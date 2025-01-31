Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
© Фото : CC0, Pixabay
Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуций. Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных стран, чтобы никто не покупал российскую нефть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится, считает эксперт. При нем США будут стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России, указал он.
Россия для США важна, потому что даже с точки зрения ресурсов она является огромной частью мировой экономики, отметил политолог.
По его мнению, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуции. Хотя в качестве "контрибуции" Трамп может использовать российские активы на 350 млрд долларов, которые Запад "украл" в 2022 году, считает эксперт.
"Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и другим странам — в материале "Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине".
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