https://ukraina.ru/20250210/1060913059.html

Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16

Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16 - 10.02.2025 Украина.ру

Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16

Пока истребители F-16 на Украине принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток. Также летчики отрабатывают взаимодействие самолетов с системами ПВО Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2025-02-10T04:00

2025-02-10T04:00

2025-02-10T04:00

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На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями. Пока американские истребители принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток, уточнил генерал-майор. Кроме того, украинские экипажи отрабатывают взаимодействие F-16 с системами ПВО Украины, добавил он. Это очень важно, что потому что украинская ПВО — разношерстная. Львиная доля ее остается советской, но Киеву так же передали и много западных комплексов, отметил эксперт."Поэтому надо сделать так, чтобы летчики и зенитчики понимали друг друга и обращали внимание на систему "свой-чужой". Сделать это в условиях боевых действий технически и технологически трудно, поэтому нужно провести предварительные организационные мероприятия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060903750.html

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