МИД РФ прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США

МИД РФ прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США

Новая стратегия национальной безопасности США представляет более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Об этом в ночь на 10 декабря сообщает РИА Новости

"Это более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы", — сказал дипломат.Ранее Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.Как отмечает Financial Times, новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует определенную дилемму: либо ЕС откажется от политики, которая не нравится администрации президента Дональда Трампа, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

