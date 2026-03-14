"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке

"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке - 14.03.2026 Украина.ру

"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке

Наблюдатели связали разговор Путина с Трампом и возможный скорый выход США из иранской войны. Но прямая связь здесь отсутствует — Тегеран сам хочет воевать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-14T05:15

2026-03-14T05:15

2026-03-14T05:15

Ранее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Позднее Трамп стал делать заявления о том, что США практически победили Иран. Многие наблюдатели в связи с этим сошлись во мнении, что глава Белого дома ищет возможность срочного выхода из ближневосточной авантюры.Отвечая на вопрос журналиста, нужно ли США заканчивать конфликт против Ирана, эксперт заявил, что проблема не в желании Вашингтона. "Честно говоря, я не совсем понимаю, какое отношение беседа [президента РФ Владимира] Путина с [американским лидером Дональдом] Трампом имеет к срочному выходу США из этой ближневосточной авантюры", — заявил Ищенко."От того, что Путин и Трамп поговорили, Россия не вышла из Украины. Мы тоже не собирались воевать четыре года, но пришлось", — пояснил собеседник.Ищенко напомнил, что Путин в очередной раз обозначил Трампу жесткую позицию по Украине. Если Зеленский не заключит мир "по-хорошему", вопрос будут решать военным путем. "Так почему же США должны выходить из войны против Ирана?" — задался вопросом обозреватель."Да, иранцы говорят, что Трамп ищет к ним подходы. Но они хотят воевать дальше. И как Трамп выйдет, если Иран хочет воевать?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

украина

новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, война, украина, война на украине