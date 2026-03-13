Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/ubiytsa-iz-azova-na-mushke-belyy-vozhd-biletskiy-sobralsya-v-prezidenty-1076780449.html
Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты
Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты
Служба безопасности Украины (СБУ) доложилась: она спасла национального героя современного неонацистского салорейха – предотвратила убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого**.
украина
россия
мариуполь
андрей билецкий
владимир зеленский
андрей ермак
"азов"
азовсталь
сбу
мнения
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076780909_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_076e5b70f21a6ffa3bbeb9c9be731a2e.jpg
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076780909_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_376fefce3003b8cfc733477c512c570b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, мариуполь, андрей билецкий, владимир зеленский, андрей ермак, "азов", азовсталь, сбу, мнения, владимир скачко, весь скачко
Украина, Россия, Мариуполь, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, "Азов", Азовсталь, СБУ, Мнения, Владимир Скачко, весь Скачко

Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты

21:58 13.03.2026
 
© Фото"Белый вождь" Билецкий
Белый вождь Билецкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Служба безопасности Украины (СБУ) доложилась: она спасла национального героя современного неонацистского салорейха – предотвратила убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого**.
Спецслужбисты живописали свой подвиг так, что кровь стыла от ужаса: якобы некий злокозненный, ясное дело, российский агент готовил ракетно-бомбовый и даже ракетно-ядерный удар по неонацистскому упырю, когда тот находился в зоне боевых действий и, упершись рылом в бруствер окопа на переднем крае защиты европейской демократии, прикрывал собой весь белый свет от "путинской агрессии". То есть благородно жил, безвозмездно, фактически даром. Исключительно торжества светлой демократии ради и торжества общечеловеческих ценностей для.
Ну что тут можно сказать? Первое: Билецкий – пациент в Украине известный. Он – создатель и многолетний командир карательного батальона погромщиков и убийц "Азов"*, который потом вырос в одноименный полк и, в конце концов, стал 12-й бригадой специального назначения "Азов"* – тактическим соединением Национальной гвардии Украины.
Сам Билецкий в 2014 году свое детище бросил, 5 лет депутатствовал в знак благодарности за услуги убийцы во время госпереворота-2014, потом ушел в армию и сегодня он – уже бригадный генерал. В униформе, по уши, вместе с погонами забрызганной кровью украинцев и россиян в братоубийственной войне.
Второе: уже с горькой досадой приходится сожалеть о двух вещах. Во-первых, о том, что сообщение о попытке покушения – скорее всего фейк, предназначенный поднять акции упыря. Политические разумеется.
Во-вторых, что если бы покушение было не фейковым и удалось, то о том, что этого "главазовца"** прибили, как шелудивого и нашкодившего пса, за ненадобностью, а не судили и не повесили где-нибудь в Мариуполе, городе, где его "Азов"* и зверствовал.
Тут налицо парадокс: за свои зверства в Мариуполе Билецкий 30 декабря 2014 года был объявлен почетным гражданином этого города. На Украине объявлен, но российского, заметьте, города. "За разработку и осуществление плана по освобождению города Мариуполя от террористических группировок, весомый вклад в сохранение города Мариуполя, утверждение государственности, демократии и народовластия на территории города" – вот такое обоснование.
И никто, извините, не чешется, чтобы хоть что-то с этим сделать. Потому что именно с Мариуполем связаны не только подвиги и доблесть российских солдат, его освободивших и разгромивших там неонацистских ублюдков в униформе, но и, по мнению многих, одна из позорнейших страниц в истории СВО.
Владимир Скачко: кто он — Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Еще до объявления Билецкого* "почетным мариупольцем", 21 сентября 2022 года украинские СМИ стали гордо сообщать, что в ходе очередного обмена военнопленными на Украину вернулось 215 военнослужащих. Среди возвращенных — 108 членов "Азова"*, включая пять командиров, участвовавших в боях на "Азовстали": Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волина"), Святослав Паламар ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Просроченный недопрезидент Владимир Зеленский и тогда еще глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак страшно гордились обменом командиров "Азова"* на 55 российских военнослужащих и украинского оппозиционера, политика Виктора Медведчука.
Есть и такая информация: мол, 29 июня 2022 года состоялся обмен военнопленными по формуле "144 на 144" и на Украину вернулось около 40 "азовцев"*.
Но как бы там ни было, а справедливого, отрытого и такого нужного суда над убийцами собственного народа и российских граждан и солдат не состоялось. Более того. Всех командиров "Азова"* якобы отпустили под поручительство турецких властей и обязательство никогда не воевать в этой войне. Но сегодня все высокопоставленные "азовцы"* продолжают убивать российских солдат.
Неприятно в этой истории еще и то, что все недовольство людей ушло в дипломатические пресс-релизы: Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках обмена пленными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву "никто не ставил в известность" о решении Турции и Украины. Но при этом добавил, что Москва продолжает считать Турцию "партнером", однако будет учитывать ситуацию с "Азовом"* при следующих договоренностях с Анкарой.
Зато некто Денис Прокопенко с погонялом "Редис" в том же 2023 году вернулся к командованию "Азовом"* и два года водил его бой. Не подснежники на руинах "Азовстали" или в усыпанных трупами лесополосах собирать…
А ведь многие в России – и на фронтах СВО, и в тылу, особенно там, где не "ждуны" ходят не "в ту дверь", а волонтеры собирают все необходимое для фронта и победы – уверены: да, Россия поступает благородно по принципу "мы не такие". Когда не уподобляется боевой тактике изуверам из укро-неонацистов, не убивает мирных жителей и пленных, не разрушает сознательно мирную инфраструктуру, не охотится специально и не уничтожает командиров, не бьет по центрам принятия решений в городах.
Но ведь есть и другой путь: отлавливать укро-командиров, совершивших военные преступления или преступления против человечности, привозить их в разрушенные ими города и населенные пункты и судить там, спецуказом отменив для них заперт на смертную казнь.
И касается это не только преступников, пленных на поле боя, но и специально выверенными операциями отловленных в украинском тылу и вывезенных в Россию.
В годы Великой Отечественной войны генералиссимус Иосиф Сталин не гнушался такими мерами. И виселицы с предателями и преступниками в петлях появились во многих освобожденных городах СССР, верно отмеривая утыркам плату за содеянное. Жуткая картина, конечно, но чувство справедливости она у людей рождала. А это очень важное и нужное чувство…
Да и распекаемый сегодня за зверства в Иране Израиль в мае 1960 года отловил и вывез Адольфа Эйхмана, главного гитлеровского "решалу еврейского вопроса" в "третьем рейхе". Выследили и отловили в Аргентине, тайно вывезли оттуда в Израиль, а дома судили открытым судом и через пару лет разбирательств повесили, оповестив об этом весь мир. Чтобы все знали...
И не появился престарелый Эйхман в канадском парламенте под аплодисменты забывчивых соглашателей, как престарелый укронацист Ярослав Гунька с подачи нацисткой внучки Хрысти Фриланд, которая работала тогда вице-премьером Канады, а сейчас получает зарплату-компенсацию советника Зеленского…
Такие вот рассуждения.
Но что случилось с СБУ и Билецким**? Тут вариантов немного. С одной стороны, его действительно хотели убить – конкуренция в этой каннибальской среде плотная и жесткая, а кормовая база сокращается, вот и отстреливают лишних, кто зазевался и почивает на лаврах.
Напомню, что шустрого и наглого Билецкого** хотели грохнуть еще на заре его буйного политического помешательства. В 2011 году в него стреляли, выпустив несколько пуль из револьвера. Одна пуля даже челюсть ему поцарапала, другая попала ему в челюсть, третья — прострелила руку.
А в декабре того же года Билецкого** упрятали в тюрьму за покушение на убийство журналиста. Сидел на нарах Билецкий до госпереворота. Когда в феврале 2014-го ставший главой МВД Украины Арсен Аваков отпустил Билецкого с подельниками на свободу и помог им сформировать карательный батальон "Азов"*.
"Азовцы" с тех пор стали значительной и заметной силой на Украине. И политической, создав политпартию "Национальный корпус" и общественное Азовское движение, и криминальной, пополнив личным составом все заметные ОПГ, участвующие по всему списку статей Уголовного кодекса – от наемных убийств до рэкета и всех видов контрабанды.
Бывшие роты "Азова"* даже сходились порой и сейчас сходятся на прю (по-русски - противостояние) по одним делам: одна рота отжимает собственность под заказ, другая точно так же ее защищает. Веселые ребята, что и говорить. Поэтому убить там Билецкого мог любой – это, по их словам, как два пальца об асфальт. И Билецкому* могло прилететь от "благодарных" своих подельников...
Однако с другой стороны, попытка убийства – это шикарный повод для политической раскрутки в современной Украине. И о Билецком* запросто могли напомнить таким образом, как о претенденте в борьбе за президентское кресло на Украине.
И действительно: чем он хуже того же клоуна Зеленского или тех, кто сегодня ему официально противостоит в головах социологов и политтехнологов – генералов Валерия Залужного и Кирилла Буданова* или "ударенного шпалой по лбу 2.0" – боксера Александра Усика, возжелавшего сменить в гонке мэра Киева Виталика Кличко? Да ничем не хуже. Даже лучше, потому что следует признать: Билецкий* – поумнее их всех, вместе взятых. Он – из упырей-интеллектуалов, он, как говаривал когда-то Михаил Жванецкий, даже знает ноты. Умеет говорить, читать и писать самостоятельно, закончил университет, более-менее разбирается в философии и различных политических теориях – от евразийства до самоуверенности в превосходстве белой расы и уникальности украинского этноса. Он сам себя считает шовинистом и уверен, что новое понимание национальной идеи свободно от общечеловеческих ценностей. А корни украинской государственности (идея Золотого века) видит "в имперском прошлом украинских государств — Государства Скифов, Киевско-Русской Империи, Казацкого государства", а также "в колоссальном увеличении этнической территории в XIX веке".
Билецкий даже получил в свое время кликуху "Белый вождь" – за свои умствования, которые вводили его соратников в кататонический ступор (в психиатрии это состояние характеризуется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и мутизмом – отказом разговаривать при сохранной речевой способности и способности понимать речь окружающих).
А чтобы было страшнее, Билецкий* занимался боксом, восточными единоборствами, стрельбой, фехтованием, даже ножевым боем. Одно слово – практически готовый новый президент Украины в нынешнем ее нацистском виде.
Ну вот и скажите при всем богатстве дебильного выбора на Украине, кто же на Западе будет разбрасываться таким добром? Вот и напомнили о Билецком* так весело и неоригинально. Хотя, конечно, ракетой по нему было бы гораздо лучше – мороки потом меньше и воздух чище…
Но, как вы понимаете, если Украина сохранится, то основная политическая борьба в ней еще впереди…
*запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
**внесен в России в список террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияМариупольАндрей БилецкийВладимир ЗеленскийАндрей Ермак"Азов"АзовстальСБУМненияВладимир Скачковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
