Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/tektonicheskie-sdvigi-chem-vygodna-i-chem-opasna-dlya-rf-novaya-strategiya-natsbezopasnosti-ssha-1072836166.html
Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США
Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США - 10.12.2025 Украина.ру
Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США
На днях в США утвердили обновленную стратегию национальной безопасности. Она свидетельствует о фундаментальных сдвигах во внешнеполитической доктрине этого государства и делает более понятными нынешние действия Вашингтона
2025-12-10T05:00
2025-12-10T05:00
эксклюзив
брикс
нато
дональд трамп
сша
россия
китай
ес
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/25/1028392547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5562813e735fe687b5fca56c5b81b948.jpg
Конец глобализацииЗаявленные в документе изменения создают предпосылки для, без преувеличения, тектонических сдвигов в расстановке сил в мире, сопоставимых по своим последствиям с распадом СССР.Ключевой момент – это признание, что "основной политической единицей в мире является и будет являться национальное государство" и, что такое положение вещей, когда "нации ставят свои интересы на первое место" является нормой.Обращает на себя внимание, что в документе нет ни слова про врагов США. А если такие враги и есть, то это "транснациональные организации", которые должны "служить интересам Америки". Достается в стратегии и международным институтам, многие из которых обозначены там как "откровенно антиамериканские".Документ фиксирует то, о чем давно говорит Дональд Трамп и его сторонники - Америка и ее интересы превыше всего.Этим интересам противоречит глобализация, поскольку появилось множество экономически крепких стран, которые используют американский рынок, технологии и финансы для собственного развития в ущерб США.Что еще нового в стратегииИз данного пункта следуют и остальные утверждения и подходы к мировым проблемам, абсолютно нехарактерные для прежних администраций, начиная с момента окончания Второй мировой войны:- Уважение "различных религий, культур и систем управления иных стран", что подразумевает отказ от навязывания иным странам силой западного, в частности, американского, образа жизни и политических моделей.До сих пор чувство превосходства США и насаждение "огнем и мечом" своих ценностей было причиной многочисленных кровавых войн, десятков разрушенных государств, людских трагедий с миллионами жертв, что можно сегодня наблюдать на примере украинского кризиса.- Отказ от "идеализма" и идеологического подхода. В тексте документа вопросы "прав человека", "свободы слова" и прочие, "западные ценности" впервые за долгое время не значатся в списке американских приоритетов. Это резко контрастирует с подходом предыдущих властей США, которые назначали те или иные режимы "диктаторскими", а потом отправляли американскую армию свергать их, как это было, например, в Афганистане и Ираке. Значимость западных ценностей утверждается лишь в отношении собственно Европы, как части евроатлантической цивилизации, к которой, как заявлено, принадлежат США и лишь в контексте призыва к Старому свету "вернуться" к "своим ценностям".И не друг, и не враг, а - такЗаявленные в стратегии положения не означают ухода в изоляционизм.Согласно документу, США отвергают "концепцию мирового доминирования" и соответственно, не приемлют появление противников, которые бы преобладали над США. Вместо этого предлагается поддерживать мировое и региональное равновесие сил.Логично предположить, что для этого США понадобятся, очевидно, и военные интервенции, и тайные операции по смещению законных властей в иных странах, подготовку к которым можно наблюдать на примере Венесуэлы.Одновременно с этим США отрицают намерение "ограничить влияние всех великих и средних держав мира", признавая, что их "невероятное влияние" — "это непреложная истина международных отношений".Остается вопрос - готовы ли США не только бороться с гипотетическим претендентом на роль гегемона, но и сами отказаться от этой роли? Общий дух документа дает все основания для такого обнадеживающего допущения.Так, в стратегии предлагается выстроить четкую иерархию основных интересов США и отложить в сторону остальные вопросы и регионы, где непосредственно американские интересы не затрагиваются.В этой иерархии проблем на первом плане находится КНР. Хотя в документе Китай не называется ни врагом, ни конкурентом, но именно эта страна подходит под перечисленные в нем вызовы, с которыми сталкивается Америка.Китай представлен в документе, скорее, как конкурент, а не враг, который признается "почти равным" США и безопасное взаимодействие с которым является приоритетом №1.Границы уступок по УкраинеСоответственно, остальные проблемы, включая и украинский кризис, стоят на порядок ниже по степени важности. И это показывает границы уступок, на которые Вашингтон готов идти, например, в украинском вопросе. А они весьма широки.В обновленной стратегии указано, что Альянс должен прекратить расширение в Европе. Вслед за этим ключевые задачи - восстановить стратегическую стабильность в отношениях с РФ, прекратить боевые действия между Москвой и Киевом, урегулировать отношения между Европой и Россией.Можно предположить, что ради достижения этих целей администрация Трампа готова далеко пойти в уступках российским требованиям и в давлении на киевский режим.Таким образом, "план Трампа" из 28 пунктов, вызвавший истерику в Киеве и Европе – не импровизация двух-трех лиц, а органическая часть новой доктрины внешней политики и стратегии нацбезопасности США. И, судя по всему, проводится в жизнь он будет независимо от конкретных фигур в администрации Трампа.Плюсы и минусы для РоссииСША надорвались нести "глобальное бремя" и ищут свое место в глобальной расстановке сил. Это попытка определить, что означает "американский полюс силы" в многополярном мире, заново сформулировать национальные интересы США и соответствующие им цели внешней политики, пути их достижения, ресурсы, препятствия, риски и угрозы.Отказ от насаждения либерального миропорядка администрация Трампа пытается совместить с сохранением за США статуса "первого среди равных", то есть ведущей сверхдержавы в ряду других сверхдержав. При всем нашем (и, возможно, наших китайских и иных друзей) несогласии с этими претензиями на "первого", выполнение того, что заявлено в Стратегии – это уже тектонический положительный сдвиг во внешней политике США. В целом, он отвечает интересам России и, с некоторыми оговорками, Китая.США будут отчаянно бороться по всему миру за рынки сбыта, ресурсы, выгодные торговые маршруты, о чем прямо заявляется в стратегии. Но для стран БРИКС такая "реальная политика" - привычное дело и желанное состояние.В целом, стратегия убирает одни риски для России и ее партнеров, но создает другие. Чтобы справиться с ними и помочь США найти новое, достойное их место в многополярном мире, как никогда прежде необходимо крепкое партнерство России с ведущими незападными странами – Китаем и Индией и иными странами мирового Юга.Подробнее о новой версии стратегии нацбезопасности США - в материале издания Украина.ру Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости
https://ukraina.ru/20251108/ukrainskoe-dvoynoe-gosudarstvo-zapad-ne-zamechaet-chast-naseleniya-ukrainy-okazavshuyusya-vne-zakona-1071263268.html
сша
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/25/1028392547_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a9cbac115e78921b631354b66769e662.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, брикс, нато, дональд трамп, сша, россия, китай, ес, владимир путин
Эксклюзив, БРИКС, НАТО, Дональд Трамп, США, Россия, Китай, ЕС, Владимир Путин

Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США

05:00 10.12.2025
 
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
США флаг орлан - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Виктор Пироженко авторы
Виктор Пироженко
автор
Все материалы
На днях в США утвердили обновленную стратегию национальной безопасности. Она свидетельствует о фундаментальных сдвигах во внешнеполитической доктрине этого государства и делает более понятными нынешние действия Вашингтона
Конец глобализации
Заявленные в документе изменения создают предпосылки для, без преувеличения, тектонических сдвигов в расстановке сил в мире, сопоставимых по своим последствиям с распадом СССР.
Ключевой момент – это признание, что "основной политической единицей в мире является и будет являться национальное государство" и, что такое положение вещей, когда "нации ставят свои интересы на первое место" является нормой.
Обращает на себя внимание, что в документе нет ни слова про врагов США. А если такие враги и есть, то это "транснациональные организации", которые должны "служить интересам Америки". Достается в стратегии и международным институтам, многие из которых обозначены там как "откровенно антиамериканские".
Документ фиксирует то, о чем давно говорит Дональд Трамп и его сторонники - Америка и ее интересы превыше всего.
Этим интересам противоречит глобализация, поскольку появилось множество экономически крепких стран, которые используют американский рынок, технологии и финансы для собственного развития в ущерб США.
Что еще нового в стратегии
Из данного пункта следуют и остальные утверждения и подходы к мировым проблемам, абсолютно нехарактерные для прежних администраций, начиная с момента окончания Второй мировой войны:
- Уважение "различных религий, культур и систем управления иных стран", что подразумевает отказ от навязывания иным странам силой западного, в частности, американского, образа жизни и политических моделей.
До сих пор чувство превосходства США и насаждение "огнем и мечом" своих ценностей было причиной многочисленных кровавых войн, десятков разрушенных государств, людских трагедий с миллионами жертв, что можно сегодня наблюдать на примере украинского кризиса.
- Отказ от "идеализма" и идеологического подхода. В тексте документа вопросы "прав человека", "свободы слова" и прочие, "западные ценности" впервые за долгое время не значатся в списке американских приоритетов.
Это резко контрастирует с подходом предыдущих властей США, которые назначали те или иные режимы "диктаторскими", а потом отправляли американскую армию свергать их, как это было, например, в Афганистане и Ираке.
Значимость западных ценностей утверждается лишь в отношении собственно Европы, как части евроатлантической цивилизации, к которой, как заявлено, принадлежат США и лишь в контексте призыва к Старому свету "вернуться" к "своим ценностям".
И не друг, и не враг, а - так
Заявленные в стратегии положения не означают ухода в изоляционизм.
Согласно документу, США отвергают "концепцию мирового доминирования" и соответственно, не приемлют появление противников, которые бы преобладали над США. Вместо этого предлагается поддерживать мировое и региональное равновесие сил.
Логично предположить, что для этого США понадобятся, очевидно, и военные интервенции, и тайные операции по смещению законных властей в иных странах, подготовку к которым можно наблюдать на примере Венесуэлы.
Одновременно с этим США отрицают намерение "ограничить влияние всех великих и средних держав мира", признавая, что их "невероятное влияние" — "это непреложная истина международных отношений".
Остается вопрос - готовы ли США не только бороться с гипотетическим претендентом на роль гегемона, но и сами отказаться от этой роли? Общий дух документа дает все основания для такого обнадеживающего допущения.
Так, в стратегии предлагается выстроить четкую иерархию основных интересов США и отложить в сторону остальные вопросы и регионы, где непосредственно американские интересы не затрагиваются.
В этой иерархии проблем на первом плане находится КНР. Хотя в документе Китай не называется ни врагом, ни конкурентом, но именно эта страна подходит под перечисленные в нем вызовы, с которыми сталкивается Америка.
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
8 ноября, 07:15Репрессии на Украине
Украинское "двойное государство": Запад не замечает часть населения Украины, оказавшуюся вне законаРоссийские журналисты и правозащитники увидели в отчете ЕС по выполнению Украиной правовых требований по евроинтеграции критику репрессивной машины — пыток, незаконных задержаний, отсутствия расследований по преступлениям на почве ненависти. Все это там действительно есть. Но о ком идет речь?
Китай представлен в документе, скорее, как конкурент, а не враг, который признается "почти равным" США и безопасное взаимодействие с которым является приоритетом №1.
Границы уступок по Украине
Соответственно, остальные проблемы, включая и украинский кризис, стоят на порядок ниже по степени важности. И это показывает границы уступок, на которые Вашингтон готов идти, например, в украинском вопросе. А они весьма широки.
В обновленной стратегии указано, что Альянс должен прекратить расширение в Европе. Вслед за этим ключевые задачи - восстановить стратегическую стабильность в отношениях с РФ, прекратить боевые действия между Москвой и Киевом, урегулировать отношения между Европой и Россией.
Можно предположить, что ради достижения этих целей администрация Трампа готова далеко пойти в уступках российским требованиям и в давлении на киевский режим.
Таким образом, "план Трампа" из 28 пунктов, вызвавший истерику в Киеве и Европе – не импровизация двух-трех лиц, а органическая часть новой доктрины внешней политики и стратегии нацбезопасности США. И, судя по всему, проводится в жизнь он будет независимо от конкретных фигур в администрации Трампа.
Плюсы и минусы для России
США надорвались нести "глобальное бремя" и ищут свое место в глобальной расстановке сил. Это попытка определить, что означает "американский полюс силы" в многополярном мире, заново сформулировать национальные интересы США и соответствующие им цели внешней политики, пути их достижения, ресурсы, препятствия, риски и угрозы.
Отказ от насаждения либерального миропорядка администрация Трампа пытается совместить с сохранением за США статуса "первого среди равных", то есть ведущей сверхдержавы в ряду других сверхдержав.
При всем нашем (и, возможно, наших китайских и иных друзей) несогласии с этими претензиями на "первого", выполнение того, что заявлено в Стратегии – это уже тектонический положительный сдвиг во внешней политике США.
В целом, он отвечает интересам России и, с некоторыми оговорками, Китая.
США будут отчаянно бороться по всему миру за рынки сбыта, ресурсы, выгодные торговые маршруты, о чем прямо заявляется в стратегии. Но для стран БРИКС такая "реальная политика" - привычное дело и желанное состояние.
В целом, стратегия убирает одни риски для России и ее партнеров, но создает другие. Чтобы справиться с ними и помочь США найти новое, достойное их место в многополярном мире, как никогда прежде необходимо крепкое партнерство России с ведущими незападными странами – Китаем и Индией и иными странами мирового Юга.
Подробнее о новой версии стратегии нацбезопасности США - в материале издания Украина.ру Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивБРИКСНАТОДональд ТрампСШАРоссияКитайЕСВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине
06:10Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ
06:00Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
05:45"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры
05:30"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
05:20Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры
05:15"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта
05:10Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да
05:00Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США
04:50Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
04:45"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
04:35Накануне коллапса. Что говорят на Украине о состоянии энергетической системы
04:30"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров
04:20Несмотря на коррупцию: Нидерланды выделят дополнительные средства на помощь Украине в 2026 году
04:20"Украина – это лишний элемент": Евстафьев обозначил геоэкономические приоритеты Трампа
04:15"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
04:00"Серьезные переговоры без утечек": политолог про значение визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль
03:55Администрация США "теоретически" поддерживает проект о санкциях против России — сенатор
03:30Бойцы ВС РФ не допускают прорыва гарнизона ВСУ из окружённого Димитрова
03:13МИД РФ прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США
Лента новостейМолния