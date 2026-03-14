Первомартовцы: анатомия цареубийства

1 марта (13 – по новому стилю) 1881 года руками террористов из организации "Народная воля" был убит император Александр II. Это седьмое по счёту покушение на монарха его устроители цинично назвали "казнью царя"

2026-03-14T08:00

Небезынтересно что значительная часть народовольцев происходила из Малороссии и Новороссии. Андрей Желябов был родом из Крыма, Николай Кибальчич – из Черниговской губернии, а Софья Перовская приходилась праправнучкой последнему гетману Войска Запорожского Кириллу Разумовскому. К их программе это отношения не имеет – она была общерусской, без каких-то специфических южнорусских элементов.Тем не менее, общее у современного украинского и народовольческого террора есть – это очевидная (в первом случае) и вероятная (во втором) финансовая и организационная поддержки со стороны иностранных спецслужб. Народовольцы такую связь отрицали, но очевидно, что подготовка расправы над царём простой группе энтузиастов была не по силам.Охота на императораЕсли не брать совершённые 4 апреля 1866 года и 25 мая 1867 года покушения на Александра II, то основной пик активности террористов пришёлся на период с апреля 1879 года по март 1881 года: тогда было совершено пять попыток цареубийства.2 апреля 1879 года в государя стрелял Александр Соловьёв, но промахнулся и был повешен.19 ноября 1879 года на въезде в Москву взорвали поезд, в котором ехала царская свита: по счастливой случайности его поменяли местами с тем, в котором ехала августейшая фамилия, во время инцидента пострадал лишь багажный вагон и получил лёгкие травмы стоявший в оцеплении полицейский. Готовившийся аналогичный теракт в Александровске (ныне – Запорожье) сорвался: не сработал взрыватель. Под Одессой аналогичные работы пришлось свернуть по причине выезда царя и свиты из Севастополя.5 февраля 1880 года Степан Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце: царскую семью спасло лишь опоздание высоких гостей, но погибли нёсшие караул солдаты.17 августа 1880 года в подводную часть опоры Каменного моста в Санкт-Петербурге народовольцы заложили семь пудов – более центнера динамита. Злодеяние не состоялось по причине отсутствия часов (редкого и дорогого по тем временам прибора!) у одного из террористов: царская карета успела проехать до того как тот прибыл на место. Параллельно готовился подкоп на Итальянской улице в Одессе, но государь поехал другим маршрутом.На 1 марта 1881 года народовольцы назначили целую операцию: основная ставка делалась на подрыв императорского экипажа зарядом, заложенным под Малой Садовой улицей. Если этот план не срабатывал, то в ход должны были пойти ручные бомбы.Первые три покушения – в 1866 и 1887 годах, а также в апреле 1879 года – совершались при помощи стрелкового оружия и их с определённой натяжкой совы на глобус можно было бы приписать фанатикам-одиночкам. Но в остальных четырёх случаях речь идёт о применении десятков, а то и сотен, килограммов только лишь одних взрывчатых веществ без учёта всего остального. Это уже разговор несколько иного порядка.Не все представляют что борьба с терроризмом имеет три составляющих. Первая – собственно обезвреживание: ликвидировать, изолировать или изгнать террористов. Вторая – социальная реабилитация добровольно отказавшихся от террористической деятельности: тот самый "мир храбрых", применявшийся Шарлем де Голлем для борьбы с алжирскими повстанцами. И, наконец – уничтожение каналов финансирования терроризма.Остановимся на последнем: терроризм – чрезвычайно затратное дело, требующее от занимающегося им жизни не по средствам. Впрочем, большинство иных видов деятельности с пребыванием на нелегальном положении или использования явно противозаконного инструментария столь же затратны. Если террорист будет по одёжке протягивать ножки, то ноги он, конечно, не протянет, но и дальше кухонного диссидентства не продвинется.Динамитная бухгалтерияОсновой взрывчатых веществ, используемых народовольцами, был нитроглицерин, часто именовавшийся в те дни гремучим маслом – субстанция очень мощная, но крайне капризная в обращении. Укротить нитроглицерин можно двумя способами: либо пропитать им сорбент, либо пластифицировать. В первом случае мы получим всем известный динамит, а если в качестве сорбента использовать сахар, то столь грозная вещь окажется ещё и незаменимым лекарством при стенокардии. Во втором случае получается гремучий студень: применяемая в качестве пластификатора нитроцеллюлоза шла на изготовление не только бездымного пороха, но и целлулоида – одной из первых пластмасс в истории человечества.Нитроглицерин получается реакцией глицерина со смесью концентрированных азотной и серной кислот. С глицерином проще всего: это отход мыловаренного производства, в то время большого применения не находил. А вот с кислотами, и особенно – с азотной, дело обстояло сложнее.В 1880 году мировое производство азотной кислоты составило 49850 тонн, из которых около трёх четвертей приходилось на долю Европы и ещё около четверти на США. Россия в то время производила не более пятисот тонн: по современным меркам это неполные девять железнодорожных цистерн. Одним из главных потребителей азотной кислоты в XIX веке была полиграфическая отрасль: травление клише менее затратно по сравнению с классической гравировкой. Позднее она стала необходимым компонентом при выпуске взрывчатых веществ и минеральных удобрений.Остаётся прибавить то, что синтез нитроглицерина требует реагентов с высокой степенью очистки: мало того, что материалы дефицитные, так ещё и весьма дорогие. И даже на двухпудовый заряд они должны иметься в избытке: условия не заводские, качество изготовленного отвечавшему за эту часть работы Николаю Кибальчичу приходилось проверять устраиваемыми за городом испытаниями.Но и это не всё: минирование пути следования царского транспорта нужно осуществлять тайно. Проще говоря требуется подкоп, причём длина минной галереи под железнодорожный путь должна составлять несколько десятков метров из прилегающей к полосе отвода территории. В городе с этим легче: короткий подземный ход под улицей прорывается из подвала.По сообщению успевшего эмигрировать в Лондон народовольца Сергея Степняка-Кравчинского, один лишь неудачный подрыв царского поезда в ноябре 1879 года террористы потратили от тридцати до сорока тысяч рублей – баснословную по тем временам сумму. В неё входили аренда территории под промышленное строительство в Александровске, участка в пригороде Одессы и приобретение особняка у Рогожской заставы на окраине Москвы.А вот в начале 1881 года при закладке заряда под Малой Садовой улицей народовольцы чуть было не провалились: магазин, под который арендовали полуподвальное помещение, являлся убыточным предприятием, зато плата владельцу недвижимости вносилась исправно. Это стало причиной визита полицейского, которого, впрочем, удовлетворили объяснения арендаторов.Рука незримого кукловодаБольшинство читателей вряд ли сможет ответить на вопрос почему в июне 1879 года съезд "Земли и воли", на котором организация раскололась на умеренный "Чёрный передел" и радикально-террористическую "Народную волю", прошёл в Воронеже, а народовольцы несколькими днями ранее провели отдельный съезд в Липецке. Хотя ответ простой: тогда это были два крупнейших туристических центра вблизи столичных регионов, поэтому на приезжих там мало кто обращал внимание. Гостей Воронежа привлекал ботанический сад с коллекцией диковинной флоры, а липецкие минеральные воды являлись одним из первых российских курортов. Отметим что в наши дни проведение сходки на курорте – излюбленная тактика уголовников, но тогда этот приём являлся новшеством, до которого интеллигенты вряд ли могли самостоятельно додуматься.Другой момент: Николай Кибальчич на суде утверждал что технологию производства взрывчатых веществ, которые экспертиза сочла чрезвычайно высококачественными и даже усомнилась в возможности их кустарного изготовления, он почерпнул из открытых источников. Хотя позднее были установлены факты его общения с работниками оборонных предприятий, сообщивших террористам нужные сведения с грифом секретности.На весьма высоком уровне осуществлялись отслеживания перемещений императора и его семьи. Сами народовольцы утверждали что пользовались данными наружного наблюдения, но информацию о дате и времени отъездов, а также о вариантах маршрута движения в Крым и обратно получить таким образом вряд ли возможно.Кстати сказать, сразу же после подрыва свитского поезда на месте происшествия случились массовые беспорядки для подавления которых пришлось привлекать военных. В результате дом, из которого вели подкоп, подвергся разгрому, а значительная часть улик оказалась уничтоженной.Не меньше вопросов вызывает и трудоустройство Степана Халтурина в обслугу Зимнего дворца под чужой фамилией: по официальной версии он собирался ехать за границу, но по дороге был ограблен и осел в Петербурге где достаточно быстро вошёл в число лучших краснодеревщиков. Но здесь террористам на руку сыграла коррупция: работа в царских резиденциях считалась хлебной поскольку мелкие хищения всего, что плохо лежало, там были нормой, досмотр на входе и выходе – поверхностным, а вышестоящее начальство по вполне понятным причинам закрывало на всё это глаза. Понятно что при определённой протекции такое внедрение своего агента труда не составляло.Ещё на что стоит обратить внимание так это на отказ большинства террористов сотрудничать со следствием. Если точнее – соглашались сотрудничать только второстепенные участники покушений, и за подобное поведение они моментально подвергались жёсткому остракизму со стороны сообщников – во время перерывов судебных заседаний их уводили в отдельное помещение. Остальные же придерживались иной линии: их выступления были наполнены агрессивной политической риторикой, они отказывались подавать прошения о помиловании даже при том, что некоторым из них, как тому же Кибальчичу, власти были готовы сохранить жизнь. Иными словами, вели себя так как будто им было необходимо унести с собой в могилу что-то очень важное.От редактора:Обнаруженные автором странности вполне укладываются в версию о том, что "народовольцам" помогали люди из окружения царя-освободителя. К нему было много претензий, причём, как ни смешно, не политических, а того, что в советские времена называли "бытовым разложением" (политическая составляющая тут тоже была – слухи плохо влияли на имидж правящей династии).Участия иностранных спецслужб это, правда, не исключает.

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

