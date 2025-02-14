Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году - 14.02.2025 Украина.ру
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Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году
Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году - 14.02.2025 Украина.ру
Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году
В пятницу, 14 февраля, в Германии стартует 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из главных тем обсуждения с участием высокопоставленных представителей государств мира станет урегулирование ситуации на Украине
2025-02-14T06:15
2025-02-14T06:15
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
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История конференцииМюнхенская конференция ведет свой отсчет с 1963 года. Изначально она была задумана как площадка для диалога и обмена мнениями между ФРГ и Соединенными Штатами, однако затем ее формат был расширен.Основателем и бессменным до 1998 года руководителем мероприятия являлся Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин (1922-2013). Представитель древнего аристократического рода, он вступил в вермахт в 1940 году. Командовал ротой на восточном фронте, утверждал, что воевал под Ленинградом, на Ладожском озере. В 1943 году получил ранение и дослуживал уже в запасном полку в Потсдаме.Клейст-Шменцин в течение долгого времени был единственным живым участником заговора высокопоставленных немецких военных, которые в 1944 году предприняли неудачную попытку убить Адольфа Гитлера и совершить переворот.По одному из планов, будущий основатель Мюнхенской конференции должен был лично привести в действие взрывное устройство в тот момент, когда фюрер должен был инспектировать его подразделение, однако Гитлер туда так и не добрался, поэтому покушение произошло в другом месте.После провала заговора, отец фон Клейст-Шмецина, также участвовавший в Сопротивлении, был казнен на гильотине 9 апреля 1945 года.После войны фон Клейст-Шмецин числился издателем и выступал за тесный союз ФРГ с США. На почве этого союза и появилась Мюнхенская конференция по безопасности. После Клейст-Шмецина мероприятие почти десять лет возглавлял политик и экономист Горст Тельчик. Именно при нем на рубеже веков на конференцию стали приглашать представителей других стран Европы, а также ведущих государств Азии: Индии, Китая и Японии.В настоящий момент главой Мюнхенской конференции является политик и дипломат, бывший постпред Германии в ООН, экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген.Ситуация на УкраинеОдной из главных тем нынешней конференции станет урегулирование ситуации на Украине в свете прихода к власти в США Дональда Трампа.Американскую делегацию в Мюнхене возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, также в нее вошли глава Пентагона Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Ранее СМИ сообщали, что последний может презентовать на конференции мирный план по Украине, однако в Белом доме заявили, что Келлог лишь ограничится обсуждением этой темы с союзниками США."В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", - прокомментировал Кристоф Хойсген.Не обошлось и без скандалов. Как и в прошлом году, на конференцию не пригласили ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которая по опросам может занять второе место на предстоящих 23 февраля выборах в Бундестаг. На мероприятие также не позвали левую партию "Союз Сары Вагенкхнет".Хойсген утверждает, что данные партии не поддерживают принцип "мир через диалог", поэтому их представителей на конференции в Мюнхене не будет.Один из лидеров "АдГ" Тино Хрупалла подверг Хойсгена критике, обвинив его в искажении фактов. По его словам, "Альтернатива для Германии" неизменно выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, в то время как Мюнхенская конференция выступает за "войну с помощью оружия".Лидер партии имени себя, левый политик Сара Вагенкхнет заявила, что это большая честь, что их не позвали на конференцию, так как это мероприятие – "встреча диванных воинов и оружейных лоббистов". Она также назвала конференцию клубом тех, кто хочет вложиться в новую гонку вооружений.Не будет на конференции и представителей России, зато власти Украины намерены использовать предстоящее мероприятие для контактов с новой американской администрацией. Так, представлять киевский режим в Мюнхен отправился Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.Формат Мюнхенской конференции не предполагает подписания каких-либо документов или совместных заявлений, участники могут лишь использовать эту площадку для донесения своей позиции или же встреч на полях мероприятия. В прошлый раз с Зеленским провела встречу вице-президент США Камала Харрис, после чего они дали совместную пресс-конференцию, лейтмотивом которой стали заверения представительницы США в нерушимости их поддержки Украины.Мюнхенская речь ПутинаОдин из самых ярких примеров того, как Мюнхенская конференция может стать прекрасной площадкой для политических манифестов является так называемая Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина.Выступление российского президента прозвучало 10 февраля 2007 года и было посвящено критике концепции однополярного мироустройства."Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна", - отмечал он.По словам Путина, Россия – страна с тысячелетней историей, которая всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.Мюнхенская речь главы российского государства стала для многих на Западе сюрпризом, причем сюрпризом неприятным. В ней, пожалуй, впервые на постсоветском этапе истории страны, был четко сформулирован тезис о невозможности расширения НАТО без ущерба безопасности РФ.Мюнхенская речь президента России стала первым серьезным предостережением западным элитам о необходимости учитывать современные реалии многополярности. Нежелание Запада прислушиваться к позиции Москвы и привело в конечном итоге к той ситуации, которая сложилась между РФ и западным миром.Мнение немецкого политолога Александра Рара о Мюнхенской речи Владимира Путина - в материале издания Украина.ру Александр Рар: американцы считают, что у них много сил, чтобы расширить НАТО на Кавказ и Украину.
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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский

Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году

06:15 14.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В пятницу, 14 февраля, в Германии стартует 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из главных тем обсуждения с участием высокопоставленных представителей государств мира станет урегулирование ситуации на Украине
История конференции
Мюнхенская конференция ведет свой отсчет с 1963 года. Изначально она была задумана как площадка для диалога и обмена мнениями между ФРГ и Соединенными Штатами, однако затем ее формат был расширен.
Основателем и бессменным до 1998 года руководителем мероприятия являлся Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин (1922-2013). Представитель древнего аристократического рода, он вступил в вермахт в 1940 году. Командовал ротой на восточном фронте, утверждал, что воевал под Ленинградом, на Ладожском озере. В 1943 году получил ранение и дослуживал уже в запасном полку в Потсдаме.
Клейст-Шменцин в течение долгого времени был единственным живым участником заговора высокопоставленных немецких военных, которые в 1944 году предприняли неудачную попытку убить Адольфа Гитлера и совершить переворот.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности
По одному из планов, будущий основатель Мюнхенской конференции должен был лично привести в действие взрывное устройство в тот момент, когда фюрер должен был инспектировать его подразделение, однако Гитлер туда так и не добрался, поэтому покушение произошло в другом месте.
После провала заговора, отец фон Клейст-Шмецина, также участвовавший в Сопротивлении, был казнен на гильотине 9 апреля 1945 года.
После войны фон Клейст-Шмецин числился издателем и выступал за тесный союз ФРГ с США. На почве этого союза и появилась Мюнхенская конференция по безопасности. После Клейст-Шмецина мероприятие почти десять лет возглавлял политик и экономист Горст Тельчик. Именно при нем на рубеже веков на конференцию стали приглашать представителей других стран Европы, а также ведущих государств Азии: Индии, Китая и Японии.
В настоящий момент главой Мюнхенской конференции является политик и дипломат, бывший постпред Германии в ООН, экс-советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген.
Ситуация на Украине
Одной из главных тем нынешней конференции станет урегулирование ситуации на Украине в свете прихода к власти в США Дональда Трампа.
Американскую делегацию в Мюнхене возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, также в нее вошли глава Пентагона Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Ранее СМИ сообщали, что последний может презентовать на конференции мирный план по Украине, однако в Белом доме заявили, что Келлог лишь ограничится обсуждением этой темы с союзниками США.
17 февраля 2024, 15:30
"Несправедливое" с точки зрения Зеленского преимущество России. Как он врал на Мюнхенской конференцииУкраинцы, может быть, и не готовы бесконечно участвовать в военном противостоянии с Россией, но руководство Украины, по всей видимости, готово. Такой вывод напрашивается после выступления президента Владимира Зеленского в субботу, 17 февраля, на юбилейной, 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности
"В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", - прокомментировал Кристоф Хойсген.
Не обошлось и без скандалов. Как и в прошлом году, на конференцию не пригласили ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которая по опросам может занять второе место на предстоящих 23 февраля выборах в Бундестаг. На мероприятие также не позвали левую партию "Союз Сары Вагенкхнет".
Хойсген утверждает, что данные партии не поддерживают принцип "мир через диалог", поэтому их представителей на конференции в Мюнхене не будет.
Один из лидеров "АдГ" Тино Хрупалла подверг Хойсгена критике, обвинив его в искажении фактов. По его словам, "Альтернатива для Германии" неизменно выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, в то время как Мюнхенская конференция выступает за "войну с помощью оружия".
© John MACDOUGALL / AFPСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла
© John MACDOUGALL / AFP
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла
Лидер партии имени себя, левый политик Сара Вагенкхнет заявила, что это большая честь, что их не позвали на конференцию, так как это мероприятие – "встреча диванных воинов и оружейных лоббистов". Она также назвала конференцию клубом тех, кто хочет вложиться в новую гонку вооружений.
© East News / AP Photo/Fritz Reiss Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© East News / AP Photo/Fritz Reiss
Сара Вагенкнехт
Не будет на конференции и представителей России, зато власти Украины намерены использовать предстоящее мероприятие для контактов с новой американской администрацией. Так, представлять киевский режим в Мюнхен отправился Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
Формат Мюнхенской конференции не предполагает подписания каких-либо документов или совместных заявлений, участники могут лишь использовать эту площадку для донесения своей позиции или же встреч на полях мероприятия. В прошлый раз с Зеленским провела встречу вице-президент США Камала Харрис, после чего они дали совместную пресс-конференцию, лейтмотивом которой стали заверения представительницы США в нерушимости их поддержки Украины.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Мюнхенская речь Путина
Один из самых ярких примеров того, как Мюнхенская конференция может стать прекрасной площадкой для политических манифестов является так называемая Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина.
Выступление российского президента прозвучало 10 февраля 2007 года и было посвящено критике концепции однополярного мироустройства.
"Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна", - отмечал он.
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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По словам Путина, Россия – страна с тысячелетней историей, которая всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.
Мюнхенская речь главы российского государства стала для многих на Западе сюрпризом, причем сюрпризом неприятным. В ней, пожалуй, впервые на постсоветском этапе истории страны, был четко сформулирован тезис о невозможности расширения НАТО без ущерба безопасности РФ.
"Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия", - сказал Путин.
Мюнхенская речь президента России стала первым серьезным предостережением западным элитам о необходимости учитывать современные реалии многополярности. Нежелание Запада прислушиваться к позиции Москвы и привело в конечном итоге к той ситуации, которая сложилась между РФ и западным миром.
Мнение немецкого политолога Александра Рара о Мюнхенской речи Владимира Путина - в материале издания Украина.ру Александр Рар: американцы считают, что у них много сил, чтобы расширить НАТО на Кавказ и Украину.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВладимир Зеленский
 
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