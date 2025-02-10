Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Пока истребители F-16 на Украине принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток. Также летчики отрабатывают взаимодействие самолетов с системами ПВО Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.
Пока американские истребители принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток, уточнил генерал-майор.
"Используют они управляемое и неуправляемое ракетное вооружение для стрельбы по воздушным и наземным целям, а также планирующие, корректируемые и свободнопадающие бомбы", — подчеркнул Попов.
Кроме того, украинские экипажи отрабатывают взаимодействие F-16 с системами ПВО Украины, добавил он. Это очень важно, что потому что украинская ПВО — разношерстная. Львиная доля ее остается советской, но Киеву так же передали и много западных комплексов, отметил эксперт.
"Поэтому надо сделать так, чтобы летчики и зенитчики понимали друг друга и обращали внимание на систему "свой-чужой". Сделать это в условиях боевых действий технически и технологически трудно, поэтому нужно провести предварительные организационные мероприятия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
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