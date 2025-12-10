"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры - 10.12.2025 Украина.ру
"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры
"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры
Втянув Украину в полномасштабную войну, Зеленский лишил себя возможности отступить — теперь его ждет либо суд, либо расправа. Чтобы отсрочить развязку, Киев перешел к морскому террору. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
Комментируя ситуацию с атаками на танкеры, эксперт дал жесткую и образную оценку. "А что ему [Владимиру Зеленскому] остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.Он подчеркнул, что атаки на гражданские суда других государств — это качественно иной уровень агрессии. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — констатировал собеседник издания.Генерал также дал однозначный прогноз относительно политического и личного будущего Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно… Всему свое время: уверен, что обязательно состоится суд, который ему припомнит все — Если, конечно, он доживет до него", — резюмировал Михайлов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры

05:45 10.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Втянув Украину в полномасштабную войну, Зеленский лишил себя возможности отступить — теперь его ждет либо суд, либо расправа. Чтобы отсрочить развязку, Киев перешел к морскому террору. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
Комментируя ситуацию с атаками на танкеры, эксперт дал жесткую и образную оценку. "А что ему [Владимиру Зеленскому] остаётся делать. Он влез в войну по самые уши, и назад пути нет. Его же свои порвут на британский флаг… Зачем были жертвы и кто ответит? Это вопросы напрямую обращены к нему", — заявил Михайлов.
Он подчеркнул, что атаки на гражданские суда других государств — это качественно иной уровень агрессии. "И атаку на танкеры иных государств вряд ли ему простят. Это нарушение международного права… Это акты агрессии по отношению к странам, под чьими флагами ходят суда. Это акты морской войны", — констатировал собеседник издания.
Генерал также дал однозначный прогноз относительно политического и личного будущего Зеленского. "Поэтому он и требует гарантий безопасности для Украины. Но по сути он давно уже покойник — политически он умер однозначно… Всему свое время: уверен, что обязательно состоится суд, который ему припомнит все — Если, конечно, он доживет до него", — резюмировал Михайлов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния