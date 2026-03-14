"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране

В ситуации на Ближнем Востоке США сами попали в ловушку, в которую они загоняли Россию. Сейчас Штаты стоят перед перспективой затяжной войны Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-14T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Анализируя стратегию Вашингтона в Иране, эксперт пришел к выводу, что американцы просчитались. "Да, Трамп ищет возможность сохранить лицо. Да, США сами попали в ловушку, куда они загоняли Россию. Сейчас они стоят перед перспективой затяжной войны", — подчеркнул Ищенко."США не могут уйти и сказать: "Извините, погорячились". Это реднекам можно сказать, что Трамп всех победил, потому что они на карте Ближний Восток не найдут. Но весь остальной мир увидел, что же произошло", — добавил эксперт.По мнению обозревателя, это будет удар не столько по Трампу и трампистам, сколько по возможностям США реализовывать свою агрессивную внешнюю политику, что заставит союзников задуматься о целесообразности дальнейшего союза с Америкой."Повторюсь, все не так просто. Не бывает так, что ты поговорил с Путиным, а завтра у тебя все в жизни сложилось", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

