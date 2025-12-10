https://ukraina.ru/20251210/tektonicheskie-sdvigi-chem-vygodna-i-chem-opasna-dlya-rf-novaya-strategiya-natsbezopasnosti-ssha-1072836166.html

Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США

На днях в США утвердили обновленную стратегию национальной безопасности. Она свидетельствует о фундаментальных сдвигах во внешнеполитической доктрине этого государства и делает более понятными нынешние действия Вашингтона

2025-12-10T05:00

Конец глобализацииЗаявленные в документе изменения создают предпосылки для, без преувеличения, тектонических сдвигов в расстановке сил в мире, сопоставимых по своим последствиям с распадом СССР.Ключевой момент – это признание, что "основной политической единицей в мире является и будет являться национальное государство" и, что такое положение вещей, когда "нации ставят свои интересы на первое место" является нормой.Обращает на себя внимание, что в документе нет ни слова про врагов США. А если такие враги и есть, то это "транснациональные организации", которые должны "служить интересам Америки". Достается в стратегии и международным институтам, многие из которых обозначены там как "откровенно антиамериканские".Документ фиксирует то, о чем давно говорит Дональд Трамп и его сторонники - Америка и ее интересы превыше всего.Этим интересам противоречит глобализация, поскольку появилось множество экономически крепких стран, которые используют американский рынок, технологии и финансы для собственного развития в ущерб США.Что еще нового в стратегииИз данного пункта следуют и остальные утверждения и подходы к мировым проблемам, абсолютно нехарактерные для прежних администраций, начиная с момента окончания Второй мировой войны:- Уважение "различных религий, культур и систем управления иных стран", что подразумевает отказ от навязывания иным странам силой западного, в частности, американского, образа жизни и политических моделей.До сих пор чувство превосходства США и насаждение "огнем и мечом" своих ценностей было причиной многочисленных кровавых войн, десятков разрушенных государств, людских трагедий с миллионами жертв, что можно сегодня наблюдать на примере украинского кризиса.- Отказ от "идеализма" и идеологического подхода. В тексте документа вопросы "прав человека", "свободы слова" и прочие, "западные ценности" впервые за долгое время не значатся в списке американских приоритетов. Это резко контрастирует с подходом предыдущих властей США, которые назначали те или иные режимы "диктаторскими", а потом отправляли американскую армию свергать их, как это было, например, в Афганистане и Ираке. Значимость западных ценностей утверждается лишь в отношении собственно Европы, как части евроатлантической цивилизации, к которой, как заявлено, принадлежат США и лишь в контексте призыва к Старому свету "вернуться" к "своим ценностям".И не друг, и не враг, а - такЗаявленные в стратегии положения не означают ухода в изоляционизм.Согласно документу, США отвергают "концепцию мирового доминирования" и соответственно, не приемлют появление противников, которые бы преобладали над США. Вместо этого предлагается поддерживать мировое и региональное равновесие сил.Логично предположить, что для этого США понадобятся, очевидно, и военные интервенции, и тайные операции по смещению законных властей в иных странах, подготовку к которым можно наблюдать на примере Венесуэлы.Одновременно с этим США отрицают намерение "ограничить влияние всех великих и средних держав мира", признавая, что их "невероятное влияние" — "это непреложная истина международных отношений".Остается вопрос - готовы ли США не только бороться с гипотетическим претендентом на роль гегемона, но и сами отказаться от этой роли? Общий дух документа дает все основания для такого обнадеживающего допущения.Так, в стратегии предлагается выстроить четкую иерархию основных интересов США и отложить в сторону остальные вопросы и регионы, где непосредственно американские интересы не затрагиваются.В этой иерархии проблем на первом плане находится КНР. Хотя в документе Китай не называется ни врагом, ни конкурентом, но именно эта страна подходит под перечисленные в нем вызовы, с которыми сталкивается Америка.Китай представлен в документе, скорее, как конкурент, а не враг, который признается "почти равным" США и безопасное взаимодействие с которым является приоритетом №1.Границы уступок по УкраинеСоответственно, остальные проблемы, включая и украинский кризис, стоят на порядок ниже по степени важности. И это показывает границы уступок, на которые Вашингтон готов идти, например, в украинском вопросе. А они весьма широки.В обновленной стратегии указано, что Альянс должен прекратить расширение в Европе. Вслед за этим ключевые задачи - восстановить стратегическую стабильность в отношениях с РФ, прекратить боевые действия между Москвой и Киевом, урегулировать отношения между Европой и Россией.Можно предположить, что ради достижения этих целей администрация Трампа готова далеко пойти в уступках российским требованиям и в давлении на киевский режим.Таким образом, "план Трампа" из 28 пунктов, вызвавший истерику в Киеве и Европе – не импровизация двух-трех лиц, а органическая часть новой доктрины внешней политики и стратегии нацбезопасности США. И, судя по всему, проводится в жизнь он будет независимо от конкретных фигур в администрации Трампа.Плюсы и минусы для РоссииСША надорвались нести "глобальное бремя" и ищут свое место в глобальной расстановке сил. Это попытка определить, что означает "американский полюс силы" в многополярном мире, заново сформулировать национальные интересы США и соответствующие им цели внешней политики, пути их достижения, ресурсы, препятствия, риски и угрозы.Отказ от насаждения либерального миропорядка администрация Трампа пытается совместить с сохранением за США статуса "первого среди равных", то есть ведущей сверхдержавы в ряду других сверхдержав. При всем нашем (и, возможно, наших китайских и иных друзей) несогласии с этими претензиями на "первого", выполнение того, что заявлено в Стратегии – это уже тектонический положительный сдвиг во внешней политике США. В целом, он отвечает интересам России и, с некоторыми оговорками, Китая.США будут отчаянно бороться по всему миру за рынки сбыта, ресурсы, выгодные торговые маршруты, о чем прямо заявляется в стратегии. Но для стран БРИКС такая "реальная политика" - привычное дело и желанное состояние.В целом, стратегия убирает одни риски для России и ее партнеров, но создает другие. Чтобы справиться с ними и помочь США найти новое, достойное их место в многополярном мире, как никогда прежде необходимо крепкое партнерство России с ведущими незападными странами – Китаем и Индией и иными странами мирового Юга.Подробнее о новой версии стратегии нацбезопасности США - в материале издания Украина.ру Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости

