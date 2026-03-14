"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи

При полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу чуть меньше месяца. Из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей добыча неизбежно остановится после их заполнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-03-14T04:45

Эксперт обратил внимание на прогноз западных аналитиков о последствиях блокировки Ормузского залива. "В начале марта аналитики JPMorgan Chase (один из крупнейших банков мира) заявили, что при полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу не чуть меньше месяца из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей", — заявил Станкевич.По словам парламентария, это критический срок для нефтяных экономик Персидского залива. "После заполнения всех доступных резервуаров добыча неизбежно остановится", — пояснил собеседник.Станкевич подчеркнул, что проблема касается всех стран-экспортеров в регионе. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар — у всех ограничены возможности хранения. Нефть просто некуда будет сливать."Если Ормузский пролив будет перекрыт и дальше, как могут перераспределиться "силы" на мировом энергетическом рынке?" — задал вопрос эксперт, повторив тему для обсуждения.В такой ситуации выиграют производители вне зоны конфликта, способные нарастить поставки, но компенсировать полное выпадение 20% мировой торговли нефтью будет крайне сложно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Олега Хавича "Энергетические войны: Рынок нефти и газа лихорадит, Россия гарантирует партнёрам надёжность поставок" на сайте Украина.ру.

