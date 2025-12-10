"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/prodavili-vsu-v-lesoposadkakh-polkovnik-alekhin-o-nastuplenii-na-velikoburlukskom-uchastke-fronta-1072872126.html
"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта
"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта - 10.12.2025 Украина.ру
"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта
Наступательные действия российских группировок войск продолжаются на нескольких тактических направлениях в Харьковской области. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в населенных пунктах, ведя ожесточенные встречные бои. О текущей ситуации на передовой рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-12-10T05:15
2025-12-10T05:15
новости
россия
волчанск
харьковская область
геннадий алехин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269646_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_a51df08d6c3ae74fc161ad51340eb609.jpg
Отвечая на вопрос о динамике боев, эксперт детализировал продвижение ВС России. "После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин", — сообщил Алехин.Он добавил, что боестолкновения не прекращаются в лесной зоне, а восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. "Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино", — констатировал обозреватель.Отдельно эксперт выделил успехи на Великобурлукском участке, где противника удалось потеснить при мощной поддержке. "Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
россия
волчанск
харьковская область
харьков
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059269646_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_cfa6952ff448197a3439bf17c7bfc65c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, харьковская область, геннадий алехин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, харьков, харьковскийфронт, спецоперация, война, война на украине, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Волчанск, Харьковская область, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Харьков, ХарьковскийФронт, Спецоперация, война, война на Украине, наступление ВС РФ, наступление России

"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта

05:15 10.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Наступательные действия российских группировок войск продолжаются на нескольких тактических направлениях в Харьковской области. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в населенных пунктах, ведя ожесточенные встречные бои. О текущей ситуации на передовой рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о динамике боев, эксперт детализировал продвижение ВС России. "После освобождения Волчанска усилились бои в населенном пункте Вильча. Наши штурмовые группы продвинулись в центральной и восточной частях, в западной части Лимана — в направлении южных окраин", — сообщил Алехин.
Он добавил, что боестолкновения не прекращаются в лесной зоне, а восточнее Волчанска идут тяжелые встречные бои. "Восточнее Волчанска — ожесточённые встречные бои в районе Волчанских Хуторов, Тихого и Зыбино", — констатировал обозреватель.
Отдельно эксперт выделил успехи на Великобурлукском участке, где противника удалось потеснить при мощной поддержке. "Наши подразделения продавили противника в нескольких лесопосадках в направлении Хатнего, при мощной поддержке артиллерии, фронтовой авиации и беспилотников дальнего радиуса действий", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолчанскХарьковская областьГеннадий АлехинУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОХарьковХарьковскийФронтСпецоперациявойнавойна на Украиненаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине
06:10Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ
06:00Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
05:45"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры
05:30"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
05:20Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры
05:15"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта
05:10Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да
05:00Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США
04:50Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
04:45"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
04:35Накануне коллапса. Что говорят на Украине о состоянии энергетической системы
04:30"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров
04:20Несмотря на коррупцию: Нидерланды выделят дополнительные средства на помощь Украине в 2026 году
04:20"Украина – это лишний элемент": Евстафьев обозначил геоэкономические приоритеты Трампа
04:15"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
04:00"Серьезные переговоры без утечек": политолог про значение визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль
03:55Администрация США "теоретически" поддерживает проект о санкциях против России — сенатор
03:30Бойцы ВС РФ не допускают прорыва гарнизона ВСУ из окружённого Димитрова
03:13МИД РФ прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США
Лента новостейМолния