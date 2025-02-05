https://ukraina.ru/20250205/1060853027.html

Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных

Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных - 05.02.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных

Вначале нужно будет решить вопрос с Покровском. Сегодня это центр ведения боевых действий, освобождение которого позволит двигаться дальше либо в сторону Днепропетровской области, либо – Славянско-Краматорской агломерации, выходить в тылы ВСУ в районе Херсона и Запорожья. Поэтому основные бои будут вестись на Покровском направлении.

2025-02-05T19:40

2025-02-05T19:40

2025-02-05T20:42

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, Зеленский заявил о том, что Украина получит на вооружение французские истребители. Каковы их боевые возможности по сравнению с нашими самолетами и каким образом командование ВВС Украины собирается их применять?- Mirage 2000 — это старые машины, снятые с вооружения во Франции. Именно поэтому порядка пяти машин должны передать киевскому режиму. Такое количество самолетов изменить ситуацию на фронте не может. Эти самолеты хорошая мишень, что подтверждает недавняя информация о том, что наш Су-35 сбил F-16 ракетой воздух-воздух. Погиб летчик, которым ВВС Украины очень гордились. Подобная судьба ждет и французские самолеты.Скорее всего, эти машины буду применяться для решения задач ПВО. Хотя недавно проводились учения, в них были задействованы украинские МиГ-29, Су-27 и F-16, где отрабатывалось применение планирующих французских бомб и ракет Scalp. Но боевого применения такие смешанные группы самолетов пока не продемонстрировали. И дальность действия таких бомб и ракет такая, что нужно близко подходить к линии боевого соприкосновения, а там действуют наши ПВО и истребительная авиация.Кроме того, мы отслеживаем места базирования авиации противника. В декабре прошлого года удар был нанесен по аэродрому Васильков в Киевской области, где базировались F-16. Mirage это машины, у которых отсутствует технология Стелс, и их боевое применение будет несильно отличаться от применения старых советских машин МиГ-29 и Су-27.- При этом еще в январе Минобороны Украины сообщило, что срок подготовки пилотов для полетов на F-16 сократили на три месяца.- Напоминает ситуацию времен Великой Отечественной войны, когда учили взлету-посадке. На подходе вторая партия F-16 для Украины. Такой подход украинского командования связан с нехваткой авиационных средств и невозможностью эффективно применять крылатые ракеты британского и французского производства.Украина убедилась, что эти самолеты нельзя использовать в воздушных боях. Ранее F-16 позиционировался как самолет завоевания превосходства в воздухе. Но и F-16, и Mirage сильно отстают от наших С-30 и Су-35.- Аналитик американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт сообщил, что разрабатывается новая версия баллистических ракет комплекса "Искандер", способная поражать цели на расстоянии до 1000 километров. По его словам, эта ракета будет выбивать F-16, которые НАТО передало Украине. Какими преимуществами обладает новое оружие?- Ракеты комплекса "Искандер-М" отличаются тем, что против них неэффективен ни один зенитно-ракетный комплекс. Даже Patriot последней модификации не в состоянии перехватить ракеты комплексов "Искандер-М", поскольку они летят по квазибаллистической траектории, маневрируя в полете.Увеличение дальности таких ракет в два раза позволит нам взять под контроль аэродромы, которые находятся на границе Центральной и Западной Украины. Мы сможем выводить из строя не только места базирования, но и логистику, которая обеспечивает полеты. Это удары по топливным хранилищам, РЛС, центрам подготовки техников. Один удар по взлетно-посадочной полосе приведет к тому, что аэродром применяться не будет.Это небольшой срок, но с учетом интенсивности воздушных боев это значимая пауза. Один неподнявшийся в воздух F-16 или Mirage увеличивает возможности наших ракет или "Гераней" достичь цели. Поэтому появление у наших войск ракет "Искандеров" с увеличенной дальностью полета значительно изменит ход боевых действий.- Начнется ли в этом году битва за Славянско-Краматорскую агломерацию?- Вначале нужно будет решить вопрос с Покровском. Сегодня это центр ведения боевых действий, который позволит двигаться дальше либо в сторону Днепропетровской области, либо – Славянско-Краматорской агломерации, выходить в тылы ВСУ в районе Херсона и Запорожья. Поэтому основные бои будут вестись на Покровском направлении.Что касается Славянско-Краматорской агломерации, то там важнейшую роль играет Часов Яр, где очень тяжелые бои идут в промзоне. Часть огнеупорного завода освобождена, но боевые столкновения носят кровопролитный характер, так как Украина любым путем пытается держать свои позиции. Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты, и освобождение и обход Краматорска, и окружение вообще Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день.Так что я бы выделил два направления: Покровское и Часовярское. Им уделяется самое большое внимание.- Насколько целесообразно с точки зрения хода боевых действий в современных условиях штурмовать крепость, которую из себя представляет Славянско-Краматорская агломерация?- Освобождение Часов Яра позволит нам двигаться дальше на запад, чтобы обходить эту агломерацию с юга. С севера нашим войскам надо будет двигаться восточнее Харькова вниз. Поэтому сейчас идут тяжелые бои в районе Купянска. Это тоже перспектива возможного обхода Славянско-Краматорской агломерации.Эти клещи, возможно, покажутся кому-то слишком большими. Но основная задача не взять противника в тиски, а взять под контроль логистические пути снабжения и Славянско-Краматорской агломерации, и Покровска. Что мы сегодня и делаем.То есть попытаться изолировать район боевых действий от доставки резервов, продуктов питания, оружия, а не лобовой штурм, на который мы вынуждены идти в Часов Яре.- Если этот замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных.- Да, мы будем изматывать противника, а потом дробить на части. Это примерно та же схема, что применялась Красной Армией при освобождении Сталинграда, когда мы блокировали полностью немецкую группировку, потом рассекли пополам, и потом по кусочку откусывали от каждой половинки. Что-то похожее, возможно, будет и здесь.- Можем ли вообще говорить о глубоких прорывах, пока у ВСУ существует плацдарм в Курской области, который оттягивает значительные силы нашей армии?- У противника все равно остается группировка 30-40 тысяч человек в Сумской области. И мы все равно будем должны держать свою аналогичную группировку там. Так что ситуация в Курской области не имеет принципиального значения для продвижения наших войск в Донбассе.Более того, наиболее подготовленные части ВСУ и передовые системы РЭБ находятся в Курской области, а не на Донбассе. Это позволяет нам добиваться позитивных результатов на других направлениях. Что касается Курской области, то здесь значительную роль еще играет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Но это касается не только нас, но и ВСУ.Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга. Если оценивать не отдельные дни, а конкретный период в 2-3 недели, то продвижение наших войск вполне для ситуации на фронте и погодных условий приемлемое. Малая Локня – это господствующая высота, освобождение которой позволяет нам установить контроль над целым рядом других поселков и логистических путей украинской армии.- Как офицер ПВО, как вы оцениваете перспективы дронов на оптоволокне? Они вытеснят радиоуправляемые образцы или их появление — это временная мера?- Сейчас развивается другое направление - электромагнитные пушки. Такую пушку демонстрировали китайцы и американцы. Она в состоянии работать по дронам типа "Шахид" и другим БПЛА. Она не глушит сигнал, а выжигает электронику. Начинка дрона перестает существовать. В США также заявили, что им удалось поставить боевой лазер в 300 КВТ на бронетранспортер. Разрабатывают они, хотя на этой уйдут годы, мегаваттный лазер.В Великобритании разработали лазер 50 кВт, разместив его тоже в бронетранспортере. И есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что Украина разработала свой собственный лазер под названием "Трезубец", это фейк. А реально Украина получила британский боевой лазер.Один снаряд орудия типа "Эрликон" немецкой самоходной зенитной установки "Гепард" содержит более 150 вольфрамовых цилиндров. Каждый весом более 3 грамм. Эти цилиндры после подрыва разлетаются в виде конуса, образуя зенитную завесу. Сам снаряд программируемый. По данным швейцарской компании "Эрликон", из якобы нейтральной страны, одного снаряда достаточно для уничтожения одного дрона, а для поражения роя дронов хватит шести снарядов. За подобными средствами поражения будущее. А значение РЭБ будет снижаться.- То есть господству дронов в обозримой перспективе все-таки придет конец?- Я бы так не сказал. Будут разрабатываться средства защиты этих дронов. От лазерной пушки самое простое средство защиты это зеркальная поверхность, которая снижает мощность лазера. От электромагнитных лучей есть специальные экраны. Американцы устанавливают систему защиты от электромагнитного излучения на свои спутники последнего поколения системы предупреждения ракетного нападения.Но обычные дроны типа FPV будут уходить в небытие, а на их смену придут более дорогостоящие дроны, имеющие систему помехозащищенности.О других аспектах СВО Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250205/1060844406.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, курская область, днепропетровская область, юрий кнутов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, нато