Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260314/irantsy-khotyat-voevat-dalshe-ischenko-o-tom-vyydet-li-tramp-iz-konflikta-na-blizhnem-vostoke-1076773634.html
"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке
Наблюдатели связали разговор Путина с Трампом и возможный скорый выход США из иранской войны. Но прямая связь здесь отсутствует — Тегеран сам хочет воевать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
новости
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир путин
удар по ирану
война в иране
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg
Ранее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Позднее Трамп стал делать заявления о том, что США практически победили Иран. Многие наблюдатели в связи с этим сошлись во мнении, что глава Белого дома ищет возможность срочного выхода из ближневосточной авантюры.Отвечая на вопрос журналиста, нужно ли США заканчивать конфликт против Ирана, эксперт заявил, что проблема не в желании Вашингтона. "Честно говоря, я не совсем понимаю, какое отношение беседа [президента РФ Владимира] Путина с [американским лидером Дональдом] Трампом имеет к срочному выходу США из этой ближневосточной авантюры", — заявил Ищенко."От того, что Путин и Трамп поговорили, Россия не вышла из Украины. Мы тоже не собирались воевать четыре года, но пришлось", — пояснил собеседник.Ищенко напомнил, что Путин в очередной раз обозначил Трампу жесткую позицию по Украине. Если Зеленский не заключит мир "по-хорошему", вопрос будут решать военным путем. "Так почему же США должны выходить из войны против Ирана?" — задался вопросом обозреватель."Да, иранцы говорят, что Трамп ищет к ним подходы. Но они хотят воевать дальше. И как Трамп выйдет, если Иран хочет воевать?" — резюмировал собеседник издания.
сша
иран
ближний восток
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:933:2037:2460_1920x0_80_0_0_642a77f03688958d6530f80fee7b0219.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, война, украина, война на украине
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, война, Украина, война на Украине

"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке

05:15 14.03.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Наблюдатели связали разговор Путина с Трампом и возможный скорый выход США из иранской войны. Но прямая связь здесь отсутствует — Тегеран сам хочет воевать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Позднее Трамп стал делать заявления о том, что США практически победили Иран. Многие наблюдатели в связи с этим сошлись во мнении, что глава Белого дома ищет возможность срочного выхода из ближневосточной авантюры.
Отвечая на вопрос журналиста, нужно ли США заканчивать конфликт против Ирана, эксперт заявил, что проблема не в желании Вашингтона.
"Честно говоря, я не совсем понимаю, какое отношение беседа [президента РФ Владимира] Путина с [американским лидером Дональдом] Трампом имеет к срочному выходу США из этой ближневосточной авантюры", — заявил Ищенко.
"От того, что Путин и Трамп поговорили, Россия не вышла из Украины. Мы тоже не собирались воевать четыре года, но пришлось", — пояснил собеседник.
Ищенко напомнил, что Путин в очередной раз обозначил Трампу жесткую позицию по Украине. Если Зеленский не заключит мир "по-хорошему", вопрос будут решать военным путем. "Так почему же США должны выходить из войны против Ирана?" — задался вопросом обозреватель.
"Да, иранцы говорят, что Трамп ищет к ним подходы. Но они хотят воевать дальше. И как Трамп выйдет, если Иран хочет воевать?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампРостислав ИщенкоВладимир Путинудар по Иранувойна в ИранеГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикавойнаУкраинавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
