"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
В ситуации на Ближнем Востоке США сами попали в ловушку, в которую они загоняли Россию. Сейчас Штаты стоят перед перспективой затяжной войны Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране

04:30 14.03.2026
 
В ситуации на Ближнем Востоке США сами попали в ловушку, в которую они загоняли Россию. Сейчас Штаты стоят перед перспективой затяжной войны Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Анализируя стратегию Вашингтона в Иране, эксперт пришел к выводу, что американцы просчитались. "Да, Трамп ищет возможность сохранить лицо. Да, США сами попали в ловушку, куда они загоняли Россию. Сейчас они стоят перед перспективой затяжной войны", — подчеркнул Ищенко.
"Но и Иран пока что воюет в единственном числе. И позиции у него не такие хорошие, как кажутся. Рано или поздно заканчиваются не только ракеты, но и устойчивость народа. А дальше все упирается в вопросы, ответ на которые не даст никто", — пояснил собеседник Украина.ру.
"США не могут уйти и сказать: "Извините, погорячились". Это реднекам можно сказать, что Трамп всех победил, потому что они на карте Ближний Восток не найдут. Но весь остальной мир увидел, что же произошло", — добавил эксперт.
По мнению обозревателя, это будет удар не столько по Трампу и трампистам, сколько по возможностям США реализовывать свою агрессивную внешнюю политику, что заставит союзников задуматься о целесообразности дальнейшего союза с Америкой.
"Повторюсь, все не так просто. Не бывает так, что ты поговорил с Путиным, а завтра у тебя все в жизни сложилось", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
