Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино
На этой неделе по соцсетям разошлось видео, в котором некие украинские националисты с остервенением ломают памятник сказочному герою Буратино в Академгородке Святошинского района Киева. В советское время его поставили на радость детям на территории детсада, но декоммунизация добралась и до него.
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
На этой неделе по соцсетям разошлось видео, в котором некие украинские националисты с остервенением ломают памятник сказочному герою Буратино в Академгородке Святошинского района Киева. В советское время его поставили на радость детям на территории детсада, но декоммунизация добралась и до него.
Украинские комментаторы с сожалением пишут, что в "стране дураков" действительно не место этому персонажу. К тому же в сказке Толстого деревянный мальчик на собственном опыте учится, как не поддаваться на уговоры мошенников, поэтому на Украине сейчас это – "подрывная литература".
Однако в детских садах и больницах по всей стране срочно закрашивают также чебурашек и айболитов, опасаясь реакции агрессивных националистов.
Каждый год накануне новогодних праздников на Украине по той же причине начинается борьба с Дедом Морозом, который тоже считается "символом оккупации".
Украинский историк и "деколонизатор" из Киево-Могилянской академии Анна Шеляг как-то оправдывала вандализм и борьбу с аполитичными советскими изображениями необходимостью отказа от понимания русских. По её мнению, когда украинцы не будут понимать анекдотов о Штирлице и употреблять салат оливье, то им якобы не о чем будет даже говорить с людьми "по ту сторону линии разграничения". Анна Шеляг, вероятно, не в курсе, что тысячи россиян находят общий язык и общие интересы с индусами и турками, арабами и бразильцами, которые выросли в иной культурной среде.
Нардепу от "Слуги народа" Максиму Бужанскому памятник Буратино нисколько не жаль, а сожалеет он лишь о том, что подобные действия ни к чему не приведут.
"Буратино мне абсолютно не жаль, жаль страну, которая оказалась в плену у этого памятника, и у тех, кто навязывает мысль о том, что он что-то решает в нашей жизни, в ту или иную сторону", - пишет Бужанский.
Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* лишь иронизирует над этим глупым поступком, тоже подчеркивая его бессмысленность.
"Наконец-то! Памятник последнему имперцу, животному, уничтожавшему украинский народ, палачу украинского возрождения - снесён! Как теперь легко и вольно дышится в освобожденном Арканаре!", - говорит Арестович. Украину он сравнивает с Арканаром – вымышленным городом из повести братьев Стругацких "Трудно быть богом", ставшего символом средневековой жестокости.
Впрочем, на современной Украине и сказка Алексея Толстого оказывается под фактическим запретом – писал он все-таки на русском языке в сталинские времена, поэтому его произведениям уготована та же судьба, что и романам Михаила Булгакова.
В феврале в Госкомтелерадио Украины сообщили о разработке проекта постановления, который введет механизм изъятия изданий на русском языке из оборота. По словам министра культуры Украины Татьяны Бережной, в правительстве рассмотрели петицию с призывом полного запрета печати и распространения печатной продукции на русском языке и "активизировали работу по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру".
Сам по себе зуд запретов, вандализма, переименований и сноса памятников на Украине не проходит долгие годы. Однако по всей стране этим занимаются несколько сотен так называемых активистов (радикальных националистов), которые усматривают в этих действиях основную цель своей жизни. Иных талантов или желания чем-то еще заняться, у них обычно нет, но есть желание получать финансирование.
Нередко действия бродячих по Украине борцов с советским и русским прошлым вызывают недовольство жителей конкретного населенного пункта. Но в этом случае на защиту "активистов" сразу же становится весь аппарат полиции и СБУ.
Иногда жертвами "активистов" становятся ни в чем не повинные деревья. В прошлом году, например, в Одессе якобы из-за "российской агрессии" намеревались убрать не только памятник Александру Пушкину, но и платан, который рос возле него. Однако затем решили дерево не рубить, а переименовать. Вот тут-то и возник казус – дерево лишь в народе называлось "Пушкинский платан", но в отчетности никакого имени не указывалось. Возник казус: как переименовать неназванное? В итоге решили его назвать "Западный платан", чтобы подчеркнуть стремление Украины в Европу.
В Ровно "декоммунизировали" мозаику, представлявшую художественную ценность, просто по невежеству. На ней были изображены две женщины в национальных костюмах. "Активисты" по недомыслию приняли её за символ дружбы Украины и России, хотя обе женщины были именно в украинских костюмах (центральной и западной Украины).
В Киеве в бывшем павильоне противопожарной безопасности на ВДНХ (ныне Пожарная часть 26) уничтожили уникальную мозаику, изображавшую героизм пожарных. Её разбили молотками, несмотря на многомесячный труд украинского художника.
Совсем курьезный случай произошел в селе Котлярка Житомирской области, о чем в 2025 году написало издание "Суспiльне Житомир". Здесь в ходе кампании по декоммунизации по инициативе заведующей сельского Дома культуры Татьяны Петрук памятник Ленину, установленный на площади в центре села, переделали в памятник Тарасу Шевченко. Гипсовому Ленину приделали пышные усы, поменяли форму носа и "повязали" на шею шарф.
Впрочем, самое забавное и в тоже время характерное для нынешней Украины таится в причине такого перелицевания вождя мирового пролетариата в поэта и автора "Кобзаря". По словам Петрук, на создание реального памятника Шевченко у местной власти нет денег.
"Под шумок деколонизации чиновники уже готовы снести что угодно, даже абсолютно проукраинские произведения искусства – всё ради рейтингов и имитации деятельности", - комментирует вандализм сообщество "Украинский модернизм". Как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт.
Однако чиновники действуют не только по собственному почину, но и под чутким руководством активистов, которых подпитывают западные НПО.
Сама по себе декоммунизация и деколонизация – это не столько о прошлом, сколько о будущем. Буратино и Чебурашка виноваты в том, что они роднят нынешних украинских детей с российскими детьми, а это усложняет дегуманизацию русских в будущих войнах. А их уже планируют. В этом плане персонажи сказок, которые учат дружбе, противоречат нынешней украинской государственной концепции. В таком случае "Золотой ключик" становится действительно подрывной литературой, который можно будет читать тайно под одеялом с фонариком.
О последних скандалах в сфере культуры - в статье "Еврокомиссия против русской культуры, комик Притула – против капитана Титаренко. События культуры"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
