейчас, и корабли с нефтью и газом на крыльях любви помчатся к своим заскучавшим клиентам. А поскольку здесь и сейчас все заканчиваться не собирается, то все будет очень серьезно. В частности, 11 марта МЭА приняло решение о высвобождении 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран-членов, что является "крупнейшей интервенцией на рынке нефти за всю историю". Если бы все было несерьезно и вот-вот закончится – с чего было бы так паниковать, верно?Одним из главных "бенефициаров" нарастающего кризиса является Европейский союз, который очень надеялся своими бесконечными пакетами лишить Россию средств на ведение СВО. Это не сильно получалось и до этого, а сейчас и вовсе выглядит комедией Мольера "Санкционщик во дворянстве, или банкротство Фигаро".По самым приблизительным расчетам, на фоне нефти Brent сильно за 100 долларов/баррель, удвоение цен на СПГ и веселых ценовых плясок вообще на все – от бензина и удобрений до алюминия и французских булок – Евросоюзу придется вытаскивать из горла Киева предназначенные для него деньги, иначе будет каюк.В частности, потенциальные дополнительные "иранские" потери ЕС до конца 2026 года могут составить порядка 250 миллиардов евро (не говоря о рывке инфляции и падении ВВП), а в течение 2027 года – еще 200 миллиардов.По оценке Еврокомиссии в этот период для физического выживания Украине потребуются 70-80 миллиардов евро в год. На данный момент одобрен механизм Ukraine Facility на 50 миллиардов, а также коллективный кредит евростран Киеву на 90 миллиардов. Даже если эти деньги удастся наскрести (что маловероятно), остается дырка в 30 миллиардов евро, которых просто нет.Эксперты утверждают: "Европа, как чистый импортер сырья, столкнулась с резким ростом издержек, деформацией логистики и ослаблением производства, что кардинально увеличивает нагрузку на бюджет, ослабляет возможности ВПК и уменьшает потенциальный объем зарубежной военной помощи".На этом фоне европейцев просто рвет на клочки из-за того, что Россия не только получила снятие американских нефтяных санкций, но и получила на фоне иранского кризиса кучу вкуснейших и горячих плюшек с толстым слоем крема.Издание AXIOS пишет, что "из-за кризиса вокруг Ормузского пролива, толкающего цены на нефть выше $100, Россия — крупный производитель нефти — может оказаться в выигрыше". Reuters пишет, что "доходы российского бюджета в марте могут почти удвоиться из-за роста цен на нефть на фоне войны в Иране, а налог на добычу полезных ископаемых, крупнейший в стране, может принести около 590 млрд рублей против 300 млрд в феврале и 314 млрд в январе". Financial Times в свою очередь сообщает, что "каждый день дает Москве дополнительно до $150 млн от продажи нефти, и к концу месяца Россия получит почти $5 млрд допдоходов".Меленка, не останавливайся!И меленка мелет дальше: это и дополнительные доходы от продажи резко подорожавших удобрений, и увеличение маржинальности продовольственного экспорта (цены на еду в Европе до конца года могут вырасти на 50%), и далее по всему списку.А тут еще стук во все окна и двери: вице-премьер Таиланда сообщил, что "Таиланд в срочном порядке ведет переговоры о закупке большего количества нефти за пределами региона Персидского залива и ведет переговоры с Россией". То же самое заявили в Шли-Ланке. Ранее дисконтированная нефть теперь идет в Индию с премиальной добавкой.А что получила Украина? У них тоже есть прибыток: сегодня в Будапеште неизвестные принесли к дверям посольства Украины отрубленную свиную голову. Свиная голова в Венгрии стоит в районе 4 евро.Кушайте, милости просим, и ни в чем себе не отказывайте.О том, почему президент США по мнению экспертов начал войну в Иране - в статье Татьяны Стоянович "Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

