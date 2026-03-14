"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи - 14.03.2026 Украина.ру
"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи
При полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу чуть меньше месяца. Из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей добыча неизбежно остановится после их заполнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Эксперт обратил внимание на прогноз западных аналитиков о последствиях блокировки Ормузского залива. "В начале марта аналитики JPMorgan Chase (один из крупнейших банков мира) заявили, что при полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу не чуть меньше месяца из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей", — заявил Станкевич.По словам парламентария, это критический срок для нефтяных экономик Персидского залива. "После заполнения всех доступных резервуаров добыча неизбежно остановится", — пояснил собеседник.Станкевич подчеркнул, что проблема касается всех стран-экспортеров в регионе. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар — у всех ограничены возможности хранения. Нефть просто некуда будет сливать."Если Ормузский пролив будет перекрыт и дальше, как могут перераспределиться "силы" на мировом энергетическом рынке?" — задал вопрос эксперт, повторив тему для обсуждения.В такой ситуации выиграют производители вне зоны конфликта, способные нарастить поставки, но компенсировать полное выпадение 20% мировой торговли нефтью будет крайне сложно, резюмировал собеседник издания.
"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи

04:45 14.03.2026
 
При полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу чуть меньше месяца. Из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей добыча неизбежно остановится после их заполнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Эксперт обратил внимание на прогноз западных аналитиков о последствиях блокировки Ормузского залива.
"В начале марта аналитики JPMorgan Chase (один из крупнейших банков мира) заявили, что при полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу не чуть меньше месяца из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей", — заявил Станкевич.
По словам парламентария, это критический срок для нефтяных экономик Персидского залива. "После заполнения всех доступных резервуаров добыча неизбежно остановится", — пояснил собеседник.
Станкевич подчеркнул, что проблема касается всех стран-экспортеров в регионе. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар — у всех ограничены возможности хранения. Нефть просто некуда будет сливать.
"Если Ормузский пролив будет перекрыт и дальше, как могут перераспределиться "силы" на мировом энергетическом рынке?" — задал вопрос эксперт, повторив тему для обсуждения.
В такой ситуации выиграют производители вне зоны конфликта, способные нарастить поставки, но компенсировать полное выпадение 20% мировой торговли нефтью будет крайне сложно, резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
