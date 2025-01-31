https://ukraina.ru/20250131/1060706641.html

Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским

Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским - 31.01.2025 Украина.ру

Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским

Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Зеленским, который давно утратил свои полномочия. У киевского режима больше не осталось легитимных представителей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2025-01-31T05:15

2025-01-31T05:15

2025-01-31T05:15

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минск

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти.Политолог отметил, что Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. То есть человеком, который утратил полномочия еще год назад, добавил он.По его мнению, с таким же успехом Россия могли бы вести переговоры с Петром Порошенко или Виктором Януковичем. У киевского режима не осталось легитимных представителей. Сначала на Украине надо навести конституционный порядок, считает Кочетков.По его словам, это был бы идеальный дипломатический ход. Если Россия что-то подпишет с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и заявить: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?", указал Кочетков."Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.

https://ukraina.ru/20250130/1060697428.html

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