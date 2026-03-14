О насилии в украинских колониях. Письма политзаключенных в Украину.Ру - 14.03.2026

В редакцию издания Украина.ру пришли два письма от украинских политзаключенных, которым дали сроки за "антиукраинские", как считают в СБУ, сообщения в Интернете. В письмах — рассказ о побоях и условиях содержания в одной из самых жутких колоний Украины — Винницкой ИК № 86.

К нам в редакцию попало пронзительное письмо узника украинской колонии №86 в Виннице. Он — один из тысяч политических заключенных на Украине, был осужден на 5 лет за переписки в интернете. Сейчас Дмитрия (из соображений безопасности мы не публикуем настоящее имя заключенного) в ожидании кассации перевезли в СИЗО, откуда он и отправил письмо родственнику.Молодого человека осудили зимой 2024 года на 5 лет с конфискацией по ст. 436-2 УК (оправдание российской агрессии). Виноват Дмитрий в том, что плохо относился к "демократическим процессам, которые проходили на Украине в 2014 году". Если что, речь идет о вооруженном госперевороте на Майдане. Так вот, в неустановленное время, но не позже 2014 года, он ознакомился с различными пророссийскими материалами в Интернете и пришел к выводу, что "вооруженная агрессия" Российской Федерации является оправданной и правомерной. Ну и, естественно, после 24 февраля 2022 года начал реализовывать свой "преступный замысел" по распространению пророссийских материалов.Если конкретнее, то преступление — это размещение на свой странице в соцсети "ВКонтакте" нескольких видеороликов. В первом из них — репортаж с моста, который соединял поселки Калиновка и Сартана около Мариуполя, но ВСУ взорвали его при отступлении. В ролике показано, как военные НМ ДНР раздают хлеб, воду, шоколад и другие продукты местному населению. Также герои репортажа рассказывают новости о боях в Мариуполе осаде Азовстали. Второй ролик — англоязычный репортаж с русскими субтитрами, тоже о городских боях в Мариуполе. Российские военные рассказывают иностранному журналисту об украинском снайпере, который создает им проблемы. В чем здесь заключается "оправдание агрессии", понять трудно, обычный продукт работы военных корреспондентов — что увидели, то и показали. Третье видео тем более ничего не оправдывает. Там, как пишет украинский обвинитель, "изображены войска РФ на фоне людей в форме ВСУ без признаков жизни". В четвертом ролике — доставка российскими волонтерами груза медикаментов в Рубежное (неподалеку от Северодонецка) и сообщение о том, что в населенном пункте осталось всего четыре врача. Пожалуй, всерьез говорить об "оправдании агрессии" или "глорификации российских вооруженных сил" в рамках обвинения можно только касательно выложенного Дмитрием клипа с песней про "работайте" братья и символами "Z" на военной технике в клипе.Как бы там ни было, весной 2025 года приговор устоял в апелляции. В ожидании кассации в СИЗО, Дмитрий написал о винницкой колонии №86, в которой он успел побывать и в которую категорически не хочет возвращаться."Сделай так чтобы я не вернулся в эту колонию. Если я опять туда попаду, мне конец. Там бьют не заключенные, а администрация колонии и они ничем не ограничены. У нас в отряде 8 человек, всех били, но жаловаться боятся — у многих большие сроки, у многих нет родных на Украине, многих просто забыли еще на суде, у многих даже адвокатов нет, многие просто ждут обмен.Я не знаю, в какие организации по правам человека обращаться, куда писать не знаю. Там реально превышение полномочий, начальник закрывает на это глаза. Кто приехал из других колоний, говорит, что такого произвола больше нигде нет.Говорил с адвокатом, она не знает, когда назначат дату суда. Я понимаю, от нее мало что зависит и с каждым месяцем уже теряю надежду, что выйду. Также мало надежды на суд.Пока я в СИЗО в Хмельницком, напишу тебе письмо, чтобы ты знал и были какие-то доказательства на случай, если со мной что-то случится. Если со мной что-то произойдет, в этом будет виновата администрации колонии №86. Там людей бьют, унижают, могут даже убить. Как они говорят, за ними Винницкая прокуратура, Винницкая СБУ, они не боятся прямым текстом говорить, что могут сделать с нами все, что угодно и за нами никакая организация не придёт. Если бы в колонии нашли это письмо, его бы выбросили, чтобы оно ни к кому не попало".У винницкой колонии очень плохая репутация еще со времен работы предыдущего директора — полковника внутренней службы Анатолия Дудоладова. В учреждении пытали, отказывали в лечении, а однажды было зафиксировано содержание там двоих больных туберкулезом, которых целый месяц не этапировали в специализированное медицинское учреждение. После перехода Дудоладова в 2021 году в Винницкое УИН №1, происшествия начались и там. Еще до СВО украинские СМИ писали, что в учреждении за 2021 года умерло 7 заключенных, а в первые полгода СВО — 4. Зато, несмотря на 17 жалоб на ненадлежащие условия содержания и 13 жалоб на неоказание медицинской помощи, не был уволен или тем более привлечен к ответственности ни один сотрудник. Дудоладов из 86-й колонии ушел, а введенные им порядки остались. Особенно для "политических", к которым до СВО со стороны администраций было сносное отношение, а заключенные считали, что им все равно. Теперь же все изменилось и даже обычные уголовники, которые всегда бахвалятся "отрицаловом", тем, что они вне государства и даже против государства, на поверку оказываются восприимчивыми к пропаганде. Если "политических" держат вместе, то еще ничего, если с уголовниками — то, как повезет. А если уголовники сотрудничают с администрацией учреждения или с СБУ, то жизни не будет совсем.О винницкой колонии известно от еще одного политзаключенного, который сейчас там находится. Его имя мы также называть не будем, лишь отметим, что сидит он по доносу коллег за то, что "высказывал сомнения относительно военных преступлений России в Буче"."Во всех зонах, где есть политические, и плюс в Днепровском СИЗО, — пишет он, — массово заставляют крутить МПП (проволоку). Многие не хотят, их гонят через силу и разными методами принуждения. В Днепре предлагали нас в 122 колонию забрать, если мы согласимся — мы все отказались. Приехали в колонию № 86 — здесь вообще пустая зона, все остановилось и давай запускать заново. Я отказывался до последнего, не хотел подписывать договор. Тогда меня вызвали в штаб и нашли крючок, чтобы заставить — долг по судам. По их мнению, я прямо обязан его выплатить именно сейчас и именно на проволоке. С одной стороны, я не отказываюсь работать, мне хотелось бы слезть поскорее с шеи родных и друзей. Но с другой, там слишком мало получается и эта кабала будет не на один месяц. Я хочу как-то отказаться от этой работы, после чего подобрать себе более подходящую работу, а эта очень вредная для здоровья и слишком тупая, на ней заработаешь не столько деньги, сколько болезни.Мой долг по судам составляет 15 тыс. 101 грн за две СБУшные экспертизы. Из-за этого я вынужден был подписать договор на 2 месяца, и так будет каждый раз. Если не подписываю — они имеют право кинуть меня на яму или еще куда-то, а здоровья у меня на это уже нет. Я и им, и врачам, говорил про проблемы со здоровьем — по барабану. Я прошу помочь как-то собрать понемногу, может быть не за один месяц, хотя бы 10 тысяч. Остальное может быть сам, но мне нужно купить свободу хотя бы в выборе работы. По паре тысяч скинуться нескольким людям — это вполне реально. Просто с тем, что мне светит по зарплате на проволоке, сбор денег может затянуться и до конца года. На иски судов имеют право забирать до 25%. Я готов написать заявление, чтобы забирали 50%, но этого тоже мало, чтобы более-менее быстро собрать 15 тысяч. А у других долги по судам гораздо больше".Нужно отметить, что, согласно, УИК Украины, заключенные работать обязаны (по срочному трудовому договору), а имеющие задолженность по исполнительным документам, обязаны работать там, где скажет администрация до погашения задолженности, но все же работа должна соответствовать нормам охраны труда и безопасности, а также учитывать физические возможности и состояние здоровья осужденных. Вот с этим-то большие проблемы. Например, летом прошлого года были задержаны сотрудники харьковской колонии № 25 за то, что принуждали заключенных к труду с помощью пыток, психологического и физического насилия. Но задержание — случай редкий, в основном, как в винницкой колонии, действует круговая порука, а администрация тесно связана с прокурорами, МВД и СБУ."Политических" же, как уже было сказано, бьют просто так, без привязки к работе. ООН в отчете за 2025 год указывала, что задержанных в связи с конфликтом в Харьковской области до трех месяцев держали в исправительной колонии без официального учета, судебного рассмотрения и доступа к внешнему миру. Без каких-либо объяснений. Заключенные большую часть времени сидели на бетонном полу со связанными руками, получали еду только раз в день и регулярно подвергались избиениям. Это не говоря о неофициальных тюрьмах, наличие которых тоже зафиксировано ООН через заявления тех, кто их прошел. В нескольких десятках из заявленных случаев задержанных избивали во время допросов. Около 20 человек сообщили, что имели видимые травмы от избиений при поступлении в СИЗО, но медчасти изоляторов даже не всегда их фиксировали. Один опрошенный заявил, что после поступления в Винницкое СИЗО в начале 2023 года медчасть не зафиксировала синяки на ногах, полученные им в результате избиения сотрудниками СБУ накануне.В самом свежем докладе УВКПЧ ООН, который вышел в феврале этого года, указано, что более трети из 599 задержанных по уголовным делам, связанным с конфликтом, с которыми были проведены интервью, сообщили о пытках или жестоком обращении. 33 человека (21 мужчина и 12 женщин), задержанные в связи с конфликтом, подверглись сексуальному насилию со стороны украинских должностных лиц.Подробнее о нарушениях прав человека в местах содержания под стражей на Украине — в материале "Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году".

Павел Волков

