"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке
Наблюдатели связали разговор Путина с Трампом и возможный скорый выход США из иранской войны. Но прямая связь здесь отсутствует — Тегеран сам хочет воевать дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-14T05:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Ранее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Позднее Трамп стал делать заявления о том, что США практически победили Иран. Многие наблюдатели в связи с этим сошлись во мнении, что глава Белого дома ищет возможность срочного выхода из ближневосточной авантюры.
Отвечая на вопрос журналиста, нужно ли США заканчивать конфликт против Ирана, эксперт заявил, что проблема не в желании Вашингтона.
"Честно говоря, я не совсем понимаю, какое отношение беседа [президента РФ Владимира] Путина с [американским лидером Дональдом] Трампом имеет к срочному выходу США из этой ближневосточной авантюры", — заявил Ищенко.
"От того, что Путин и Трамп поговорили, Россия не вышла из Украины. Мы тоже не собирались воевать четыре года, но пришлось", — пояснил собеседник.
Ищенко напомнил, что Путин в очередной раз обозначил Трампу жесткую позицию по Украине. Если Зеленский не заключит мир "по-хорошему", вопрос будут решать военным путем. "Так почему же США должны выходить из войны против Ирана?" — задался вопросом обозреватель.
"Да, иранцы говорят, что Трамп ищет к ним подходы. Но они хотят воевать дальше. И как Трамп выйдет, если Иран хочет воевать?" — резюмировал собеседник издания.