Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары - 14.03.2026 Украина.ру

Сейчас западный мир задействовал против нас все типы войн, включая террористическую. Мы должны сопротивляться, применять нестандартные решения с большим медийным эффектом, анализировать и предупреждать действия врага, работать на опережение, когда на каждый их шаг сразу идет ответная реакция

2026-03-14T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, выпускник Днепропетровского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО, военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев- Вячеслав Олегович, сейчас в зоне СВО продолжается оперативная пауза. Стороны накапливают силы и готовятся активизировать боевые действия, когда установится стабильная плюсовая температура. А какие у вас будут прогнозы на предстоящую весеннюю кампанию?- Сейчас все большее значение приобретает искусственный интеллект. Количество дронов с обеих сторон тоже растет. В этом отношении мы отстаем от Украины, которую подпитывает весь Запад. Поэтому говорить об ожиданиях на предстоящую весеннюю кампанию было бы преждевременно.Прежние формы и методы ведения войны исчерпаны и зашли в тупик. По большому счету, у нас есть только два возможных направления. Либо форсировать развитие искусственного интеллекта и резко нарастить количество дронов, либо применять ядерное оружие. Потому что на этом тягании за деревни войну не выиграть. Это лишь взаимное истребление без каких-либо результатов. Поэтому надо принимать кардинальные решения.Кстати, нам сейчас Иран показал, как надо действовать. Я не говорю, что надо бить по центрам принятия решений, но по каким-то медийным объектам Украины бить надо. Скажем, ударили они по аэропорту Донецка, а мы в ответ ударили по гражданскому аэропорту Киева или Львова.Пока этого нет, не имеет значения, где мы продвинемся на 100 метров: под Ореховом или под Славянском.- В чем именно Украина превосходит нас в вопросе дронов? По количеству или по качеству?- Сейчас количество и качество отходят на второй план. Как я уже сказал, сейчас важнейшую роль играет искусственный интеллект, а также поддержка спутниками и другими разведывательными системами. Условно говоря, вы можете либо использовать большое количество технически простых дронов при всеобъемлющей разведывательной информации, либо небольшое количество высокотехнологичных дронов с самостоятельным выбором цели. Поэтому я бы сказал, что Украина превосходит нас по организации, принятию решений, выбору целей и преодолению средств ПВО. Кроме того, и по введению в действие инновационных решений.- Как вы можем преодолеть это отставание, если мы всегда отставали от западной военной машины по боевой кибернетике?- Мы можем это преодолеть, если у нас будет на это политическая воля и необходимые средства. Об этом надо было думать еще в 2022-2023 годах.Во-первых, о создании эшелонированной системы ПВО, начиная от мужиков с дробовиками и заканчивая зенитными ракетами с разделяющимися боеголовками, о которых шла речь еще в 1950х годах, когда при атаке большой группы вражеских самолетов боеголовки ракеты разделяются и каждая самостоятельно находит цель. При этом способы наведения не имеют значения.Во-вторых, о как можно большем оснащении радиолокационными системами последнего уровня, которые могут успешно выделять на общем радиолокационном фоне украинские беспилотники. По большому счету, речь об этом идет еще со времен пролета Матиаса Руста в 1987 году, когда наша ПВО не справилась с обнаружением небольшого легкомоторного самолета.Вопрос в том, чтобы система сформировала соответствующий заказ перед производственниками и наукой. Это задача должна стать приоритетной. А мы надеемся на уже имеющиеся современные средства, которые все больше отстают от реалий войны.- Сколько для этого нужно денег, времени, материальных ресурсов и производственных мощностей?- Речь идет не о времени и деньгах, а о том, чтобы качественно поддерживать специалистов, которые в этом направлении работают, а не делать ставку на подведомственные организации. Решить этот вопрос можно так же, как мы в 2023 году решили вопрос с дронами как таковыми. Тогда много решений было отложено и не получило своего развития.В начале СВО у нас беспилотников в необходимом количестве не было. Но энтузиасты их на коленке создавали, вышли на необходимые мощности, и теперь занимаются этим на государственном уровне. У нас полно грамотных людей, которые разбираются и в тактике применения, и в радиотехнике. Наши инженеры способны найти такие решения. На них и надо ориентироваться. Их надо допускать к государственным ресурсам, а не перекладывать эту задачу полностью на подведомственные Минобороны институты и организации, которые нередко не справляются со своими задачами. Более того, нужны новые креативные решения по тактике применения БПЛА, любые попытки уложить их в прокрустово ложе уставов, наставлений, правил, приведет к снижению эффективности. Нужны яркие, нестандартные решения, которым не будет мешать командование, а наоборот, всячески поддерживать и обеспечивать.Повторюсь, надо больше внимания уделять гражданским специалистам и просто к любителям, которые зачастую разбираются в теме, не хуже военных профессионалов. Надо использовать опыт 2023 года, когда это с нуля формировалось, и делать то же самое, только на более высококачественном инновационном уровне.- Я все-таки уточню. У нас есть хорошие решения по тем же дронам: "Герань", "Ланцет", "КВН". Почему это все не работает? Их мало? Нет искусственного интеллекта? Нет целеуказания?- Оно работает. Но работает как ударное средство. А в плане противодействия украинским дронам у нас нет ничего, кроме вертолетов. Почему они стали панацеей? Потому что присутствуют структурные решения, которые позволяют видеть и идентифицировать цели не только в радиодиапазоне, но и по оптическим и ряду других критериев.По ударным дронам мы пока удерживаем необходимые позиции. Более того, появляются креативные решения в части "Гераней", которые сами могут сбивать украинские самолеты ПВО. Атаковать мы умеем. Но в части обороны мы находимся на грани. Еще чуть-чуть и мы не сможем справляться с сотнями, тысячами дронов, из которых половина будет с искусственным интеллектом и алгоритмами самостоятельного выбора целей, а другая будет дешевой массой для перегрузки ПВО. И тогда у нас в тылу будет еще больше проблем.- Это вы сейчас говорите про налеты беспилотников на наши регионы. На фронте мы с этим тоже не справляемся?- Тоже.Вы же знаете, что сейчас с обеих сторон фактически идут снайперские дуэли аналогично временам англо-бурских войн, когда снайперы не давали голову высунуть, отстреливая друг друга. Как только на ЛБС происходит какая-то движуха, с обеих сторон сразу же слетаются десятки дронов. Пять беспилотников сбили, а шестой и седьмой поражает цель. И в последнее время, к сожалению, все чаще и чаще публикуются качественные картинки о том, как противник воздействует на нас в тылу и на ЛБС, а не мы. С одной стороны, это говорит о проблемах радиоэлектронного противодействия. Но есть и другая сторона:Я не хочу сказать, что у нас нет таких успехов. Просто у нас нет соответствующего медийного отношения к освещению наших успехов. В информационном плане поток вражеской медийки надо перебивать. Потому что пока для обывателя выглядит так, будто у противника гораздо лучше работает и разведка, и наведение, и объективный контроль.- Наш дрон-перехватчик "Елка" может стать решением для уничтожения вражеских дронов?- "Елка" должна была быть вчерашним решением, а не сегодняшним. На основе "Елки" нужно делать более массовые, групповые и системные решения. Их должно быть быть сотни в каждой бригаде.- Вы сказали, что мы делаем ставку именно на средства поражения, а не на средства защиты. Понятно, что это в идеале должно быть сбалансировано. Но если рассуждать в формате "или-или", то, наверное, наша военная машина руководствуется принципом футбольных тренеров, которые делают ставку на нападение: "Мы все равно пропустим, поэтому надо научиться забивать".- Я вам отвечу той же аналогией из футбола. Если вся ваша команда будет играть на половине поля соперника, он отдаст длинную передачу единственному нападающему, который убежит один на один с вратарем и забьет гол. Нельзя бездумно идти вперед. Надо и об обороне думать.- А на то, что мы создадим хорошо защищенные БТР для доставки пехоты на передовую, мы можем рассчитывать?- Нет. Сейчас любая техника от мотоцикла до танка без прикрытия средствами вседиапазонной РЭБ и антидроновой ПВО будет уничтожена, сколько бы вы не вешали на нее сетей или железа. То же самое с людьми. Должно быть системное и массовое противодействие. Я понимаю, что линия соприкосновения скоро вспыхнет от количества электромагнитных энергий, которые там вырабатываются. Но именно в этом направлении надо продолжать работу.Если обычные "буханки" и "шишиги" будут прикрыты дронами, дронами-перехватчикам и средствами РЭБ, это спасет больше жизни, чем напичканное электроникой и оружием боевое средство, которое не доедет эти 15 километров до "нуля", потому что его дроны сожгут.Повторюсь, дроны и анти-дроны – это, как говорил товарищ Ленин, задача "архинужная и архиважная". Танки, БТР и даже артиллерия – это вторично.- Вы еще сказали, что нам нужно поступить по примеру Израиля и начать бить по каким-то медийным целям на Украине. Что именно нам это даст?- Наши противники в 1990е годы правильно говорили: "Неважно, как идет настоящая война. Главное, как об этом говорят". Причем не просто говорили. Это было прописано в официальной американской доктрине по информационному противоборству от 1993 года, в "Доктрине информационных операций" Великобритании (SDS 23/93, 1993 г.). 22 января 2018 г. начальник Генерального штаба генерал Ник Картер призвал разрабатывать новое оружие и готовиться к войне, в которой картина происходящего, сформированная СМИ, важнее реальных побед.Конечно, потери США в войне против Ирана гораздо выше, чем пять человек, но и гораздо ниже, чем об этом говорит Иран. Зато весь мир прекрасно видит горящие нефтяные заводы, танкеры и аэродромы. А что чаще всего видит человек, который следит за СВО? Нашу пораженную инфраструктуру, довольных украинских телеведущих и благополучную жизнь в Киеве. Более того, к ним спокойно ездят западные политики. "Война идет где-то там, а на остальной Украине все спокойно".- С другой стороны, когда мы этой зимой били по энергетике Киева, сами украинцы с гордостью показывали фотографии замерзших труб и разрушенных электростанций: "Посмотрите, как русские нас утюжат. Но мы героически держимся". Где же тут выхлоп от медийного эффекта?- Они и так все держатся. Нас достаточно демонизировали еще в 2022 г., чтобы вся Украина ненавидела Россию. Мы и так в первый год СВО проиграли информационную войну, когда говорили, что "пришли освободить братский народ от фашистов". То же самое было в 1939 году в Финскую войну. Чем чаще мы говорили, что пришли освобождать финнов от капиталистов, тем сильнее финны поддерживали свою армию.Если ты пытаешься показать себя белым и пушистым, ты в информационной войне точно проиграешь. Мы же тем самым противопоставили себя Украине. Даже той, которая была за нас.Любой человек от мала до велика хочет каких-то побед. Эти победы могут выражаться по-разному. Те же жители Донбасса ждут от нас если не ответа за обстрелы с 2014 года, то хотя бы возможности спокойно вздохнуть. Но по Донбассу до сих пор прилетает. И люди невольно начинаются задумываться: "Зачем мы в это ввязались? Украина, конечно, фашисты. Но при них хотя бы войны не было". К сожалению, такая точка зрения на освобожденных территориях иногда присутствует.То же самое касается международной арены. Мы никак не отвечаем на пересечение наших красных линий. Не отвечаем на охоту за нашими танкерами и нарушение каких-то договоренностей. Мы тем самым показываем, что готовы подставить щеку, лишь бы нас считали за честных и порядочных людей. "Простите, сэр. Можно мне ударить вас по левой ноге?".Весь мир уважает силу. И эта сила должна быть показана. Я не призываю бить по гражданскому населению. Но вот этот принцип "око за око, зуб за зуб" должен работать. Удары должны наноситься таким образом, чтобы было ясно: "Это за донецкий аэропорт. Это за Брянск. Это за танкеры".Повторюсь, информационная война должна быть яркой, победоносной. А то, что мы взяли какой-то поселок – это не медийная победа. Я сейчас не обесцениваю наших бойцов, которые там сражаются. Просто есть известная поговорка: "Любой героизм – это прикрытие чей-то глупости или предательства". Поистине героические успехи наших бойцов по освобождению важного поселка, превращенного в мощный укрепрайон, нивелируются в украинской медиасфере качественно снятым, отредактированным, подправленным видеоматериалом удара дрона по нефтехранилищу. Для украинцев - ярко, победоносно, эйфорийно. А для нашего потребителя информации – "ну вот опять", "когда же это прекратится". За красочной картинкой не видно реальных боевых успехов. В результате снижение боевого духа и непонимание происходящего.- На атаки на танкерный флот мы как можем ответить? Не можем же мы все суда сопровождать военными кораблями и самолетами.- Во-первых, те суда, которые находятся в зоне досягаемости авиации, сопровождать можно. В Арктике, на Балтике и в Средиземном море можно и кораблями. Во-вторых, коммерсанты или госструктуры могут нанять значительное количество чвкшников для вооруженной охраны.Как проходит захват наших танкеров? Высаживается небольшая группа с вертолета и всех арестовывает. Что мешает нам нанять бойцов, чтобы они заблокировали эту группу и взяли вертолет на прицел ПЗРК? А это уже угроза для вертолета. Какие-то выводы им надо будет делать. А применение военной силы против нашего танкера – это пиратство и объявление прямой войны России.К тому же, можно придумать какие-то экстраординарные решения. Выдайте тем же британцам информацию, что какой-то наш танкер с нефтью идет в их порт, и заложите под днище этого танкера огромное количество взрывчатки. Арестуют они этот танкер. Приведут его в порт. А потом он бабахнет так, что половину порта разнесет как в Бейруте, когда склад с селитрой взорвался. Так мы еще можем выставить им счет: "Почему это вы не обеспечиваете должную охрану?".Сейчас западный мир задействовал против нас все типы войн, включая террористическую. Мы должны сопротивляться, применять нестандартные решения с большим медийным эффектом, анализировать и предупреждать действия врага, работать на опережение, когда на каждый их шаг сразу идет ответная реакция.Украинцы такие креативные решения находят быстро. Понятно, что боевая ценность крейсера "Москва" в современных условиях была практически нулевая. Но пропагандистский медийный эффект от потопления флагмана Черноморского флота был огромный. То же самое и здесь. Нам тоже нужны медийные победы. Человек, у которого пропала вдохновение, вера в победу, побежден. И психологически украинцы пока что побеждают, несмотря на то, что мы продвигаемся вперед, наносим им больше потерь. Ты их не заставишь сесть за стол переговоров, потому что они уверены, что побеждают везде: на море, в воздухе и даже на ЛБС. Каков сейчас взгляд киевского обывателя: "Ну и что, что отошли из этого хутора? Зато один украинский солдат, который его оборонял, уничтожил сотню русских".- А как же пример Великой Отечественной войны? Мы тогда победили Гитлера не в информационном плане, а на поле боя.- Почему я упомянул эту американскую доктрину по информационному противоборству? Потому что сейчас общество другое. Сейчас людей с аналитическим складом ума, способных чувствовать и понимать, очень мало. В основном все ориентируются на то, что им в интернете покажут. В годы Великой Отечественной войны уровень образования и сознания людей был гораздо выше.Наши деды и прадеды понимали, что есть страна и общество, за которые ты воюешь. Коммунисты и комсомольцы сражались за советскую идеологию и державу. С криками "За Родину, за Сталина" в атаку бойцов поднимали не только комиссары, но и девчонки-медсестры. Если они видели, что атака срывается, они за собой могли полк в атаку поднять.Война идеологий была всегда. Просто сейчас все ориентируются не на идеологию, которой нет, а на государство. "Я живу в государстве Россия. Государство Россия должно побеждать. Если государство не побеждает, зачем оно мне?". Да, с началом СВО многие заткнулись. Но это же не значит, что они стали государственниками и начали думать о том, что они могут сделать для своей Родины. Сейчас люди все равно больше думают о своем личном благе. Поэтому опыт Великой Отечественной войны сейчас, к сожалению, не очень применим.И наиболее мотивированные бойцы с обеих сторон сейчас либо в земле, либо изранены и разочарованы. Они не в политике.- Давайте как-то подытожим беседу. Получается, ваш рецепт победы состоит в следующем: развиваем искусственный интеллект, создаем эшелонированную систему ПВО и устраиваем медийные ответы?- Только последовательность немного другая. Сейчас надо устраивать медийные ответы до тех пор, пока у нас не будет внедрена комплексная многоуровневая система ПВО, способная защищать и ключевые экономические объекты в тылу, и войска на линии соприкосновения от массированных ударов роев дронов, в том числе с искусственным интеллектом. И когда мы с уверенностью можем сказать, что на нас летят тысячи беспилотников, каждый из которых может самостоятельно выбирать цели, а мы этот рой можем нейтрализовать, это будет означать, что мы победили.

Кирилл Курбатов

