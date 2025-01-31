Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин - 31.01.2025 Украина.ру
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Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин
Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин - 31.01.2025 Украина.ру
Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин
Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуций. Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных стран, чтобы никто не покупал российскую нефть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2025-01-31T04:15
2025-01-31T04:15
новости
россия
китай
сша
дональд трамп
алексей кочетков
украина.ру
нефть
танкер
замороженные активы
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Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится, считает эксперт. При нем США будут стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России, указал он.Россия для США важна, потому что даже с точки зрения ресурсов она является огромной частью мировой экономики, отметил политолог. По его мнению, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуции. Хотя в качестве "контрибуции" Трамп может использовать российские активы на 350 млрд долларов, которые Запад "украл" в 2022 году, считает эксперт."Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и другим странам — в материале "Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, алексей кочетков, украина.ру, нефть, танкер, замороженные активы, балтика, детали, конфликт
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Алексей Кочетков, Украина.ру, нефть, танкер, замороженные активы, Балтика, детали, конфликт

Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин

04:15 31.01.2025
 
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
США флаг орлан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуций. Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных стран, чтобы никто не покупал российскую нефть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится, считает эксперт. При нем США будут стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России, указал он.
Россия для США важна, потому что даже с точки зрения ресурсов она является огромной частью мировой экономики, отметил политолог.
"Да, Трамп считает главным своим противником Китай, но с Китаем у него тоже не получится в режиме "Давай, давай, быстрей, быстрей". А Россия – потенциальный союзник Китая во всех его конфликтах с Америкой", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуции. Хотя в качестве "контрибуции" Трамп может использовать российские активы на 350 млрд долларов, которые Запад "украл" в 2022 году, считает эксперт.
"Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и другим странам — в материале "Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине".
Коллаж: Трамп и Байден - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Вчера, 16:46
Как Дональд Джон и Джозеф Робинетт уничтожают АмерикуКак вы, очевидно, помните, после того, как Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочхун поссорились, жизнь в прекрасном городе Миргороде пошла наперекосяк. Это при том, что они не были ни судьями, ни чиновниками, ни городничими, просто уважаемыми гражданами.
 
НовостиРоссияКитайСШАДональд ТрампАлексей КочетковУкраина.рунефтьтанкерзамороженные активыБалтикадеталиконфликт
 
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