https://ukraina.ru/20251210/vlez-v-voynu-po-samye-ushi-nazad-puti-net-chto-zhdet-zelenskogo-posle-atak-na-tankery-1072819114.html

"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры

"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры - 10.12.2025 Украина.ру

"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры

Втянув Украину в полномасштабную войну, Зеленский лишил себя возможности отступить — теперь его ждет либо суд, либо расправа. Чтобы отсрочить развязку, Киев перешел к морскому террору. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов

2025-12-10T05:45

2025-12-10T05:45

2025-12-10T05:45

новости

киев

украина

запад

трамп и зеленский

владимир зеленский

александр михайлов

фсб

офицеры россии

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064274721_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_82a57de237fc9088177005986c6911ba.jpg.webp

Комментируя ситуацию с атаками на танкеры, эксперт дал жесткую и образную оценку. "А что ему [Владимиру Зеленскому] остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.Он подчеркнул, что атаки на гражданские суда других государств — это качественно иной уровень агрессии. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — констатировал собеседник издания.Генерал также дал однозначный прогноз относительно политического и личного будущего Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно… Всему свое время: уверен, что обязательно состоится суд, который ему припомнит все — Если, конечно, он доживет до него", — резюмировал Михайлов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

киев

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, запад, трамп и зеленский, владимир зеленский, александр михайлов, фсб, офицеры россии, украина.ру, власти украины, киевский режим, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, война, война на украине