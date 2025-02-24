https://ukraina.ru/20250224/1061313636.html

В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля

В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля - 24.02.2025 Украина.ру

В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля

В Киев прибыло руководство Евросоюза и ряда европейских государств. Украинская армия продолжает наносить удары по регионам России

2025-02-24T13:02

2025-02-24T13:02

2025-02-24T13:16

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 24 февраля."На Украине, об Украине, с Украиной", — написал Кошта в соцсетях.Он опубликовал фото с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве вместе c фон дер Ляйен."Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", — заявила последняя.Кошту и фон дер Ляйен встречали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.В Киев также прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевич, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и испанский премьер Педро Санчес."Мы верим в победу Украины, но она требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас", — заявил Михал.Науседа же заявил, что гордится тем, что "Литва все эти годы всячески поддерживала Украину"."Мы будем продолжать это делать", — подчеркнул он.Ринкевич отметил, что прибыл, чтобы "выразить поддержку и восхищение отважным украинским народом"."Мы обсудим текущие вопросы и дальнейшие шаги", – пообещал он.В Киев также прибыл экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по вине которого не было подписано мирное соглашение между Россией и Украиной весной 2022 года в Стамбуле и, соответственно, по вине которого продолжились боевые действия, унёсшие сотни тысяч жизней.Обстрелы и налётыУтром 24 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 БПЛА над территорией Орловской области, три БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Рязанской области и один БПЛА над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее министерство заявило о новой отражённой атаке."Около 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в 09:13.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 58 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 4 автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 4; Алёшки — 3; Днепряны — 2; Голая Пристань — 4; Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка.Позднее сообщил о пострадавшем от обстрелов."Мужчина 1955 года рождения госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочным ранением и травматической ампутацией мизинца руки", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Позднее канал рассказал о том, что в Таврийске повреждены частные дома в результате обстрела со стороны ВСУ."В домах выбиты окна, поврежден забор. Также произошел обрыв проводов линии электропередачи", — сообщили каналу в Администрации Новокаховского округа.Кроме того, в результате атаки повреждения получили три легковых автомобиля.Утром 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Варваровка, Черемошное и Щетиновка подверглись атакам 5 беспилотников, 3 из которых сбиты. В посёлке Малиновка повреждён частный дом", — писал губернатор.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка и Грузское нанесены удары с помощью 7 беспилотников. В селе Берёзовка повреждены один грузовой и 4 легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы в скором времени продолжат работы по восстановлению электроснабжения.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Долгое и Сухарево совершены атаки с помощью 3 беспилотников, из которых 2 сбиты. Без последствий.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 6 боеприпасов, село Коновалово атаковано с помощью 2 беспилотников. Повреждены 4 частных дома и 2 надворные постройки."В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Хотмыжск и Чапаевский, сёлам Мокрая Орловка, Мощёное, Пороз и Рождественка совершены атаки 6 беспилотников. В селе Мощёное на территории частного домовладения повреждён гараж. В селе Рождественка повреждена линия электропередачи — аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", — сообщалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Теребрено подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе село Муром подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 15 боеприпасов. Также в районе сёл Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки с помощью 31 беспилотника, из которых 29 были сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждён частный дом. Кроме того, вчера днём поступила информация о 3 повреждённых домовладениях в результате обстрела, произошедшего 22 февраля в селе Новая Таволжанка", — писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине ранее — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Приготовления к разделу страны".

https://ukraina.ru/20250224/1061306710.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, гитанас науседа, урсула фон дер ляйен, вячеслав гладков, ес, еврокомиссия, вооруженные силы украины, украина, киев, россия