Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским
Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Зеленским, который давно утратил свои полномочия. У киевского режима больше не осталось легитимных представителей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти.
Политолог отметил, что Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. То есть человеком, который утратил полномочия еще год назад, добавил он.
По его мнению, с таким же успехом Россия могли бы вести переговоры с Петром Порошенко или Виктором Януковичем. У киевского режима не осталось легитимных представителей. Сначала на Украине надо навести конституционный порядок, считает Кочетков.
"Пусть она к декабрю (не раньше, потому что надо тщательно подготовиться) проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах", — констатировал политолог.
По его словам, это был бы идеальный дипломатический ход. Если Россия что-то подпишет с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и заявить: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?", указал Кочетков.
"Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.
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