Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским - 31.01.2025 Украина.ру
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Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским
Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским - 31.01.2025 Украина.ру
Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским
Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Зеленским, который давно утратил свои полномочия. У киевского режима больше не осталось легитимных представителей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2025-01-31T05:15
2025-01-31T05:15
новости
россия
украина
запад
алексей кочетков
владимир зеленский
верховная рада
президент украины
минск
договор
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти.Политолог отметил, что Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. То есть человеком, который утратил полномочия еще год назад, добавил он.По его мнению, с таким же успехом Россия могли бы вести переговоры с Петром Порошенко или Виктором Януковичем. У киевского режима не осталось легитимных представителей. Сначала на Украине надо навести конституционный порядок, считает Кочетков.По его словам, это был бы идеальный дипломатический ход. Если Россия что-то подпишет с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и заявить: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?", указал Кочетков."Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.
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новости, россия, украина, запад, алексей кочетков, владимир зеленский, верховная рада, президент украины, минск, договор, петр порошенко, виктор янукович, переговоры, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Запад, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, Верховная Рада, президент Украины, Минск, договор, Петр Порошенко, Виктор Янукович, переговоры, СВО, детали

Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским

05:15 31.01.2025
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
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Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Зеленским, который давно утратил свои полномочия. У киевского режима больше не осталось легитимных представителей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти.
Политолог отметил, что Запад пытается заставить Россию сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. То есть человеком, который утратил полномочия еще год назад, добавил он.
По его мнению, с таким же успехом Россия могли бы вести переговоры с Петром Порошенко или Виктором Януковичем. У киевского режима не осталось легитимных представителей. Сначала на Украине надо навести конституционный порядок, считает Кочетков.
"Пусть она к декабрю (не раньше, потому что надо тщательно подготовиться) проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах", — констатировал политолог.
По его словам, это был бы идеальный дипломатический ход. Если Россия что-то подпишет с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и заявить: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?", указал Кочетков.
"Мы "Минск-2" подписали с законными представителями Украины, которые потом прямо сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся". А теперь нас просто заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 19:30
Александр Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике В Гренландии Штаты хотят разместить систему HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая уже есть на Аляске. Таким образом Трамп хочет создать пояс угрозы в отношении наших арктических рубежей.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападАлексей КочетковВладимир ЗеленскийВерховная Радапрезидент УкраиныМинскдоговорПетр ПорошенкоВиктор ЯнуковичпереговорыСВОдетали
 
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