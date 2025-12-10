https://ukraina.ru/20251210/prodavili-vsu-v-lesoposadkakh-polkovnik-alekhin-o-nastuplenii-na-velikoburlukskom-uchastke-fronta-1072872126.html

"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта

10.12.2025

"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта

Наступательные действия российских группировок войск продолжаются на нескольких тактических направлениях в Харьковской области. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в населенных пунктах, ведя ожесточенные встречные бои. О текущей ситуации на передовой рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о динамике боев, эксперт детализировал продвижение ВС России. "После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин", — сообщил Алехин.Он добавил, что боестолкновения не прекращаются в лесной зоне, а восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. "Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино", — констатировал обозреватель.Отдельно эксперт выделил успехи на Великобурлукском участке, где противника удалось потеснить при мощной поддержке. "Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.

