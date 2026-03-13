Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты

Служба безопасности Украины (СБУ) доложилась: она спасла национального героя современного неонацистского салорейха – предотвратила убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого**.

2026-03-13T21:58

Спецслужбисты живописали свой подвиг так, что кровь стыла от ужаса: якобы некий злокозненный, ясное дело, российский агент готовил ракетно-бомбовый и даже ракетно-ядерный удар по неонацистскому упырю, когда тот находился в зоне боевых действий и, упершись рылом в бруствер окопа на переднем крае защиты европейской демократии, прикрывал собой весь белый свет от "путинской агрессии". То есть благородно жил, безвозмездно, фактически даром. Исключительно торжества светлой демократии ради и торжества общечеловеческих ценностей для.Ну что тут можно сказать? Первое: Билецкий – пациент в Украине известный. Он – создатель и многолетний командир карательного батальона погромщиков и убийц "Азов"*, который потом вырос в одноименный полк и, в конце концов, стал 12-й бригадой специального назначения "Азов"* – тактическим соединением Национальной гвардии Украины.Сам Билецкий в 2014 году свое детище бросил, 5 лет депутатствовал в знак благодарности за услуги убийцы во время госпереворота-2014, потом ушел в армию и сегодня он – уже бригадный генерал. В униформе, по уши, вместе с погонами забрызганной кровью украинцев и россиян в братоубийственной войне.Второе: уже с горькой досадой приходится сожалеть о двух вещах. Во-первых, о том, что сообщение о попытке покушения – скорее всего фейк, предназначенный поднять акции упыря. Политические разумеется.Во-вторых, что если бы покушение было не фейковым и удалось, то о том, что этого "главазовца"** прибили, как шелудивого и нашкодившего пса, за ненадобностью, а не судили и не повесили где-нибудь в Мариуполе, городе, где его "Азов"* и зверствовал.Тут налицо парадокс: за свои зверства в Мариуполе Билецкий 30 декабря 2014 года был объявлен почетным гражданином этого города. На Украине объявлен, но российского, заметьте, города. "За разработку и осуществление плана по освобождению города Мариуполя от террористических группировок, весомый вклад в сохранение города Мариуполя, утверждение государственности, демократии и народовластия на территории города" – вот такое обоснование.И никто, извините, не чешется, чтобы хоть что-то с этим сделать. Потому что именно с Мариуполем связаны не только подвиги и доблесть российских солдат, его освободивших и разгромивших там неонацистских ублюдков в униформе, но и, по мнению многих, одна из позорнейших страниц в истории СВО.Еще до объявления Билецкого* "почетным мариупольцем", 21 сентября 2022 года украинские СМИ стали гордо сообщать, что в ходе очередного обмена военнопленными на Украину вернулось 215 военнослужащих. Среди возвращенных — 108 членов "Азова"*, включая пять командиров, участвовавших в боях на "Азовстали": Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), Святослав Паламар ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Просроченный недопрезидент Владимир Зеленский и тогда еще глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак страшно гордились обменом командиров "Азова"* на 55 российских военнослужащих и украинского оппозиционера, политика Виктора Медведчука.Есть и такая информация: мол, 29 июня 2022 года состоялся обмен военнопленными по формуле "144 на 144" и на Украину вернулось около 40 "азовцев"*.Но как бы там ни было, а справедливого, отрытого и такого нужного суда над убийцами собственного народа и российских граждан и солдат не состоялось. Более того. Всех командиров "Азова"* якобы отпустили под поручительство турецких властей и обязательство никогда не воевать в этой войне. Но сегодня все высокопоставленные "азовцы"* продолжают убивать российских солдат.Неприятно в этой истории еще и то, что все недовольство людей ушло в дипломатические пресс-релизы: Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках обмена пленными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву "никто не ставил в известность" о решении Турции и Украины. Но при этом добавил, что Москва продолжает считать Турцию "партнером", однако будет учитывать ситуацию с "Азовом"* при следующих договоренностях с Анкарой.Зато некто Денис Прокопенко с погонялом "Редис" в том же 2023 году вернулся к командованию "Азовом"* и два года водил его бой. Не подснежники на руинах "Азовстали" или в усыпанных трупами лесополосах собирать…А ведь многие в России – и на фронтах СВО, и в тылу, особенно там, где не "ждуны" ходят не "в ту дверь", а волонтеры собирают все необходимое для фронта и победы – уверены: да, Россия поступает благородно по принципу "мы не такие". Когда не уподобляется боевой тактике изуверам из укро-неонацистов, не убивает мирных жителей и пленных, не разрушает сознательно мирную инфраструктуру, не охотится специально и не уничтожает командиров, не бьет по центрам принятия решений в городах.Но ведь есть и другой путь: отлавливать укро-командиров, совершивших военные преступления или преступления против человечности, привозить их в разрушенные ими города и населенные пункты и судить там, спецуказом отменив для них заперт на смертную казнь.И касается это не только преступников, пленных на поле боя, но и специально выверенными операциями отловленных в украинском тылу и вывезенных в Россию.В годы Великой Отечественной войны генералиссимус Иосиф Сталин не гнушался такими мерами. И виселицы с предателями и преступниками в петлях появились во многих освобожденных городах СССР, верно отмеривая утыркам плату за содеянное. Жуткая картина, конечно, но чувство справедливости она у людей рождала. А это очень важное и нужное чувство…Да и распекаемый сегодня за зверства в Иране Израиль в мае 1960 года отловил и вывез Адольфа Эйхмана, главного гитлеровского "решалу еврейского вопроса" в "третьем рейхе". Выследили и отловили в Аргентине, тайно вывезли оттуда в Израиль, а дома судили открытым судом и через пару лет разбирательств повесили, оповестив об этом весь мир. Чтобы все знали...И не появился престарелый Эйхман в канадском парламенте под аплодисменты забывчивых соглашателей, как престарелый укронацист Ярослав Гунька с подачи нацисткой внучки Хрысти Фриланд, которая работала тогда вице-премьером Канады, а сейчас получает зарплату-компенсацию советника Зеленского…Такие вот рассуждения.Но что случилось с СБУ и Билецким**? Тут вариантов немного. С одной стороны, его действительно хотели убить – конкуренция в этой каннибальской среде плотная и жесткая, а кормовая база сокращается, вот и отстреливают лишних, кто зазевался и почивает на лаврах.Напомню, что шустрого и наглого Билецкого** хотели грохнуть еще на заре его буйного политического помешательства. В 2011 году в него стреляли, выпустив несколько пуль из револьвера. Одна пуля даже челюсть ему поцарапала, другая попала ему в челюсть, третья — прострелила руку.А в декабре того же года Билецкого** упрятали в тюрьму за покушение на убийство журналиста. Сидел на нарах Билецкий до госпереворота. Когда в феврале 2014-го ставший главой МВД Украины Арсен Аваков отпустил Билецкого с подельниками на свободу и помог им сформировать карательный батальон "Азов"*."Азовцы" с тех пор стали значительной и заметной силой на Украине. И политической, создав политпартию "Национальный корпус" и общественное Азовское движение, и криминальной, пополнив личным составом все заметные ОПГ, участвующие по всему списку статей Уголовного кодекса – от наемных убийств до рэкета и всех видов контрабанды.Бывшие роты "Азова"* даже сходились порой и сейчас сходятся на прю (по-русски - противостояние) по одним делам: одна рота отжимает собственность под заказ, другая точно так же ее защищает. Веселые ребята, что и говорить. Поэтому убить там Билецкого мог любой – это, по их словам, как два пальца об асфальт. И Билецкому* могло прилететь от "благодарных" своих подельников...Однако с другой стороны, попытка убийства – это шикарный повод для политической раскрутки в современной Украине. И о Билецком* запросто могли напомнить таким образом, как о претенденте в борьбе за президентское кресло на Украине.И действительно: чем он хуже того же клоуна Зеленского или тех, кто сегодня ему официально противостоит в головах социологов и политтехнологов – генералов Валерия Залужного и Кирилла Буданова* или "ударенного шпалой по лбу 2.0" – боксера Александра Усика, возжелавшего сменить в гонке мэра Киева Виталика Кличко? Да ничем не хуже. Даже лучше, потому что следует признать: Билецкий* – поумнее их всех, вместе взятых. Он – из упырей-интеллектуалов, он, как говаривал когда-то Михаил Жванецкий, даже знает ноты. Умеет говорить, читать и писать самостоятельно, закончил университет, более-менее разбирается в философии и различных политических теориях – от евразийства до самоуверенности в превосходстве белой расы и уникальности украинского этноса. Он сам себя считает шовинистом и уверен, что новое понимание национальной идеи свободно от общечеловеческих ценностей. А корни украинской государственности (идея Золотого века) видит "в имперском прошлом украинских государств — Государства Скифов, Киевско-Русской Империи, Казацкого государства", а также "в колоссальном увеличении этнической территории в XIX веке".Билецкий даже получил в свое время кликуху "Белый вождь" – за свои умствования, которые вводили его соратников в кататонический ступор (в психиатрии это состояние характеризуется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и мутизмом – отказом разговаривать при сохранной речевой способности и способности понимать речь окружающих).А чтобы было страшнее, Билецкий* занимался боксом, восточными единоборствами, стрельбой, фехтованием, даже ножевым боем. Одно слово – практически готовый новый президент Украины в нынешнем ее нацистском виде. Ну вот и скажите при всем богатстве дебильного выбора на Украине, кто же на Западе будет разбрасываться таким добром? Вот и напомнили о Билецком* так весело и неоригинально. Хотя, конечно, ракетой по нему было бы гораздо лучше – мороки потом меньше и воздух чище…Но, как вы понимаете, если Украина сохранится, то основная политическая борьба в ней еще впереди…*запрещенная в России террористическая и экстремистская организация**внесен в России в список террористов и экстремистов

Владимир Скачко

