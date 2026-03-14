https://ukraina.ru/20260314/ssha-popali-v-lovushku-kotoruyu-gotovili-dlya-rossii-politolog-o-riskakh-zatyazhnoy-voyny-v-irane-1076784237.html
"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
В ситуации на Ближнем Востоке США сами попали в ловушку, в которую они загоняли Россию. Сейчас Штаты стоят перед перспективой затяжной войны Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-14T04:30
новости
иран
ближний восток
сша
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
международные отношения
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e72d26681d260a6d25c699968bac1764.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Анализируя стратегию Вашингтона в Иране, эксперт пришел к выводу, что американцы просчитались. "Да, Трамп ищет возможность сохранить лицо. Да, США сами попали в ловушку, куда они загоняли Россию. Сейчас они стоят перед перспективой затяжной войны", — подчеркнул Ищенко.
"Но и Иран пока что воюет в единственном числе. И позиции у него не такие хорошие, как кажутся. Рано или поздно заканчиваются не только ракеты, но и устойчивость народа. А дальше все упирается в вопросы, ответ на которые не даст никто", — пояснил собеседник Украина.ру.
"США не могут уйти и сказать: "Извините, погорячились". Это реднекам можно сказать, что Трамп всех победил, потому что они на карте Ближний Восток не найдут. Но весь остальной мир увидел, что же произошло", — добавил эксперт.
По мнению обозревателя, это будет удар не столько по Трампу и трампистам, сколько по возможностям США реализовывать свою агрессивную внешнюю политику, что заставит союзников задуматься о целесообразности дальнейшего союза с Америкой.
"Повторюсь, все не так просто. Не бывает так, что ты поговорил с Путиным, а завтра у тебя все в жизни сложилось", — заключил собеседник издания.