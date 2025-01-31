https://ukraina.ru/20250131/1060707141.html

Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин

Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин - 31.01.2025 Украина.ру

Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин

Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуций. Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных стран, чтобы никто не покупал российскую нефть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2025-01-31T04:15

2025-01-31T04:15

2025-01-31T04:15

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сша

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украина.ру

нефть

танкер

замороженные активы

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Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится, считает эксперт. При нем США будут стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России, указал он.Россия для США важна, потому что даже с точки зрения ресурсов она является огромной частью мировой экономики, отметил политолог. По его мнению, Трамп пытается навязать России новый Брестский мир, пока без контрибуции. Хотя в качестве "контрибуции" Трамп может использовать российские активы на 350 млрд долларов, которые Запад "украл" в 2022 году, считает эксперт."Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и другим странам — в материале "Дмитрий Выдрин: Трампу дешевле и безопаснее купить соседнюю Мексику, чем рвать жилы на Украине".

https://ukraina.ru/20250130/1060698806.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, алексей кочетков, украина.ру, нефть, танкер, замороженные активы, балтика, детали, конфликт