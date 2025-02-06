https://ukraina.ru/20250206/1060851795.html

Владимир Попов: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать

Владимир Попов: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать - 06.02.2025 Украина.ру

Владимир Попов: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему тема самолетов F-16 и их поставок на Украину почти исчезла из публичного поля.

2025-02-06T06:30

2025-02-06T06:30

2025-02-06T06:30

интервью

украина

киев

россия

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

f-16

самолет

авиация

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На Украине уже ждут появления французских истребителей Mirage 2000-5, отметил Владимир Зеленский 4 февраля в своем Telegram-канале. Ранее, 28 января, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio заявил, что французы собираются поставить Украине истребители Mirage 2000-5 к концу марта 2025 года.— Владимир Александрович, почему тема самолетов F-16 сошла с первых полос СМИ? Почему Зеленский не хвастает, как раньше этим?— Я бы не сказал, что тема с самолетами F-16 куда-то исчезла. Просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями. Нидерланды поставили киевскому режиму 12 таких самолетов. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от того, где какие угрозы возникают. Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая: Ивано-Франковская область (Коломыя), Тернопольская область (Чертков), Винницкая область. Эти аэродромы наиболее удалены от прямого воздействия наших ракетных и артиллерийских систем. Мы по ним работаем только эпизодически: наша дальняя авиация запустила ракету Х-101, "Герань" долетела, корабли из Черного моря произвели ракетный залп. Поэтому F-16 там прятать можно. Пока эти истребители принимают участие в учебно-боевых полетах по освоению техники пилотирования в различных погодных условиях в разное время суток. Используют они управляемое и неуправляемое ракетное вооружение для стрельбы по воздушным и наземным целям, а также планирующие, корректируемые и свободнопадающие бомбы. Кроме того, они отрабатывают взаимодействие с системами ПВО Украины. Это очень важно, что потому что украинская ПВО — разношерстная. Львиная доля ее остается советской, но натовцы передали Киеву много западных комплексов. Поэтому надо сделать так, чтобы летчики и зенитчики понимали друг друга и обращали внимание на систему "свой-чужой". Сделать это в условиях боевых действий технически и технологически трудно, поэтому нужно провести предварительные организационные мероприятия. Пока противник не может в полную силу использовать все возможности F-16, пока летчики не освоили навыки применения каждого вида вооружений. Пилоту сначала нужно выполнить четыре-пять полетов: два контрольных, два самостоятельных. То есть подготовка к реальным боевым действиям пока затягивается. Тем более, зимой часто меняется погода: обледенение, туманы, низкая облачность, снег. Может быть, F-16 уже используется как воздушная компонента ПВО, когда эти истребители дежурят и пытаются сбить наши ракеты. Но выходить на рубежи соприкосновения с нашей авиацией и наносить удары по нашим войскам на земле они пока не будут.— Вы сказали, что Нидерланды передали Киеву 12 таких самолетов. Насколько я помню, какую-то часть F-16 противник потерял?— Противник потерял 4 самолета по разным причинам. Один вроде был сбит, второго вроде как сняла ПВО дружественным огнем. Кроме того, когда мы произвели групповую атаку на аэродромы, два F-16 вроде бы хотели взлететь, их посекло осколками (один пилот катапультировался, второй погиб). Потерять 4 машины из 12 — это много.— Зеленский заявил, что пять французских истребителей Mirage 2000-5F уже прибыли на Украину.— Да. Посмотрим, как противник будет их осваивать. В любом случае это не решит проблему нехватки авиации у ВВС Украины. Пока Запад дает Киеву небольшое количество своих истребителей, чтобы самому посмотреть, насколько они эффективны в ходе боевых действий, а не в качестве реальной помощи. Да, Нидерланды и Дания говорят о том, что готовы поставить еще десять F-16 в ближайшее время. Их же надо перевезти, собрать и облетать. Всего планируется передать Украине до 45 таких самолетов за полгода. Это уже немало. Вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно. Такую авиационную группировку можно будет собрать в лучшем случае до конца 2025 года. Пока же поставки будут такими же дозированными. Сейчас — десять. Через пару месяцев — еще десять.— А Зеленский просит еще и ядерное оружие у Запада. Как думаете, получит?— Это чисто политическое заявление, чтобы привлечь к себе внимание и поддержать население Украины, чтобы оно не слишком разочаровалось в поддержке западных стран. Трамп пока приостановил внешнюю помощь на три месяца, но поставки вооружений по уже принятым решениям все равно продолжаются. Техника все равно попадает на Украину через Польшу. Поэтому киевский режим за три месяца обескровить не удастся. Зеленский уже не первый раз говорит о ядерном оружии. Это от страха. Его загоняют в угол. Он не знает, чем ответить России, поэтому просит хотя бы маломощное тактическое ядерное оружие. Но администрация Трампа в ближайшие полгода на это добро точно не даст. Если бы у Зеленского появилось ядерное оружие прямо сейчас, он бы сразу же использовал его в Курской области и на западе в Донбассе, потому что там у ВСУ складывается критическая ситуация.Зеленский бы уничтожил какую-то часть собственных войск, лишь бы остановить нас. И в этом случае мы бы нанесли ответно-встречный удар тактическим ядерным оружием, что привело бы к полноценной ядерной катастрофе. А Трампу это не надо. Он пока занят Канадой, Мексикой и внутренними вопросами. Украина в ближайшие три месяца его интересовать не будет.— Нужны ли нам сейчас переговоры, как считаете? Ведь мы выигрываем на поле боя.— Переговоры вести надо обязательно на словах, а на деле даже не помышлять об этом, я считаю. То есть нужно не обманывать Запад, а подменять понятия, как они это делают против нас. Например, МИД может проводить международные встречи в рабочем порядке, а военные параллельно укреплять линию фронта и наращивать армию как количественно, так и качественно. Уже объявили, что общая численность ВС РФ достигла 1,5 миллиона человек. Я считаю, что надо как можно быстрее довести ее до 3 миллионов. Но не путем мобилизации, а за счет экономических и социальных преференций. Полагаю, что необходимо наращивать резервы дифференцированно: частично оставлять в тылу, частично использовать. Сейчас на СВО образовалась петлеобразная линия фронта. У нас появилось много удачных направлений (Курский выступ, плацдарм на правом берегу Оскола). Нам необходимо как можно скорее продавливать противника, полностью освободить территорию ЛНР и двигаться на Покровск. В идеале взять в кольцо оборонительные позиции ВСУ, поставив туда Росгвардию, а потом бить их артиллерией и авиацией. Необходимо выравнивать линию фронта и продвигать ее на запад, чтобы занять как можно больше территорий. Когда в апреле появится "зеленка" [листва, зелень], это будет сложнее, и ВСУ получат передышку.О том, как Украина может использовать F-16 в качестве ПВО, в интервью Летчик Владимир Попов: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины.

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, f-16, самолет, авиация, фронт, ядерное оружие