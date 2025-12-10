"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США - 10.12.2025 Украина.ру
"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
Прямая конфронтация с Европой, прежде считавшаяся невероятной, теперь всерьез рассматривается руководством РФ. Эта перемена — ответ на неспособность ЕС прекратить накачивать Киев оружием и начать переговоры. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт назвал недавнее заявление президента России Владимира Путина о готовности к войне с Европой "самым важным заявление по Украине, Европе и США". По его мнению, признание такой возможности было для российского президента тяжелым. "И когда президент сказал, что "мы хоть сейчас готовы к войну с Европой", это была горькая правда. Полагаю, что для Путина это было тяжело, учитывая, что он специалист по Германии", — подчеркнул политолог."То есть этот фантастический вариант перестал быть только фантастическим. И это проблема", — резюмировал Евстафьев. Европе, чтобы не скатиться к прямой конфронтации с Россией, нужно прекратить бездумное финансирование и начать диалог, но пока признаков к этому нет, — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне.
"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США

05:30 10.12.2025
 
Прямая конфронтация с Европой, прежде считавшаяся невероятной, теперь всерьез рассматривается руководством РФ. Эта перемена — ответ на неспособность ЕС прекратить накачивать Киев оружием и начать переговоры. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт назвал недавнее заявление президента России Владимира Путина о готовности к войне с Европой "самым важным заявление по Украине, Европе и США".
"Он сказал, что допускает, что европейцы не остановятся. Хотя все эти четыре года конфликта в российском политическом руководстве думали, что европейцы остановятся у какой-то черты", — напомнил Евстафьев.
По его мнению, признание такой возможности было для российского президента тяжелым. "И когда президент сказал, что "мы хоть сейчас готовы к войну с Европой", это была горькая правда. Полагаю, что для Путина это было тяжело, учитывая, что он специалист по Германии", — подчеркнул политолог.
"То есть этот фантастический вариант перестал быть только фантастическим. И это проблема", — резюмировал Евстафьев.
Европе, чтобы не скатиться к прямой конфронтации с Россией, нужно прекратить бездумное финансирование и начать диалог, но пока признаков к этому нет, — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне.
