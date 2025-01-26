Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января - 26.01.2025 Украина.ру
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Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января
Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января - 26.01.2025 Украина.ру
Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января
Американские дипломаты призывали предоставить исключение для украинский программ при заморозке иностранной помощи
2025-01-26T10:00
2025-01-26T10:43
эксклюзив
хроники
дональд трамп
марат баширов
владимир зеленский
владимир путин
politico
reuters
минфин
россия
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Согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Financial Times, высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украину из директивы, вступившей в силу 25 января.Сейчас запрос находится на рассмотрении, но, как утверждает издания, из Вашингтона поступают положительные сигналы. Об этом идёт речь в электронном письме сотрудником USAID на Украине, с которым ознакомилось The Financial Times."Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен – полностью или частично, но из Вашингтона поступают положительные сигналы", – указано в письме.В то же время, агентство временно приостановило выполнение приказов об остановке работ, ожидая ответа об исключении. Однако к вечеру 25 января некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу".Как заявил программный директор одной из неправительственных организаций, заморозка может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры на Украине.Также осведомлённый с ситуацией украинский чиновник изданию, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке."Военная помощь Украине остаётся неприкосновенной. По крайней мере, на данный момент она, безусловно, не является частью этой 90-дневной заморозки", — сообщил чиновник.Ранее, 25 января, западные СМИ сообщили о том, что госсекретарь США приостановил на 90 дней расходование средств по большинству текущих программ по оказанию помощи другим странам. Об этом сообщали такие масс-медиа, как Politico и Reuters.Как рассказали Politico действующий сотрудник Госдепа США и два бывших чиновника предыдущей президентской администрации, эта мера может привести к прекращению помощи ключевым союзникам Соединённых Штатов, таким как Украина, Иордания и Тайвань.Ожидается, что Госдепартамент в течение 85 дней после выхода распоряжения подготовит отчёт, который затем будет сопровождать рекомендации Рубио новому президенту США Дональду Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.Как заявил в комментарии Reuters чиновник USAID,сотрудникам ведомства, ответственным за проекты, связанные с Украиной, было сказано прекратить всю работу. Он отметил, что среди замороженных проектов были поддержка школ и помощь в области здравоохранения.После своей инаугурации 20 января Трамп подписал почти 200 документов. Среди них был и указ о приостановке всех программ помощи США другим странам, предоставляемым "в целях международного развития".В то же время, распоряжение Рубио, как отмечало издание Politico, выходит за рамки президентского указа. Из распоряжения Трампа не было ясно, касается ли мера уже выделенных средств, а также помощи УкраинеКак рассказали изданию три действующих и два бывших чиновника, знакомых с новой администрацией, никаких дальнейших действий по распределению средств на программы, уже одобренные правительством США, предприниматься не будет. По информации Politico, приказ госсекретаря потряс некоторых сотрудников Госдепа.Российский политолог Марат Баширов обратил внимание на сроки аудита."Трамп издал указ о приостановлении на 90 дней всех финансовых программ, касающихся предоставления помощи иностранным государствам, пока они не будут пересмотрены госсекретарём. А госсекретарь США Марко Рубио следом пояснил, что указ Трампа касается и денег для Украины. Финансирование прекращается, в том числе, по программам, принятым при Байдене. В течении 85 дней Госдепартамент США должен подготовить отчёт о том, как расходовались деньги и как использовалось оружие и т.д... Это полномасштабный аудит, который будут проводить смешанные комиссии из Минфина, Пентагона, ЦРУ, ФБР, посольств и т.д... Разница между 90 и 85 днями означает, что в эти 5 дней будет приниматься решение о том, как быть дальше. И это совпадает со 100 днями, которые Трамп обозначил для себя (!) как срок для достижения мира на Украине", - указал Баширов 25 января.Позднее он обратил внимание на реакцию Владимира Зеленского. Последний заявил, что Трамп сам "не знает всех деталей" того, как будет установлен мир. При этом Зеленский назвал требования Трампа к России сильным шагом."Оу, Зеленский дерзнул. Сказал, что Трамп не знает как прекратить войну… Это верный признак того, что паника в Киеве нарастает", — отметил Баширов.Вечером 25 января украинские СМИ сообщили о том, что американцы передали Киеву ряд требований для продолжения поддержки Украины."Источники на Банковой сообщили, что посольство США передали Офису президента перечень новых условий для дальнейшего предоставления вооружения и финансирования, включая запрос на проведение комплексного внутреннего аудита использования предыдущих поставок. В ОП опасаются, что это требование связано с желанием команды Трампа надавить на Зеленского по территориальным уступкам в пользу России. На Банковой хотят убедить президента США в усиление поддержки Украины, через срыв мирных переговоров по вине России", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - накануне сообщал, что США приостанавливают помощь Киев в т.ч. и из-за позиции украинских властей по переговорам с Россией."По нашим данным, США приостанавливают помощь Украине по причине того, что Зеленский не хочет отменять свой указ, которым он запретил себе вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Это является первым кулуарным требованием, так как Путин публично заявил, что сначала пусть Зеленский отменит свой указ, чем разблокирует переговорный процесс, о котором говорит Трамп. Далее по нашим данным продолжаться кулуарные переговоры, которые приведут к очной встрече Путина, Трампа и Зеленского. Мы писали, что Украина такой игрой, сама даёт козырь Трампу в кейсе отмены любой помощи, что в итоге и происходит", — отмечалось в публикации канала в ночь на 25 января.При этом авторы канала указывали, что, по их данным, Зеленский ждёт начала кризиса в Приднестровье. Он и президент Молдавии Майя Санду "хотят обнулить предыдущую игру, ввести новых игроков в партию". В то же время канал напомнил о предостережении России по поводу попыток воспользоваться созданным Украиной и Молдавией энергетическим кризисом в регионе для силового решения вопроса с ПМР.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин".
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, марат баширов, владимир зеленский, владимир путин, politico, reuters, минфин, россия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Марат Баширов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, Reuters, Минфин, Россия, США, Украина

Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 января

10:00 26.01.2025 (обновлено: 10:43 26.01.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Американские дипломаты призывали предоставить исключение для украинский программ при заморозке иностранной помощи
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Financial Times, высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) на Украину из директивы, вступившей в силу 25 января.
Сейчас запрос находится на рассмотрении, но, как утверждает издания, из Вашингтона поступают положительные сигналы. Об этом идёт речь в электронном письме сотрудником USAID на Украине, с которым ознакомилось The Financial Times.
"Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен – полностью или частично, но из Вашингтона поступают положительные сигналы", – указано в письме.
В то же время, агентство временно приостановило выполнение приказов об остановке работ, ожидая ответа об исключении. Однако к вечеру 25 января некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу".
Как заявил программный директор одной из неправительственных организаций, заморозка может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры на Украине.
Также осведомлённый с ситуацией украинский чиновник изданию, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке.
"Военная помощь Украине остаётся неприкосновенной. По крайней мере, на данный момент она, безусловно, не является частью этой 90-дневной заморозки", — сообщил чиновник.
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Ранее, 25 января, западные СМИ сообщили о том, что госсекретарь США приостановил на 90 дней расходование средств по большинству текущих программ по оказанию помощи другим странам. Об этом сообщали такие масс-медиа, как Politico и Reuters.
Как рассказали Politico действующий сотрудник Госдепа США и два бывших чиновника предыдущей президентской администрации, эта мера может привести к прекращению помощи ключевым союзникам Соединённых Штатов, таким как Украина, Иордания и Тайвань.
Ожидается, что Госдепартамент в течение 85 дней после выхода распоряжения подготовит отчёт, который затем будет сопровождать рекомендации Рубио новому президенту США Дональду Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.
Как заявил в комментарии Reuters чиновник USAID,сотрудникам ведомства, ответственным за проекты, связанные с Украиной, было сказано прекратить всю работу. Он отметил, что среди замороженных проектов были поддержка школ и помощь в области здравоохранения.
После своей инаугурации 20 января Трамп подписал почти 200 документов. Среди них был и указ о приостановке всех программ помощи США другим странам, предоставляемым "в целях международного развития".
В то же время, распоряжение Рубио, как отмечало издание Politico, выходит за рамки президентского указа. Из распоряжения Трампа не было ясно, касается ли мера уже выделенных средств, а также помощи Украине
Как рассказали изданию три действующих и два бывших чиновника, знакомых с новой администрацией, никаких дальнейших действий по распределению средств на программы, уже одобренные правительством США, предприниматься не будет. По информации Politico, приказ госсекретаря потряс некоторых сотрудников Госдепа.
Российский политолог Марат Баширов обратил внимание на сроки аудита.
"Трамп издал указ о приостановлении на 90 дней всех финансовых программ, касающихся предоставления помощи иностранным государствам, пока они не будут пересмотрены госсекретарём. А госсекретарь США Марко Рубио следом пояснил, что указ Трампа касается и денег для Украины. Финансирование прекращается, в том числе, по программам, принятым при Байдене. В течении 85 дней Госдепартамент США должен подготовить отчёт о том, как расходовались деньги и как использовалось оружие и т.д... Это полномасштабный аудит, который будут проводить смешанные комиссии из Минфина, Пентагона, ЦРУ, ФБР, посольств и т.д... Разница между 90 и 85 днями означает, что в эти 5 дней будет приниматься решение о том, как быть дальше. И это совпадает со 100 днями, которые Трамп обозначил для себя (!) как срок для достижения мира на Украине", - указал Баширов 25 января.
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Позднее он обратил внимание на реакцию Владимира Зеленского. Последний заявил, что Трамп сам "не знает всех деталей" того, как будет установлен мир. При этом Зеленский назвал требования Трампа к России сильным шагом.
"Оу, Зеленский дерзнул. Сказал, что Трамп не знает как прекратить войну… Это верный признак того, что паника в Киеве нарастает", — отметил Баширов.
Вечером 25 января украинские СМИ сообщили о том, что американцы передали Киеву ряд требований для продолжения поддержки Украины.
"Источники на Банковой сообщили, что посольство США передали Офису президента перечень новых условий для дальнейшего предоставления вооружения и финансирования, включая запрос на проведение комплексного внутреннего аудита использования предыдущих поставок. В ОП опасаются, что это требование связано с желанием команды Трампа надавить на Зеленского по территориальным уступкам в пользу России. На Банковой хотят убедить президента США в усиление поддержки Украины, через срыв мирных переговоров по вине России", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - накануне сообщал, что США приостанавливают помощь Киев в т.ч. и из-за позиции украинских властей по переговорам с Россией.
"По нашим данным, США приостанавливают помощь Украине по причине того, что Зеленский не хочет отменять свой указ, которым он запретил себе вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным. Это является первым кулуарным требованием, так как Путин публично заявил, что сначала пусть Зеленский отменит свой указ, чем разблокирует переговорный процесс, о котором говорит Трамп. Далее по нашим данным продолжаться кулуарные переговоры, которые приведут к очной встрече Путина, Трампа и Зеленского. Мы писали, что Украина такой игрой, сама даёт козырь Трампу в кейсе отмены любой помощи, что в итоге и происходит", — отмечалось в публикации канала в ночь на 25 января.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Вчера, 09:48
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 январяВ Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
При этом авторы канала указывали, что, по их данным, Зеленский ждёт начала кризиса в Приднестровье. Он и президент Молдавии Майя Санду "хотят обнулить предыдущую игру, ввести новых игроков в партию". В то же время канал напомнил о предостережении России по поводу попыток воспользоваться созданным Украиной и Молдавией энергетическим кризисом в регионе для силового решения вопроса с ПМР.
О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин".
 
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампМарат БашировВладимир ЗеленскийВладимир ПутинPoliticoReutersМинфинРоссияСШАУкраина
 
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