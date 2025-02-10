Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
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Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16
Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16
Пока истребители F-16 на Украине принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток. Также летчики отрабатывают взаимодействие самолетов с системами ПВО Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2025-02-10T04:00
2025-02-10T04:00
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франция
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самолет
авиация
сво
истребитель
спецоперация
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На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями. Пока американские истребители принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток, уточнил генерал-майор. Кроме того, украинские экипажи отрабатывают взаимодействие F-16 с системами ПВО Украины, добавил он. Это очень важно, что потому что украинская ПВО — разношерстная. Львиная доля ее остается советской, но Киеву так же передали и много западных комплексов, отметил эксперт."Поэтому надо сделать так, чтобы летчики и зенитчики понимали друг друга и обращали внимание на систему "свой-чужой". Сделать это в условиях боевых действий технически и технологически трудно, поэтому нужно провести предварительные организационные мероприятия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, франция, f-16, самолет, авиация, сво, истребитель, спецоперация, летчики, пво, бомба, авиабомбы
Новости, Украина, Россия, Франция, F-16, самолет, авиация, СВО, истребитель, Спецоперация, летчики, ПВО, бомба, авиабомбы

Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16

04:00 10.02.2025
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
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Пока истребители F-16 на Украине принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток. Также летчики отрабатывают взаимодействие самолетов с системами ПВО Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.
Пока американские истребители принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток, уточнил генерал-майор.

"Используют они управляемое и неуправляемое ракетное вооружение для стрельбы по воздушным и наземным целям, а также планирующие, корректируемые и свободнопадающие бомбы", — подчеркнул Попов.

Кроме того, украинские экипажи отрабатывают взаимодействие F-16 с системами ПВО Украины, добавил он. Это очень важно, что потому что украинская ПВО — разношерстная. Львиная доля ее остается советской, но Киеву так же передали и много западных комплексов, отметил эксперт.
"Поэтому надо сделать так, чтобы летчики и зенитчики понимали друг друга и обращали внимание на систему "свой-чужой". Сделать это в условиях боевых действий технически и технологически трудно, поэтому нужно провести предварительные организационные мероприятия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Стешин
7 февраля, 14:29
Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор СтешинВоенный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда ВСУ наполнят фронт дронами на оптоволокне, что сейчас происходит на фронте и как можно выйти из технологического тупика СВО
 
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