Ищенко о рисках Трампа: "У США не остается другого выхода, кроме как дальше воевать с Ираном" - 14.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260314/ischenko-o-riskakh-trampa-u-ssha-ne-ostaetsya-drugogo-vykhoda-krome-kak-dalshe-voevat-s-iranom-1076782845.html
Ищенко о рисках Трампа: "У США не остается другого выхода, кроме как дальше воевать с Ираном"
США могут получить в Иране свою Украину — вероятность этого по-прежнему велика. Они хотели решить вопрос быстро, но теперь вынуждены воевать неизвестно сколько. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
новости
сша
иран
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
сша
иран
украина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, удар по ирану, война в иране, ближний восток, война, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, США, Иран, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток, война, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

04:15 14.03.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Продолжая тему возможного выхода США из войны, эксперт напомнил о сценарии, который обсуждался ранее. "Мы с вами ранее говорили, что США могут получить в Иране свою Украину. Вероятность этого по-прежнему велика", — заявил Ищенко.
"Мы не хотели воевать долго, но пришлось воевать долго. И они хотели решить вопрос быстро, но теперь вынуждены неизвестно сколько воевать", — пояснил собеседник Украина.ру.
Он подчеркнул, что у США есть техническая возможность стереть Иран с лица земли. "Но у нас тоже есть возможность стереть Украину с лица земли, а мы этого не делаем", — добавил эксперт.
По словам обозревателя, есть надежда, что США прямо сейчас тоже не будут стирать Иран с лица земли, поскольку и для них, и для России это привело бы к серьезным политическим издержкам.
"Следовательно, пока у США не остается другого выхода, кроме как воевать с Ираном дальше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранУкраинаРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руудар по Иранувойна в ИранеБлижний ВостоквойнааналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Цинковые гробы могут ударить по рейтингу": Грег Вайнер о предвыборных рисках президента США
05:15"Иранцы хотят воевать дальше": Ищенко о том, выйдет ли Трамп из конфликта на Ближнем Востоке
05:00"Эффект блокады без официального закрытия": Станкевич про ситуацию в Ормузском проливе
04:45"У стран Залива есть меньше месяца": эксперт предупредил о коллапсе нефтедобычи
04:30"США попали в ловушку, которую готовили для России": политолог о рисках затяжной войны в Иране
04:15Ищенко о рисках Трампа: "У США не остается другого выхода, кроме как дальше воевать с Ираном"
04:00"Реформа ООН не за горами": Станкевич про ограниченные возможности международных институтов
00:13Массированные удары по Украине: взрывы в Николаеве, Одессе, Запорожье и Кривом Роге
00:10Опасность БПЛА объявлена в Курской и Брянской областях
00:09Зеленский назвал заявление Трампа о бесполезности для США украинских дронов "риторикой"
23:50"Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?
23:49Небензя предупредил США об отсутствии выхода из войны с Ираном без переговоров
23:47Патриотизм вне закона
23:18Мирошник: слова Трампа лопнули "шарик самопиара" Зеленского о помощи США в борьбе с дронами
22:51В Днепропетровске мэр Филатов избил посетителя в приемной на глазах у охраны и полиции
22:48ВСУ убили мирного жителя в Белгородской области
22:45Рост цен на нефть стали политической победой для России. Главные новости к этому часу
22:31Трамп решил подарить миллиарды Москве, а не Брюсселю и Киеву
21:58Убийца из "Азова"* на мушке. "Белый вождь" Билецкий** собрался в президенты
21:5650-60 депутатов Рады от "Слуги народа" готовы сложить мандаты из-за низкой зарплаты и усталости
Лента новостейМолния