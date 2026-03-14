ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины - 14.03.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины - 14.03.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины
Под ударом ВС РФ оказались энергетические и военные объекты в Киевской, Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом 14 марта сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-03-14T09:34
2026-03-14T09:35
украина.ру
россия
украина
киевская область
трипольская тэс
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
Армия России применила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Циркон" и дальнобойные беспилотные летательные аппараты.В Киевской области взрывы прогремели в Вышгороде, Фастове, Новых Петровцах, Василькове и Борисполе. В Обуховском районе Киевской области в результате удара по энергообъекту пропало электричество. Также по подстанции "Киевская-750", по данным канала, было нанесено четыре удара ракетами "Циркон".После атак на Трипольскую ТЭС и другие объекты энергетики в части Киева и области возникли перебои с электроснабжением. В Броварах зафиксированы скачки напряжения и нестабильная подача электроэнергии.Мощные взрыва также звучали в Черкасском районе, где, как отмечается, сосредоточено значительное количество важных объектов противника.Кроме того, удары были нанесены по территории Сумской области. По информации телеграм-канала, в регионе находятся военные объекты и логистические маршруты ВСУ, которые также подверглись атаке беспилотников.Украинские источники на протяжении недели фиксировали тактические успехи ВС РФ и обсуждали перспективы перехода российских сил к более масштабным действиям. Подробнее в материале Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
киевская область
Украина.ру
украина.ру, россия, украина, киевская область, трипольская тэс, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Украина, Киевская область, Трипольская ТЭС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам на территории Украины

09:34 14.03.2026 (обновлено: 09:35 14.03.2026)
 
© Фото : Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭС
 Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Dmitri Tovstonog
Под ударом ВС РФ оказались энергетические и военные объекты в Киевской, Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом 14 марта сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
Армия России применила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Циркон" и дальнобойные беспилотные летательные аппараты.
В Киевской области взрывы прогремели в Вышгороде, Фастове, Новых Петровцах, Василькове и Борисполе. В Обуховском районе Киевской области в результате удара по энергообъекту пропало электричество. Также по подстанции "Киевская-750", по данным канала, было нанесено четыре удара ракетами "Циркон".
После атак на Трипольскую ТЭС и другие объекты энергетики в части Киева и области возникли перебои с электроснабжением. В Броварах зафиксированы скачки напряжения и нестабильная подача электроэнергии.
Мощные взрыва также звучали в Черкасском районе, где, как отмечается, сосредоточено значительное количество важных объектов противника.
Кроме того, удары были нанесены по территории Сумской области. По информации телеграм-канала, в регионе находятся военные объекты и логистические маршруты ВСУ, которые также подверглись атаке беспилотников.
Украинские источники на протяжении недели фиксировали тактические успехи ВС РФ и обсуждали перспективы перехода российских сил к более масштабным действиям. Подробнее в материале Ожидают российского наступления и боятся "зеленки". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.руРоссияУкраинаКиевская областьТрипольская ТЭСУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
